Xίος: Aπό βαριά χτυπήματα και όχι πνιγμό ο θάνατος των 15 προσφύγων

Αποκάλυψη Star: Τι ανέφερε ο κυβερνήτης στους ανωτέρους του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 21:40 MasterChef: Σε ποιον έδωσε την ασυλία του ο αρχηγός Πάνος;
05.02.26 , 21:21 Ο Χρήστος Μάστορας για την υγεία του: «Δεν έχω συνέλθει πλήρως»
05.02.26 , 21:21 Η Kosmocar και ο... Παπακαλιάτης
05.02.26 , 20:56 Αναστασία Παντούση - Ιωάννης Παπαζήσης: Η ρομαντική απόδραση στο Παρίσι
05.02.26 , 20:54 Κατασκοπεία: Διοικητής σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας ο συλληφθείς!
05.02.26 , 20:35 Κακοκαιρία: Nεκρός οδηγός στην Κομοτηνή - Παρασύρθηκε από χείμαρρο
05.02.26 , 20:29 Xίος: Aπό βαριά χτυπήματα και όχι πνιγμό ο θάνατος των 15 προσφύγων
05.02.26 , 20:27 Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα
05.02.26 , 20:21 Chery: Δείτε τις νέες τιμές
05.02.26 , 20:20 Κώστας Στεφανής: Όσα αποκάλυψε για την οδηγική συμπεριφορά γνωστής τηλεστάρ
05.02.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Εύκολη η «Ίδια κατάληξη» για την Ιωάννα - Για εσένα;
05.02.26 , 19:32 Λάθη στις συντάξεις χηρείας: 300.000 λαμβάνουν 110 ευρώ λιγότερα
05.02.26 , 19:22 Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και το γραφείο του ιδιοκτήτη
05.02.26 , 19:13 Μεταβιβάσεις ακινήτων: Νέο πλαίσιο με λιγότερη γραφειοκρατία
05.02.26 , 19:06 Release Athens 2026: Οι Pantera στην Πλατεία Νερού
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
MasterChef: «Δε μου αξίζει... » - Τα κλάματα και η αποχώρηση
Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Κακοκαιρία: Nεκρός οδηγός στην Κομοτηνή - Παρασύρθηκε από χείμαρρο
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Τι είπε ο κυβερνήτης του σκάφους στους ανωτέρους του, μετά το ναυάγιο στη Χίο / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από βαριά χτυπήματα σε όλο τους το σώμα και όχι από πνιγμό κατέληξαν οι 15 πρόσφυγες στη Χίο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. 

Χίος: Συναγερμός για 12χρονο αγόρι που αγνοείται μετά το ναυάγιο

Η ομάδα των ιατροδικαστών που έφτασε στο νησί ολοκλήρωσε τη διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής στις 15 σορούς.

ΕΔΕ για την τραγωδία στη Χίο - «Χτενίζουν» την περιοχή για επιζώντες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι όλοι οι νεκροί, 11 άντρες και 4 γυναίκες, έχουν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις σε θώρακα από ισχυρή πλήξη, ενώ για κάποιους ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Κανένας θάνατος δεν αποδίδεται σε πνιγμό.  

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα οι ιατροδικαστές θα συντάξουν την έκθεση τους ανά άτομο, όπου θα καταγράφονται λεπτομερώς τα τραύματα και θα γίνει και η ταυτοποίηση των σορών από συγγενικά τους πρόσωπα. 

Χίος: Τι ανέφερε ο κυβερνήτης στους ανωτέρους του 

Το Star έφερε στο φως την αναφορά του κυβερνήτη προς τους ανωτέρους του. 

Σε αυτή αναφέρει: «Το ταχύπλοο ανέστρεψε πορεία και προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά του περιπολικού. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ανετράπη, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα».  

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος του Λιμενικού διαθέτει κάμερα ημερήσιας χρήσης και θερμική κάμερα FLIR, η οποία δε χρησιμοποιήθηκε, καθώς, όπως φέρεται να υποστήριξε ο κυβερνήτης, το ταχύπλοο είχε ήδη εντοπιστεί και υπήρχε επαρκής ορατότητα από τον προβολέα. 

Χίος: Πατέρας αναζητά τον 12χρονο γιο του  

Ένας πρόσφυγας πατέρας που νοσηλεύεται επίσης τραυματίας, δήλωσε ότι αγνοείται ένα από τα τρία παιδιά του. 

Αν και τα δύο έχουν εντοπιστεί ανάμεσα στους τραυματίες, το τρίτο του παιδί, ένα αγόρι 12 ετών, αγνοείται. 

Χίος: Bαριές κατηγορίες για τον διακινητή 

Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο Μαροκινός, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής που επιχείρησε να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού, οδηγώντας στον θάνατο 15 ανθρώπους. 

Ο άνδρας, που είναι τραυματίας, κρατείται φρουρούμενος από λιμενικούς σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο νοσοκομείο της Χίου. 

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για: 

  •  πρόκληση ναυαγίου με αποτέλεσμα τον θάνατο 
  • παράνομη διακίνηση μεταναστών με 15 νεκρούς, ενώ άλλοι 20 άνθρωποι νοσηλεύονται 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΙΟΣ
 |
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
 |
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
 |
ΝΑΥΑΓΙΟ
 |
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top