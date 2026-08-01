Ηλιανά Παπαγεωργίου: Μετακομίζει σε νέο σπίτι - «Ο απόλυτος εφιάλτης»

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία που αποτυπώνει το χάος

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Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στην κάμερα του «Happy Day»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μετακομίζει σε νέο σπίτι ενώ συμμετέχει στα γυρίσματα του GNTM.
  • Ανέβασε χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram ζητώντας βοήθεια για τη μετακόμιση.
  • Η μετακόμιση συμβαδίζει με καλοκαιρινές εκπτώσεις και λανσάρισμα συλλογής.
  • Πραγματοποίησε διακοπές στην Ελλάδα με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη.
  • Σχεδιάζουν τον γάμο τους για το 2027, όταν θα είναι πιο ήρεμοι.

Το φετινό καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα παραγωγικό για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία καλείται να συνδυάσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με την προσωπική της ζωή. 

Παράλληλα με τα γυρίσματα του GNTM, το μοντέλο και παρουσιάστρια αποφάσισε να μετακομίσει σε νέο σπίτι. Μέσα από μια χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram, η ίδια αποκάλυψε την αλλαγή στη ζωή της, ζητώντας από τους followers της να στείλουν βοήθεια.

To GNTM επιστρέφει: Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο που μοιράστηκε, διακρίνεται μπροστά από τις άδειες ντουλάπες και τις κούτες, να πιάνει το κεφάλι της με απόγνωση, σχολιάζοντας με χιούμορ στη λεζάντα:

«Το να μετακομίζεις κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του GNTM, των καλοκαιρινών εκπτώσεων της GRÈS, του λανσαρίσματος της συλλογής για τη νέα σεζόν και των φωτογραφίσεων για πελάτες είναι ένας απόλυτος εφιάλτης. Στείλτε βοήθεια».

«Πονοκέφαλος» η μετακόμιση για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

«Πονοκέφαλος» η μετακόμιση για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

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Λίγο πριν από την έναρξη των γυρισμάτων για τον νέο κύκλο του GNTM, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πήρε μια γεύση από διακοπές, πραγματοποιώντας αποδράσεις σε διάφορους προορισμούς της Ελλάδας μαζί με τον αγαπημένο της, Γιάννη Καραβασάνη.

Το ζευγάρι σχεδιάζει σταδιακά την ημέρα του γάμου του, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να δηλώνει πως αυτός θα γίνει μέσα στο 2027, όταν και οι δύο θα μπορούν να απολαύσουν την προετοιμασία χωρίς πίεση.

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