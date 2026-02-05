Xίος: Aπό βαριά χτυπήματα και όχι πνιγμό ο θάνατος των 15 προσφύγων

Τι είπε ο κυβερνήτης του σκάφους στους ανωτέρους του, μετά το ναυάγιο στη Χίο / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Από βαριά χτυπήματα σε όλο τους το σώμα και όχι από πνιγμό κατέληξαν οι 15 πρόσφυγες στη Χίο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η ομάδα των ιατροδικαστών που έφτασε στο νησί ολοκλήρωσε τη διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής στις 15 σορούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι όλοι οι νεκροί, 11 άντρες και 4 γυναίκες, έχουν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις σε θώρακα από ισχυρή πλήξη, ενώ για κάποιους ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Κανένας θάνατος δεν αποδίδεται σε πνιγμό.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα οι ιατροδικαστές θα συντάξουν την έκθεση τους ανά άτομο, όπου θα καταγράφονται λεπτομερώς τα τραύματα και θα γίνει και η ταυτοποίηση των σορών από συγγενικά τους πρόσωπα.

Χίος: Τι ανέφερε ο κυβερνήτης στους ανωτέρους του

Το Star έφερε στο φως την αναφορά του κυβερνήτη προς τους ανωτέρους του.

Σε αυτή αναφέρει: «Το ταχύπλοο ανέστρεψε πορεία και προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά του περιπολικού. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ανετράπη, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος του Λιμενικού διαθέτει κάμερα ημερήσιας χρήσης και θερμική κάμερα FLIR, η οποία δε χρησιμοποιήθηκε, καθώς, όπως φέρεται να υποστήριξε ο κυβερνήτης, το ταχύπλοο είχε ήδη εντοπιστεί και υπήρχε επαρκής ορατότητα από τον προβολέα.

Χίος: Πατέρας αναζητά τον 12χρονο γιο του

Ένας πρόσφυγας πατέρας που νοσηλεύεται επίσης τραυματίας, δήλωσε ότι αγνοείται ένα από τα τρία παιδιά του.

Αν και τα δύο έχουν εντοπιστεί ανάμεσα στους τραυματίες, το τρίτο του παιδί, ένα αγόρι 12 ετών, αγνοείται.

Χίος: Bαριές κατηγορίες για τον διακινητή

Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο Μαροκινός, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής που επιχείρησε να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού, οδηγώντας στον θάνατο 15 ανθρώπους.

Ο άνδρας, που είναι τραυματίας, κρατείται φρουρούμενος από λιμενικούς σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο νοσοκομείο της Χίου.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

πρόκληση ναυαγίου με αποτέλεσμα τον θάνατο

παράνομη διακίνηση μεταναστών με 15 νεκρούς, ενώ άλλοι 20 άνθρωποι νοσηλεύονται

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star