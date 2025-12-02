Προσέχετε τη διατροφή σας; Αυτή η νόστιμη συνταγή θα σας ξετρελάνει

Αν προσέχετε τη διατροφή σας και ψάχνετε μία νόστιμη και με λίγες θερμίδες συνταγή σας έχουμε την κατάλληλη.

Πάρτε χαρτί και στυλό λοιπόν και σημειώστε αυτή που έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, έφτιαξε γλυκόξινο κοτόπουλο με ρύζι και έδειξε βήμα- βήμα σε όλους τη διαδικασία.

Γλυκόξινο κοτόπουλο με ρύζι

Υλικά της Συνταγής

Για το κοτόπουλο

• 700 g στήθος ή μπούτι κοτόπουλο

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κόκκινη πιπεριά

• 1 πράσινη πιπεριά

• 1 μικρή κίτρινη πιπεριά

• 1 κονσέρβα καλαμπόκι

• 4 φρέσκα κρεμμυδάκια

• 1 σκελίδα σκόρδο

• Αλάτι – πιπέρι

Για τη γλυκόξινη σάλτσα

• 4 κ.σ. μέλι ή ζάχαρη καστανή

• 4 κ.σ. ξύδι

• 4 κ.σ. σόγια σως

• 120 ml χυμό ανανά ή πορτοκαλιού

• 2 κ.σ. κέτσαπ

• 1 κ.σ. κορν φλάουρ



Για το άγριο ρύζι

• 1 φλ. άγριο ρύζι

• 3 φλ. νερό

• Αλάτι





Εκτέλεση της Συνταγής

Ρύζι Βράσε το άγριο ρύζι με αλάτι 40–45 λεπτά μέχρι να ανοίξει και να γίνει τρυφερό. Σοτάρισμα κοτόπουλου Ζέστανε το λάδι σε τηγάνι/wok. Ρίξε το κοτόπουλο, αλάτι–πιπέρι και σοτάρισε μέχρι να ροδίσει. Λαχανικά Πρόσθεσε πιπεριές, καλαμπόκι, φρέσκο κρεμμύδι και σκόρδο. Σοτάρισε 3–4 λεπτά για να μείνουν τραγανά και ζωντανά σε χρώμα. Γλυκόξινη σάλτσα .

Ανακάτεψε όλα τα υλικά της σάλτσας σε μπολ. Ρίξε τα στο τηγάνι. Μόλις πάρει βράση, πρόσθεσε το κορν φλάουρ για να δέσει και ανακάτευε μέχρι να γίνει γυαλιστερή & παχύρρευστη. Τελείωμα • Ρίξε επιπλέον φρέσκο κρεμμυδάκι στο τέλος. • Προαιρετικά λίγες σταγόνες σησαμέλαιο. • Σέρβιρε πάνω σε άγριο ρύζι.

