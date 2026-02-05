Μεταβιβάσεις ακινήτων: Νέο πλαίσιο με λιγότερη γραφειοκρατία

«Ξεμπλοκάρισμα» κατασχεμένων ακινήτων για οφειλές

ακίνητα
Σε ριζική αναμόρφωση του πλαισίου των μεταβιβάσεων ακινήτων προχωρά η κυβέρνηση, θέτοντας σε εφαρμογή τέσσερις στοχευμένες παρεμβάσεις που μειώνουν τη γραφειοκρατία, επιταχύνουν τις διαδικασίες και περιορίζουν το κόστος για τους πολίτες. 

Κεντρικός άξονας των αλλαγών είναι η πλήρης διασύνδεση των βασικών εμπλεκόμενων φορέων – συμβολαιογράφων, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και Ελληνικό Κτηματολόγιο – μέσω ψηφιακής διαλειτουργικότητας. Η «ανοικτή γραμμή» μεταξύ των υπηρεσιών καταργεί τα πολλαπλά στάδια ελέγχου και επιταχύνει αισθητά κάθε μεταβίβαση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr

