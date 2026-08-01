Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απολαμβάνουν το πρώτο τους καλοκαίρι στην αγκαλιά της κόρης τους.
Κατερίνα Καινούργιου - Βόλτα στην Πάρο με την Ξένια της: «Παντού μαζί...»
Έπειτα από αρκετές μέρες χαλάρωσης στην Πάρο, το ζευγάρι συνέχισε τις διακοπές του στις Κυκλάδες, επιλέγοντας αυτή τη φορά τη Μύκονο. Φτάνοντας στο Νησί των Ανέμων, τους περίμενε θερμή υποδοχή από το ξενοδοχείο, στο οποίο αναμένεται να φιλοξενηθούν τις επόμενες μέρες.
Συγκεκριμένα, μπαίνοντας στο δωμάτιο, τους περίμενε μια τούρτα με τη φωτογραφία τους και ένα μπουκάλι κρασί. «Σας ευχαριστώ τόσο πολύ γι' αυτή την υπέροχη έκπληξη», έγραψε ενθουσιασμένη η παρουσιάστρια, αποκαλύπτοντας την όμορφη έκπληξη.
Οι ευτυχισμένοι γονείς πραγματοποίησαν στη συνέχεια βραδινή έξοδο μαζί με την κορούλα τους, Ξένια, η οποία τους ακολουθεί παντού. Μάλιστα, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής εκτέλεσε χρέη φωτογράφου για χάρη της Κατερίνας Καινούργιου, ωστόσο δεν κατάφερε να βάλει φλας, όπως του ζήτησε, με την ίδια να τον τρολάρει δημόσια.
Ο Κουτσουμπής αγκαλιά με την κόρη του - Το τρυφερό σχόλιο της Καινούργιου
«Όταν λες στον Παναγιώτη "βγάλε με μια φωτογραφία, αλλά βάλε φλας"», σχολίασε με χιούμορ η παρουσιάστρια.
Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Στις 3 Απριλίου 2026, η καθημερινότητά τους άλλαξε ριζικά, καθώς ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, η οποία έγινε η απόλυτη προτεραιότητά τους.
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