Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο 23χρονος δράστης - Συνελήφθη από τις Αρχές

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη. Ένας νεαρός, μόλις 20 ετών, έπεσε νεκρός στη μέση του δρόμου. Δέχθηκε τουλάχιστον μία μαχαιριά στην πλάτη. Ο δράστης παραδόθηκε αργά το απόγευμα στην αστυνομία και συνελήφθη. Ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι για άμυνα. Πρόκειται για οπαδό του Άρη.

Θεσσαλονίκη: Η ΕΛΑΣ ψάχνει το κίνητρο για τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο

Το θύμα ήταν μόλις 20 ετών. Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται να ψυχορραγεί στη μέση του δρόμου. Ο δράστης είναι 23 ετών. Ο ένας φίλαθλος του ΠΑΟΚ και ο άλλος του Άρη. Το κίνητρο δεν έχει ξεκαθαριστεί. Προφανώς και η αστυνομία εξετάζει τα πάντα - και το οπαδικό κίνητρο - αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να συνδέουν το θύμα με οργανωμένους οπαδούς.

«Να ανοίξουν τα στόματα. Σίγουρα υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, γνωρίζουν το παρασκήνιο. Παρακαλεί θερμά η οικογένεια όποιος γνωρίζει, είτε ανώνυμα είτε επώνυμα, να πάρει στο Τμήμα Αθλητικής Βίας στη Θεσσαλονίκη», λέει ο Παρασκευάς Σπυράτος, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

Η ομάδα του ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τον 20χρονο φίλαθλο

«Ζητούμε από τις αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθεί ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο».

Θεσσαλονίκη: Ντοκουμέντα Star - Τα τελευταία λεπτά του άτυχου 20χρονου

Όλα ξεκίνησαν χθες, Πέμπτη 12/3, λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η Λευκή Γεωργάκη για το Star καταγράφονται τα τελευταία λεπτά του άτυχου Κλεομένη πριν ξεψυχήσει.

Τρέχει για να σωθεί μετά την αιματηρή επίθεση. Μπροστά είναι οι δύο του φίλοι, εκείνος ακολουθεί. Οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν, το βήμα του αρχίζει και γίνεται αργό. Σέρνει τα πόδια του. Δεν αντέχει άλλο...

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το 20χρονο θύμα δέχθηκε τη μαχαιριά στην οδό Παπαδημητρίου. Στο σημείο υπάρχουν διάσπαρτες κηλίδες αίματος πάνω στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια αυτός και οι φίλοι του έτρεξαν περίπου 100 μέτρα μέχρι την οδό Αργοναυτών, όπου και κατέρρευσε.

Σοκαριστική στιγμή καταγράφηκε και στο δεύτερο ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το Star. Ο 20χρονος προσπαθεί να κρατηθεί από έναν κάδο αλλά καταρρέει.

Περαστικός που τον βλέπει αιμόφυρτο στο έδαφος, τον προσεγγίζει. Το παλικάρι, με όσες δυνάμεις του έχουν απομείνει, σηκώνει τον κορμό του - κάτι λέει στον άνδρα και εκείνος αμέσως καλεί ΕΚΑΒ και αστυνομία. Δευτερόλεπτα μετά εμφανίζονται οι φίλοι του, του μιλούν για να μη χάσει τις αισθήσεις του.

Θεσσαλονίκη: Μοναχογιός ο άτυχος 20χρονος - Σε σοκ συγγενείς και φίλοι

50 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν το παιδί, αλλά μάταια.

Το θύμα αρχικά είχε μεγαλώσει στην Τούμπα και αργότερα στη Νεάπολη. Ήταν μοναχογιός.

Η ιατροδικαστής νωρίς το μεσημέρι προχώρησε σε αυτοψία στο σημείο της δολοφονικής επίθεσης. Μαζί με αστυνομικό της Ασφάλειας ακολούθησαν όλη τη διαδρομή που έκανε το παλικάρι μέχρι να σβήσει στους κάδους. Έβγαλαν φωτογραφίες τις κηλίδες αίματος.

Θεσσαλονίκη: Η σύνδεση του θύματος με τη δικογραφία των «αυτόκλητων τιμωρών»

Ο 20χρονος έχει απασχολήσει τις αρχές για την υπόθεση των αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων, που παγίδευαν άτομα με ψεύτικα προφίλ ανήλικων κοριτσιών, έδιναν ραντεβού και τα ξυλοκοπούσαν. Στενός τους φίλος, μιλώντας αποκλειστικά στη Ραλλιώ Λεπίδου, ξεσπά:

«Βάφτισαν ότι ανήκει σε οργάνωση, ότι δέρνει και κλέβει παιδεραστές, χωρίς καν να έχει προλάβει να αποδείξει την αθωότητά του. Έριξαν λάσπη χωρίς να διασταυρώσουν τίποτα. Δεν έχουν γνώση ποιος ήταν ο φίλος μας. Χάθηκε ένα υπέροχο παλικάρι».

Στο ΑΧΕΠΑ οι φίλοι του έφτασαν σοκαρισμένοι με όσα έχουν συμβεί.

Οι φίλοι του 20χρονου έδιναν κατάθεση για ώρες. Τήρησαν σιγή ιχθύος για το πώς έγινε το συμβάν, περιγράφοντας μια ξαφνική επίθεση. Η αστυνομία, παράλληλα, είχε ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος τελικά παραδόθηκε και συνελήφθη.