Στην Πάρο συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία το βράδυ της Δευτέρας δημοσίευσε νέα φωτογραφία με την τριών μηνών κόρη της, Ξένια, από βραδινή έξοδο στο νησί. Η παρουσιάστρια βρέθηκε στα σοκάκια της Πάρου και μοιράστηκε το στιγμιότυπο στο Instagram, δείχνοντας στιγμές από την καθημερινότητά της μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η γνωστή παρουσιάστρια περνά το φετινό καλοκαίρι στην Πάρο μαζί με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και την κόρη τους. Πρόκειται για μια περίοδο με ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, καθώς ζει για πρώτη φορά την εμπειρία της μητρότητας κι αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου της στη μικρή Ξένια.

Στο insta story όπου τη βλέπουμε θολή στα σοκάκια του νησιού, συνόδευσε με τη φράση: «Παντού μαζί… 💙🙏».

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου /Φωτογραφία Instagram

Το καλοκαίρι της Κατερίνας Καινούργιου με την κόρη της, Ξένια

Από τη στιγμή που έφτασε στο κυκλαδίτικο νησί, η παρουσιάστρια φαίνεται να επιλέγει να περνά τον περισσότερο χρόνο με το παιδί της, καταγράφοντας μικρές στιγμές από τις βόλτες και την καθημερινότητά της. Η Πάρος αποτελεί και φέτος τον προορισμό που επέλεξε για χαλάρωση, ενώ οι αναρτήσεις της δίνουν εικόνα από τις οικογενειακές της στιγμές.

Η Κατερίνα Καινούργιου παραμένει ενεργή στα social media και συχνά επικοινωνεί με τους χιλιάδες followers της μέσα από φωτογραφίες και στιγμιότυπα των διακοπών της. Η τελευταία της δημοσίευση ήρθε να προστεθεί σε αυτό το καλοκαίρι που η ίδια περνά με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και τη μικρή Ξένια, συνδυάζοντας ξεκούραση και οικογενειακό χρόνο.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής Super Κατερίνα, δείχνει να απολαμβάνει αυτή τη νέα φάση της ζωής της, με την Πάρο να αποτελεί το σκηνικό των φετινών οικογενειακών της στιγμών.