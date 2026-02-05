Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και το γραφείο του ιδιοκτήτη

Νέα έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στο εργοστάσιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Εύκολη η «Ίδια κατάληξη» για την Ιωάννα - Για εσένα;
05.02.26 , 19:32 Λάθη στις συντάξεις χηρείας: 300.000 λαμβάνουν 110 ευρώ λιγότερα
05.02.26 , 19:22 Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και το γραφείο του ιδιοκτήτη
05.02.26 , 19:13 Μεταβιβάσεις ακινήτων: Νέο πλαίσιο με λιγότερη γραφειοκρατία
05.02.26 , 19:06 Release Athens 2026: Οι Pantera στην Πλατεία Νερού
05.02.26 , 19:01 Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Όσα είπε για τη μαμά της, συγκίνησαν τη Φαίη Σκορδά
05.02.26 , 18:54 Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια του ευρώ η ΕΚΤ
05.02.26 , 18:25 Μιμή Ντενίση: Η έξοδος με την αδερφή της, Σοφία - Τι λέτε, μοιάζουν;
05.02.26 , 18:14 Nissan & KGM: Νέο κατάστημα Χαλκιάς στη Λ. Συγγρού
05.02.26 , 17:50 Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
05.02.26 , 17:46 Χίος: Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση των θυμάτων
05.02.26 , 17:21 Χρύσπα: «Χώρισα μετά από 15 χρόνια γάμου το καλοκαίρι... δύσκολη πίστα!»
05.02.26 , 16:52 Κώστας Καραφώτης: Ποια τραγουδίστρια εμφανίζεται μαζί του
05.02.26 , 16:31 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τo total black look της με παλτό Chanel
05.02.26 , 16:03 Παναγόπουλος: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης»
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
MasterChef: «Δε μου αξίζει... » - Τα κλάματα και η αποχώρηση
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Η αλήθεια για το συμβόλαιο με τον Αντ1 και την πρόταση για το J2US
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Intime
Βιολάντα: Έφοδος ΔΑΕΕ Στο Σπίτι Και Το Γραφείο Του Ιδιοκτήτη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έφοδο σε τέσσερα σπίτια και γραφεία πραγματοποίησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο πλαίσιο νέας έρευνας για την τραγωδία στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Η έρευνα ξεκίνησε εκ νέου, προκειμένου να πέσει φως στις αιτίες, παραλήψεις και τυχόν παρανομίες που οδήγησαν στην έκρηξη και πυρκαγιά, με αποτέλεσμα τον θάνατο των πέντε γυναικών που εργάζονταν στη νυχτερινή βάρδια.

Νέες αποκαλύψεις για το εργοστάσιο της Βιολάντα και τη διαρροή

Συγκεκριμένα, τα στελέχη της ΔΑΕΕ έκαναν έφοδο στο σπίτι του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, στο γραφείο του στην επιχείρηση, καθώς και στο λογιστήριο, αλλά και στο σπίτι του τεχνικού ασφάλειας της εταιρείας, από όπου κατάσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, τάμπλετ) και άλλον εξοπλισμό, αλλά και έγγραφα, που ενδεχομένως περιέχουν υλικό που σχετίζεται με την τραγική υπόθεση.

Όλο το υλικό θα μελετηθεί σχολαστικά, στο πλαίσιο της αναζήτησης στοιχείων, τα οποία θα σταλούν στην εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση και έχει δώσει την σχετική διευρυμένη εντολή για την έρευνα και η οποία θα αποφανθεί για την απόδοση ευθυνών, προς όλες τις κατευθύνσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, είχαν συλληφθεί την επομένη μέρα της φονικής έκρηξης και πυρκαγιάς, τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και το γραφείο του ιδιοκτήτηΒιολάντα

Ό,τι απέμεινε από το εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, μετά τη φονική έκρηξη / Φωτογραφίες Intime

Έκρηξη Βιολάντα

Βιολάντα: Νέα έρευνα στο σημείο της τραγωδίας

Παράλληλα, σήμερα έγινε εκσκαφή στον τόπο της διαρροής προπάνιου, το οποίο εισχώρησε στο αδήλωτο υπόγειο του εργοστασίου, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη, από έναν σπινθήρα ηλεκτρικής αντλίας νερού.

Όπως έγινε γνωστό αποκαλύφθηκε ο σωλήνας που μετέφερε το προπάνιο από τις δύο υπέργειες δεξαμενές στον χώρο παραγωγής του εργοστασίου. Από την αυτοψία επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει διάτρηση του σωλήνα σε τουλάχιστον δύο σημεία, από όπου γινόταν η διαρροή του προπάνιου στο έδαφος και σιγά σιγά, επί πολύ μεγάλο διάστημα έφτασε στο υπόγειο, όπου και σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι εργασίες έγιναν παρουσία εμπειρογνωμόνων της ΔΑΕΕ αλλά και τεχνικού συμβούλου που έχει ορίσει η εταιρεία, ενώ για τον ίδιο σκοπό μετέβη στα Τρίκαλα και ομάδα της ΕΜΑΚ με ειδικό όχημα από τη Λάρισα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
 |
ΔΑΕΕ
 |
ΤΡΙΚΑΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top