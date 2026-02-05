Κατασκοπεία: Διοικητής σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας ο συλληφθείς!

Στη σύλληψη ενός Έλληνα αξιωματικού για κατασκοπεία, προχώρησαν το πρωί οι στρατιωτικές αρχές σε συνεργασία με την ΕΥΠ. Αποκλειστικές πληροφορίες γι’ αυτήν την πολύ σοβαρή υπόθεση μετέδωσε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.
Όπως ανέφερε πρόκειται για μια πρωτοφανή υπόθεση για τα ελληνικά δεδομένα. Η σύλληψη για κατασκοπεία έγινε το πρωί από στρατιωτικές αρχές, παρουσία εισαγγελέα και με τη συνδρομή της ΕΥΠ.
Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων: Κατηγορείται για κατασκοπεία
Ποιος είναι ο συλληφθείς αξιωματικός
Πρόκειται για αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, Σμήναρχο, και συγκεκριμένα για τον ίδιο τον διοικητή σε Εκπαίδευση Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, ο οποίος συνελήφθη μέσα στη μονάδα του, που είναι στο Καβούρι.
Φέρεται να ομολόγησε ότι μετέδιδε απόρρητες πληροφορίες και Νατοϊκές, έναντι αμοιβής, στην Κίνα, με εξειδικευμένο, διαβαθμισμένο λογισμικό αποστολής.
Η ΕΥΠ ειδοποιήθηκε από μυστική υπηρεσία ξένης χώρας και τον παρακολουθούσε εδώ και μήνες. Εξετάζεται αν ενεργούσε μόνος του, ή εάν προσπαθούσε να στρατολογήσει και άλλα στελέχη.
Όπως επίσης ανέφερε ο Κ. Συμεωνίδης, η μονάδα αυτή στο Καβούρι ασχολείται με πολύ ευαίσθητα και κρίσιμα συστήματα, όπως με Radar, Επικοινωνίες,Ηλεκτρονικό Πόλεμο, Ηλεκτρονικά Συστήματα Επιτήρησης, Συστήματα Ραδιοναυτιλίας και Ραδιοβοηθήματα.