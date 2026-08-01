Το φετινό καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα παραγωγικό για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία καλείται να συνδυάσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με την προσωπική της ζωή.

Παράλληλα με τα γυρίσματα του GNTM, το μοντέλο και παρουσιάστρια αποφάσισε να μετακομίσει σε νέο σπίτι. Μέσα από μια χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram, η ίδια αποκάλυψε την αλλαγή στη ζωή της, ζητώντας από τους followers της να στείλουν βοήθεια.

Στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο που μοιράστηκε, διακρίνεται μπροστά από τις άδειες ντουλάπες και τις κούτες, να πιάνει το κεφάλι της με απόγνωση, σχολιάζοντας με χιούμορ στη λεζάντα:

«Το να μετακομίζεις κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του GNTM, των καλοκαιρινών εκπτώσεων της GRÈS, του λανσαρίσματος της συλλογής για τη νέα σεζόν και των φωτογραφίσεων για πελάτες είναι ένας απόλυτος εφιάλτης. Στείλτε βοήθεια».

«Πονοκέφαλος» η μετακόμιση για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Λίγο πριν από την έναρξη των γυρισμάτων για τον νέο κύκλο του GNTM, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πήρε μια γεύση από διακοπές, πραγματοποιώντας αποδράσεις σε διάφορους προορισμούς της Ελλάδας μαζί με τον αγαπημένο της, Γιάννη Καραβασάνη.

Το ζευγάρι σχεδιάζει σταδιακά την ημέρα του γάμου του, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να δηλώνει πως αυτός θα γίνει μέσα στο 2027, όταν και οι δύο θα μπορούν να απολαύσουν την προετοιμασία χωρίς πίεση.