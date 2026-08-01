Το room tour της Κατερίνας Καινούργιου στη Μύκονο αγκαλιά με την κόρη της

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απολαμβάνουν το πρώτο τους καλοκαίρι στην αγκαλιά της κόρης τους.

Έπειτα από αρκετές μέρες χαλάρωσης στην Πάρο, το ζευγάρι συνέχισε τις διακοπές του στις Κυκλάδες, επιλέγοντας αυτή τη φορά τη Μύκονο. Φτάνοντας στο Νησί των Ανέμων, τους περίμενε θερμή υποδοχή από το ξενοδοχείο, στο οποίο αναμένεται να φιλοξενηθούν τις επόμενες μέρες.

Συγκεκριμένα, μπαίνοντας στο δωμάτιο, τους περίμενε μια τούρτα με τη φωτογραφία τους και ένα μπουκάλι κρασί. «Σας ευχαριστώ τόσο πολύ γι' αυτή την υπέροχη έκπληξη», έγραψε ενθουσιασμένη η παρουσιάστρια, αποκαλύπτοντας την όμορφη έκπληξη.

Η έκπληξη που περίμενε το ζευγάρι στη Μύκονο

Οι ευτυχισμένοι γονείς πραγματοποίησαν στη συνέχεια βραδινή έξοδο μαζί με την κορούλα τους, Ξένια, η οποία τους ακολουθεί παντού. Μάλιστα, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής εκτέλεσε χρέη φωτογράφου για χάρη της Κατερίνας Καινούργιου, ωστόσο δεν κατάφερε να βάλει φλας, όπως του ζήτησε, με την ίδια να τον τρολάρει δημόσια.

«Όταν λες στον Παναγιώτη "βγάλε με μια φωτογραφία, αλλά βάλε φλας"», σχολίασε με χιούμορ η παρουσιάστρια.

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία που την τράβηξε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Στις 3 Απριλίου 2026, η καθημερινότητά τους άλλαξε ριζικά, καθώς ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, η οποία έγινε η απόλυτη προτεραιότητά τους.