Chery: Δείτε τις νέες τιμές

Μετά από το ιδιαίτερα επιτυχημένο λανσάρισμά της στα μέσα του 2025, η Chery ξεκινά την πρώτη πλήρη χρονιά παρουσίας της στην ελληνική αγορά με ακόμα πιο πλούσια γκάμα. Ένα νέο μοντέλο έρχεται να αποτελέσει τη ναυαρχίδα της, ενώ ανανεωμένες εκδόσεις εξοπλισμού προσφέρουν περισσότερες επιλογές για τον αγοραστή στα ήδη δημοφιλή μεσαία SUV της.

Chery Tiggo 9: Πολυτέλεια και κορυφαία τεχνολογία CSH

Το νέο Chery Tiggo 9 είναι ένα μεγάλο SUV, με μήκος 4,81 m, το οποίο ενσωματώνει την κορυφαία εκδοχή της τεχνολογίας Chery Super Hybrid: ένα υπερσύγχρονο Plug-in Hybrid σύστημα, το οποίο προσφέρει έναν ασυναγώνιστο συνδυασμό ισχύος και αποδοτικότητας.

Με συνδυαστική ισχύ 428 PS και προηγμένη τετρακίνηση (AWD), το Tiggo 9 εξασφαλίζει κορυφαίες επιδόσεις σε κάθε τερέν, προσφέροντας παράλληλα μια εξαιρετικά υψηλή αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που αγγίζει τα 148 km (WLTP). Η τεχνολογία CSH επιτρέπει στον οδηγό να καλύπτει τις καθημερινές του ανάγκες χωρίς τη χρήση βενζίνης, ενώ το έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας βελτιστοποιεί τη λειτουργία των κινητήρων για μέγιστη οικονομία σε μακρινά ταξίδια.

Ο εξοπλισμός του είναι προσανατολισμένος στην απόλυτη άνεση και την ψηφιακή υπεροχή. Η καμπίνα χαρακτηρίζεται από επενδύσεις δέρματος υψηλής ποιότητας και μια επιβλητική κεντρική οθόνη αφής 15,6” υψηλής ευκρίνειας, με τον κορυφαίο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8155 να εξασφαλίζει την ταχύτατη απόκριση του συστήματος.

Φυσικά, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον τομέα της ασφάλειας, με περισσότερα από 20 προηγμένα οδηγικά βοηθήματα και παθητική ασφάλεια 5 αστέρων. Συνολικά, το νέο Tiggo 9 προσφέρει μια ολοκληρωμένη premium εμπειρία, από την ψηφιακή συνδεσιμότητα έως την ανώτερη ποιότητα κύλισης.Το Chery Tiggo 9 διατίθεται αποκλειστικά σε επίπεδο εξοπλισμού Luxury, με τιμή 52.490 €. Αξίζει να σημειωθεί ότι με Λιανική Τιμή Προ Φόρων 39.925,45 € και εκπομπές 40 g CO2/km, απαλλάσσεται από κάθε επιβάρυνση για χρήση ως εταιρικό αυτοκίνητο.

Chery Tiggo 7 και Tiggo 8: Νέες εκδόσεις εξοπλισμού στα Plug-in Hybrid

Για το 2026, η γκάμα του Tiggo 7 PHEV αποκτά δύο νέες εκδόσεις εξοπλισμού. Έτσι, το plug-in υβριδικό οικογενειακό C-SUV με κινητήρα 1.5 TGDI, συνδυαστική ισχύ 279 PS, μπαταρία LFP 18,3 kWh με δυνατότητα φόρτισης DC 30-80% σε λιγότερο από 20’ και ηλεκτρική αυτονομία 90 km (WLTP), μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ακόμα περισσότερων οδηγών.

Η νέα έκδοση Comfort προσφέρει έναν πλήρη ψηφιακό κόσμο με οθόνη 12,3”, θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, 8 αερόσακους και περισσότερα από 20 συστήματα ασφαλείας, με τιμή 35.990 €. Η έκδοση Luxury μεταφέρει οδηγό και επιβάτες με απόλυτη πολυτέλεια και άνεση, διαθέτοντας, μεταξύ άλλων, δερμάτινα και αεριζόμενα καθίσματα οδηγού-συνοδηγού, premium ηχοσύστημα SONY με 8 ηχεία, ηλεκτρικό άνοιγμα του χώρου αποσκευών και πανοραμική ηλιοροφή, με τιμή 38.990 €.

Η διαθέσιμη γκάμα εκδόσεων διευρύνεται και στην περίπτωση του 7θέσιου Chery Tiggo 8 PHEV. Η πλούσια έκδοση Premium εξακολουθεί να διατίθεται προς 37.990 €, αποτελώντας μια πολύ ανταγωνιστική πρόταση για τις πολύτεκνες οικογένειες που θέλουν ένα ευρύχωρο 7θέσιο που ενσωματώνει την κορυφαία υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid.

Δίπλα της έχει προστεθεί πλέον η πολυτελής έκδοση Luxury. Με θερμαινόμενο παρμπρίζ, θερμαινόμενο τιμόνι, και θερμαινόμενα καθίσματα για οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες της 2ης σειράς, εξασφαλίζει πιο άνετη μετακίνηση σε χειμερινές συνθήκες. Επιπλέον, διαθέτει εμπρός καθίσματα με εξαερισμό και λειτουργία μασάζ, head-up display, πανοραμική ηλιοροφή, premium ηχοσύστημα SONY με 12 ηχεία, ηλεκτρικό άνοιγμα χώρου αποσκευών κ.ά., δημιουργώντας την πιο άνετη και πολυτελή εκδοχή του Tiggo 8 PHEV, με τιμή 41.990 €.

Ισχυρή παρουσία της Chery στην Ελλάδα το 2026

Με αυτές τις προσθήκες στην γκάμα της, και με το πολύ δημοφιλές Chery Tiggo 4 να συνεχίζει τη δυναμική εμπορική πορεία που ξεκίνησε το Φθινόπωρο του 2025 στην κατηγορία των B-SUV, η Chery Greece παραμένει αναμφίβολα σε ανοδική τροχιά. Μάλιστα, η απήχηση που ήδη απολαμβάνει στην ελληνική αγορά θα διευρυνθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα: Σύντομα αναμένεται στην Ελλάδα το Chery Tiggo 7 σε έκδοση HEV, ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά θα λανσαριστεί το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της εταιρείας στην Ευρώπη, το Chery Tiggo 3.