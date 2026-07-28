Κατερίνα Καινούργιου - Βόλτα στην Πάρο με την Ξένια της: «Παντού μαζί...»

Δεν αποχωρίζεται στιγμή την κορούλα της η παρουσιάστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.07.26 , 12:06 Μανώλης Μητσιάς: Απήγγειλε τον «Γιάννη τον Φονιά» αντί να τον τραγουδήσει
28.07.26 , 12:00 Summer wedding guest look: Οι στιλιστικές επιλογές για αξέχαστη εμφάνιση
28.07.26 , 11:25 Ο Παναγιώτης Στάθης στην ΕΡΤ - Τέρμα από το Καλημέρα Ελλάδα
28.07.26 , 11:20 ΑΕΚ: Καμία σχέση με Κάνγκουα ο Μάγερ
28.07.26 , 11:09 ΕΕΤΑΑ - Voucher παιδικών σταθμών: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα
28.07.26 , 11:05 Citroën Racing Formula E: Μεγάλη διάκριση στο Tokyo E-Prix
28.07.26 , 11:02 Κατερίνα Γερονικολού: Οι ευχές στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλιά του
28.07.26 , 10:56 Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική
28.07.26 , 10:39 Σπυροπούλου: Tα 4+1 resort looks στη Μύκονο από το πρωί έως το βράδυ
28.07.26 , 10:16 Πανσέληνος Ιουλίου: Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο
28.07.26 , 10:09 Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του και πέθανε
28.07.26 , 10:04 Λάκης Γαβαλάς: «Η οικογένειά μου είδε σε εμένα ένα αστέρι»
28.07.26 , 10:00 DS Automobiles: Διακρίσεις για τα DS E-TENSE FE25 στο Τόκιο
28.07.26 , 10:00 Προσέχετε τη διατροφή σας; Αυτή η νόστιμη συνταγή θα σας ξετρελάνει
28.07.26 , 09:59 Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη νεαρός τράπερ, γιος πασίγνωστου ηθοποιού
Πέτρος Πολυχρονίδης: Στην Ουγγαρία με τη σύζυγό του, για τη Formula 1!
Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη νεαρός τράπερ, γιος πασίγνωστου ηθοποιού
Κεφαλονιά: Νεκρός 30χρονος πατέρας που έπεσε σε γκρεμό -Το μήνυμα που άφησε
Σπυροπούλου: Tα 4+1 resort looks στη Μύκονο από το πρωί έως το βράδυ
Έρχονται αλλαγές στις λαϊκές αγορές
Τουρισμός για Όλους: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι θα πάρουν 200-600 ευρώ
Ελεονώρα Μελέτη: Η αστρολογική πρόβλεψη που της είχε κάνει η Ελένη Μενεγάκη
Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με την πεθερά της από τον γάμο της
Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του και πέθανε
Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε παλιότερα insta stories της Κατερίνας Καινούργιου από την Πάρο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Πάρο με την κόρη της, Ξένια.
  • Δημοσίευσε φωτογραφία στο Instagram από βραδινή έξοδο στο νησί, δείχνοντας την καθημερινότητά της.
  • Αφιερώνοντας χρόνο στη μητρότητα, περνάει τις περισσότερες στιγμές της με την κόρη της.
  • Η Πάρος είναι ο φετινός προορισμός για χαλάρωση και οικογενειακό χρόνο με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.
  • Η Καινούργιου παραμένει ενεργή στα social media, μοιράζοντας στιγμές από τις διακοπές της.

Στην Πάρο συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία το βράδυ της Δευτέρας δημοσίευσε νέα φωτογραφία με την τριών μηνών κόρη της, Ξένια, από βραδινή έξοδο στο νησί. Η παρουσιάστρια βρέθηκε στα σοκάκια της Πάρου και μοιράστηκε το στιγμιότυπο στο Instagram, δείχνοντας στιγμές από την καθημερινότητά της μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Ο Κουτσουμπής αγκαλιά με την κόρη του - Το τρυφερό σχόλιο της Καινούργιου

Η γνωστή παρουσιάστρια περνά το φετινό καλοκαίρι στην Πάρο μαζί με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και την κόρη τους. Πρόκειται για μια περίοδο με ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, καθώς ζει για πρώτη φορά την εμπειρία της μητρότητας κι αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου της στη μικρή Ξένια.

Στο insta story όπου τη βλέπουμε θολή στα σοκάκια του νησιού, συνόδευσε με τη φράση: «Παντού μαζί… 💙🙏».

Κατερίνα Καινούργιου - Βόλτα στην Πάρο με την Ξένια της: «Παντού μαζί...»

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου /Φωτογραφία Instagram

Το καλοκαίρι της Κατερίνας Καινούργιου με την κόρη της, Ξένια

Από τη στιγμή που έφτασε στο κυκλαδίτικο νησί, η παρουσιάστρια φαίνεται να επιλέγει να περνά τον περισσότερο χρόνο με το παιδί της, καταγράφοντας μικρές στιγμές από τις βόλτες και την καθημερινότητά της. Η Πάρος αποτελεί και φέτος τον προορισμό που επέλεξε για χαλάρωση, ενώ οι αναρτήσεις της δίνουν εικόνα από τις οικογενειακές της στιγμές.

Κατερίνα Καινούργιου - Βόλτα στην Πάρο με την Ξένια της: «Παντού μαζί...»

Η Κατερίνα Καινούργιου παραμένει ενεργή στα social media και συχνά επικοινωνεί με τους χιλιάδες followers της μέσα από φωτογραφίες και στιγμιότυπα των διακοπών της. Η τελευταία της δημοσίευση ήρθε να προστεθεί σε αυτό το καλοκαίρι που η ίδια περνά με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και τη μικρή Ξένια, συνδυάζοντας ξεκούραση και οικογενειακό χρόνο.

Κατερίνα Καινούργιου: «Λιώνει» στην αγκαλιά της κορούλας της, Ξένιας

Κατερίνα Καινούργιου - Βόλτα στην Πάρο με την Ξένια της: «Παντού μαζί...»

Η παρουσιάστρια της εκπομπής Super Κατερίνα, δείχνει να απολαμβάνει αυτή τη νέα φάση της ζωής της, με την Πάρο να αποτελεί το σκηνικό των φετινών οικογενειακών της στιγμών.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
 |
ΠΑΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μανώλης Μητσιάς
Celebrities & Gossip Νεα
Μανώλης Μητσιάς: Απήγγειλε τον «Γιάννη τον Φονιά» αντί να τον τραγουδήσει
Κατερίνα Γερονικολού - Γιάννης Τσιμιτσέλης
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Γερονικολού: Οι ευχές στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλιά του
Από το πρωί έως το βράδυ: Οι 4+1 εμφανίσεις της Κων. Σπυροπούλου στη Μύκονο
Celebrities & Gossip Νεα
Σπυροπούλου: Tα 4+1 resort looks στη Μύκονο από το πρωί έως το βράδυ
Λάκης Γαβαλάς
Celebrities & Gossip Νεα
Λάκης Γαβαλάς: «Η οικογένειά μου είδε σε εμένα ένα αστέρι»
Καλομοίρα- Γιώργος Μπούσαλης: Στη Μύκονο με την κουμπάρα τους, Μ. Χρουσαλά
Celebrities & Gossip Νεα
Καλομοίρα - Γιώργος Μπούσαλης: Στη Μύκονο με την κουμπάρα τους, Μ. Χρουσαλά
Ελεονώρα Μελέτη - Ελένη Μενεγάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Ελεονώρα Μελέτη: Η αστρολογική πρόβλεψη που της είχε κάνει η Ελένη Μενεγάκη
Κατερίνα Καραβάτου
Celebrities & Gossip Νεα
Η Κατερίνα Καραβάτου συγκινεί: «Κάθε χρονιά περιμένω αυτήν τη στιγμή»
Χανταμπάκης- Πηλιάκη: Διακοπές Στην Κέρκυρα
Celebrities & Gossip Νεα
Xανταμπάκης- Πηλιάκη: Διακοπές με τα παιδιά τους στην Κέρκυρα
Τούνη: «Με Το Πορτοφόλι Μου Μπορώ Να Μένω Σε Ξενοδοχεία»
Celebrities & Gossip Νεα
Τούνη: «Έχω το πορτοφόλι μου και μπορώ να μένω σε ακριβά ξενοδοχεία»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top