Κώστας Στεφανής: Όσα αποκάλυψε για την οδηγική συμπεριφορά γνωστής τηλεστάρ

Τον απολαμβάνουμε κάθε Κυριακή στις 14:10 στο Star, με την αγαπημένη εκπομπή TractioN, με θέματα που αφορούν στο αυτοκίνητο και τη μοτοσυκλέτα.

Ο λόγος για τον Κώστα Στεφανή που το απόγευμα της Πέμπτης ήταν καλεσμένος στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ. Μεταξύ άλλων, ο δημοσιογράφος, παρουσιαστής κι εμπειρότατος οδηγός μοιράστηκε μια ιστορία από το παρελθόν που αφορά γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης και την οδηγική του συμπεριφορά.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Θυμάστε το καλοκαίρι που κάποια γηραιά κυρία στο Ψυχικό πήρε σβάρνα κάτι αυτοκίνητα; Είχε πει ότι πάτησε φράνο και το αυτοκίνητο δε σταμάτησε. Ποιος μας λέει ότι αυτή η κυρία δεν είναι δυσλεκτική κι, ενώ πατούσε γκάζι, νόμιζε ότι πατούσε φρένο; Θα σας πω γιατί το λέω αυτό».

«Χωρίς να αποκαλύψω το άτομο, πολύ γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης, μεγαλωμένη για πολλά χρόνια στον Καναδά από την παιδική της ηλικία, την καλώ στο TractioN για γύρισμα. Αυτόματο το αυτοκίνητο, μπαίνουμε μέσα, ξεκινάει και της λέω πάμε αριστερά. Μου λέει: "'Ωπα, εμένα θα μου λες… σ’ αυτό που φοράμε το ρολόι και σ’ αυτό που κάνουμε τον Σταυρό μας". Τη ρώτησα γιατί και μου είπε πως είναι δυσλεκτική». αποκάλυψε.

«Τη ρώτησα τι σημαίνει αυτό και μου ‘πε τα εξής. “Ήμουν ευτυχώς στον Καναδά, το βρήκαν οι δάσκαλοι που το έψαχναν και είμαι 73% δυσλεκτική”. Πάμε παρακάτω και φρέναρε με το αριστερό πόδι, που αυτό το κάνουμε στους αγώνες για να μη γλιστράει το αυτοκίνητο. "Δεν μπορώ να κάνω με το ίδιο μέλος δυο δουλειές" μου είπε, όταν τη ρώτησα. Έτσι κατάλαβα ότι είχε εκπαιδευτεί έτσι κι ήταν πιο λειτουργική από εμένα. Ποιος, όμως, στην Ελλάδα ασχολείται με τη δυσλεξία, που επηρεάζει και αυτό το πράγμα, την ώρα που παίρνει το δίπλωμα ή κάνει την κίνηση;» συμπλήρωσε ο Κώστας Στεφανής στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο που είχαν πολλές απορίες για τους Έλληνες οδηγούς.