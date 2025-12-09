Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του

Για πρώτη φορά ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τη Μαρία Αντωνά.

Αφορμή στάθηκε η συζήτηση που προέκυψε στο πάνελ σχετικά με τον νέο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου, ο παρουσιαστής προχώρησε σε μια σπάνια και ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Δημήτρης Παπανώτας και η Έλενα Χριστοπούλου σχολίασαν την Αθηνά Οικονομάκου, με τη Δέσποινα Καμπούρη να παίρνει θέση υπέρ της προσωπικής ελευθερίας του καθενός, λέγοντας πως «κανείς δεν πρέπει να κρίνει τις επιλογές κάποιου άλλου με βάση το τι θα έκανε ο ίδιος». Η δημοσιογράφος επισήμανε πως ο καθένας έχει τον δικό του ρυθμό και τον δικό του τρόπο να διαχειρίζεται τις προσωπικές του σχέσεις.

Σε εκείνο το σημείο, ο Γιώργος Λιάγκας παρενέβη με μια εξομολόγηση που εξέπληξε πολλούς: «Εγώ έχω χωρίσει δέκα χρόνια; Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχω χωρίσει. Εννιά, δέκα. Ωραία. Και εμφάνισα ότι έχω μία σύντροφο στη ζωή μου πέρσι; Μετά από εννιά χρόνια; Προφανώς δεν ήμουν μόνος μου. Και έτσι αισθάνομαι εγώ. Και άργησα πάρα πολύ, να το πω και στα παιδιά μου κτλ κτλ, γιατί έτσι είμαι εγώ. Όμως, για κάποιον που θα το ανακοινώσει σε έναν μήνα, δεν θα πω εγώ ότι εγώ είμαι ο καλός γονιός και αυτός είναι κακός γονιός. Θα πω ότι εγώ δεν θα το ‘κανα. Το ότι εγώ είμαι συντηρητικός και λειτούργησα διαφορετικά, δεν θα πω ότι ο άλλος είναι εξώλης και προώλης που έκανε διαφορετικά από εμένα.

Εκτός αν έχω αποδείξεις ότι γράφει στα παλιότερα των υποδημάτων τα παιδιά του, τα έχει παρατημένα στη γιαγιά, στον παππού, σε καμιά Φιλιππινέζα και κάνει τη ζωάρα του, τρέχει με τον γκόμενο ή την γκόμενα, γυρίζει τον κόσμο και τα παιδιά δεν τα βλέπει ποτέ. Αν έχω τέτοιες αποδείξεις… Παρότι δεν θα το πω δημόσια, στο μυαλό μου μέσα θα πω «Μα είναι κακή μάνα ή κακός πατέρας αντίστοιχα». Αν δεν έχω και κάτι τέτοιο, πώς βγαίνω δημόσια και λέω τα υπόλοιπα;».

Η Μαρία Αντωνά με τον Γιώργο Λιάγκα στα μπουζούκια / Φωτογραφία: NDP

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα στο Happy Day για τον δεύτερο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου

«Πείτε με συντηρητικό, αλλά έναν δεύτερο γάμο, όταν έχεις παιδιά από τον πρώτο γάμο, τον κάνεις πιο διακριτικά με ένα φουστανάκι λευκό… Δεν κάνεις αυτό που έκανες στον πρώτο» είπε ο δημοσιογράφος στο χθεσινό Happy Day, με αφορμή την είδηση για τον δεύτερο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου.

«Από την άλλη είναι δυο νέα παιδιά, που δεν έκρυψαν ποτέ ότι είναι μαζί, ακόμα και κόντρα στα σχόλια των συντηρητικών. Δεν πιάστηκαν καν από τα σχόλια για το πόσο σύντομα είναι μαζί», είπε με τη σειρά της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.