Η Δέσποινα Καμπούρη αποκάλυψε πως δε θα συνεχίσει την επόμενη τηλεοπτική χρονιά στην πρωινή εκπομπή του Ant1. H δημοσιογράφος που συμμετείχε στο πάνελ του «Πρωινού» με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάγκα, θα είναι εκεί μέχρι τη λήξη της φετινής σεζόν.

«Δεν έχει ξεκινήσει καμία συζήτηση για του χρόνου. Θα περιμένουμε και ό,τι είναι να έρθει θα έρθει. Έτσι κι αλλιώς, δε θα είμαι στο Πρωινό. Αυτό έχει τελειώσει, το έχουμε συζητήσει και με το κανάλι, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω για το budget, γιατί δεν έχω μπει σε τέτοιες συζητήσεις», είπε η δημοσιογράφος σε δηλώσεις της στο Happy Day.

H ίδια εξήγησε ότι δυσκολεύτηκε με το πολύ πρωινό ξύπνημα. «Είναι αυτό το πρωινό ξύπνημα πάρα πολύ δύσκολο, δεν το περίμενα. Ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο να ξυπνάς κάθε πρωί στις 6 η ώρα το πρωί», εξήγησε και παραδέχτηκε ότι «Ήταν όμως πραγματικά μια πολύ ωραία χρονιά για μένα, ίσως από τις καλύτερες».

«Kαλά τα λέει η Σίσσυ (Χρηστίδου). Η πιο ωραία ζώνη για να δουλεύει κανείς είναι το Σαββατοκύριακο», συμπλήρωσε.

Η Δέσποινα Καμπούρη παραδέχτηκε πως είναι μια χαρά στην προσωπική της ζωή. Υπενθυμίζεται ότι η ίδια έκανε γνωστό τον χωρισμό της από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη, τον περασμένο Νοέμβριο. «...να σας πω ότι με τον Βαγγέλη δεν είμαστε πια μαζί. Μαζί ζήσαμε τα πιο όμορφα και δημιουργικά μας χρόνια, γεμάτα αγάπη και αμοιβαίο σεβασμό. Θα τον τιμώ και θα τον αγαπώ πάντα», έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της, εξηγώντας ότι δεν είχε τη διάθεση να μιλήσει για την προσωπική της ζωή, αλλά δεχόταν πιέσεις από δημοσιογράφους.

«Είμαι μια χαρά! Ας φέρει ο δρόμος, η τύχη, ο Θεός ας φέρουνε μόνο τα καλύτερα για όλους μας. Ποιος είναι αρνητικός; Ο έρωτας είναι πολύ όμορφο πράγμα», κατέληξε.

Η Δέσποινα Καμπούρη είναι μαμά δύο κοριτσιών, της 15χρονης Έλενας και της 10χρονης Χριστίνα και δημοσιεύει συχνά φωτογραφίες με τις κόρες της, οι οποίες είναι όλος της ο κόσμος.