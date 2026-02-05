Κατασκοπεία: Διοικητής σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας ο συλληφθείς!

Φέρεται να μετέδιδε απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα

Ελλαδα
Πηγή: κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Σύλληψη αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας για κατασκοπεία (βίντεο Star)
Στη σύλληψη ενός Έλληνα αξιωματικού για κατασκοπεία, προχώρησαν το πρωί οι στρατιωτικές αρχές σε συνεργασία με την ΕΥΠ. Αποκλειστικές πληροφορίες γι’ αυτήν την πολύ σοβαρή υπόθεση μετέδωσε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star  Κώστας Συμεωνίδης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα. 

Όπως ανέφερε πρόκειται για μια πρωτοφανή υπόθεση για τα ελληνικά δεδομένα. Η σύλληψη για κατασκοπεία έγινε το πρωί από στρατιωτικές αρχές, παρουσία εισαγγελέα και με τη συνδρομή της ΕΥΠ. 

Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων: Κατηγορείται για κατασκοπεία

Ποιος είναι ο συλληφθείς αξιωματικός 
 

Πρόκειται για αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, Σμήναρχο, και συγκεκριμένα για τον ίδιο τον διοικητή σε Εκπαίδευση Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, ο οποίος συνελήφθη μέσα στη μονάδα του, που είναι στο Καβούρι. 

Σούδα: Ποιος είναι ο 26χρονος Αζέρος κατάσκοπος - Έχει ειδική εκπαίδευση

Φέρεται να ομολόγησε ότι μετέδιδε απόρρητες πληροφορίες και Νατοϊκές, έναντι αμοιβής, στην Κίνα, με εξειδικευμένο, διαβαθμισμένο λογισμικό αποστολής.

Η ΕΥΠ ειδοποιήθηκε από μυστική υπηρεσία ξένης χώρας και τον παρακολουθούσε εδώ και μήνες. Εξετάζεται αν ενεργούσε μόνος του, ή εάν προσπαθούσε να στρατολογήσει και άλλα στελέχη. 

Όπως επίσης ανέφερε ο Κ. Συμεωνίδης, η  μονάδα αυτή στο Καβούρι ασχολείται με πολύ ευαίσθητα και κρίσιμα συστήματα, όπως με Radar, Επικοινωνίες,Ηλεκτρονικό Πόλεμο, Ηλεκτρονικά Συστήματα Επιτήρησης, Συστήματα Ραδιοναυτιλίας και Ραδιοβοηθήματα.  
 

