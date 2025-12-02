Προσέχετε τη διατροφή σας; Αυτή η νόστιμη συνταγή θα σας ξετρελάνει

Άλλη μία ενδιαφέρουσα συνταγή με πρωταγωνιστή το κοτόπουλο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.12.25 , 16:15 Η United Group B.V. καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο του 2025
02.12.25 , 15:54 Οδηγοί ταξί: «Αν δε συναντηθούμε με τον Κυρανάκη, η απεργία θα παραταθεί»
02.12.25 , 15:44 Δημήτρης Λάλος - Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Έτσι μας ευχήθηκαν «καλό χειμώνα»
02.12.25 , 15:18 35 χρόνια interwetten - 35 δώρα για όλους: Η μεγαλύτερη γιορτή της χρονιάς
02.12.25 , 15:15 Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
02.12.25 , 14:54 Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα: Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή
02.12.25 , 14:52 Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φ. Μογκερίνι για απάτη
02.12.25 , 14:35 Προσέχετε τη διατροφή σας; Αυτή η νόστιμη συνταγή θα σας ξετρελάνει
02.12.25 , 14:34 «Όταν η Μαρινέλλα έφυγε από το Ηρώδειο για το νοσοκομείο, μιλούσε κανονικά»
02.12.25 , 14:30 Κιβωτός: Αποκλειστικά Ο Μάρτυρας Που Άλλαξε Την Κατάθεσή Του
02.12.25 , 14:27 Περιστέρι: Συγκλονίζει Η Χήρα Ταξιτζή Που Χάθηκε Σε Τροχαίο
02.12.25 , 13:51 Matching φανέλες και αγκαλιές: Η φωτογραφία του Αργυρού με τον γιο του
02.12.25 , 13:42 Λούτσα: Νέο βίντεο δείχνει εμπλοκή και δεύτερου οχήματος πριν το τροχαίο
02.12.25 , 13:37 Οικονομάκου: Τα τέσσερα χαρίσματα του Μπρούνο Τσερέλα που την κέρδισαν!
02.12.25 , 13:19 Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Φάρμα - Βάγγος: Αποκάλυψε αν μίλησε με τη Ναταλία μετά την αποχώρησή του!
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα: Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή
Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!
Άση Μπήλιου: «Ο Δεκέμβριος έχει εξελίξεις» - Η συμβουλή της για το 2026
Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση
Λούτσα: Εγγονός του ιδιοκτήτη της εταιρίας σοκολάτας «Leonidas» ο 24χρονος
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Πρώτη Δημοσίευση: 02.12.25, 12:15
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν προσέχετε τη διατροφή σας και ψάχνετε μία νόστιμη και με λίγες θερμίδες συνταγή σας έχουμε την κατάλληλη.

Πάρτε χαρτί και στυλό λοιπόν και σημειώστε αυτή που έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, έφτιαξε γλυκόξινο κοτόπουλο με ρύζι και έδειξε βήμα- βήμα σε όλους τη διαδικασία.

Γλυκόξινο κοτόπουλο με ρύζι

Υλικά της Συνταγής 

Για το κοτόπουλο

• 700 g στήθος ή μπούτι κοτόπουλο
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κόκκινη πιπεριά
 • 1 πράσινη πιπεριά
 • 1 μικρή κίτρινη πιπεριά 
• 1 κονσέρβα καλαμπόκι 
• 4 φρέσκα κρεμμυδάκια
 • 1 σκελίδα σκόρδο
• Αλάτι – πιπέρι

Για τη γλυκόξινη σάλτσα

 • 4 κ.σ. μέλι ή ζάχαρη καστανή
• 4 κ.σ. ξύδι
• 4 κ.σ. σόγια σως
 • 120 ml χυμό ανανά ή πορτοκαλιού
• 2 κ.σ. κέτσαπ
• 1 κ.σ. κορν φλάουρ 
 
Για το άγριο ρύζι
• 1 φλ. άγριο ρύζι
• 3 φλ. νερό
• Αλάτι
 
 

 Εκτέλεση της Συνταγής 

Ρύζι Βράσε το άγριο ρύζι με αλάτι 40–45 λεπτά μέχρι να ανοίξει και να γίνει τρυφερό. Σοτάρισμα κοτόπουλου Ζέστανε το λάδι σε τηγάνι/wok. Ρίξε το κοτόπουλο, αλάτι–πιπέρι και σοτάρισε μέχρι να ροδίσει.  Λαχανικά Πρόσθεσε πιπεριές, καλαμπόκι, φρέσκο κρεμμύδι και σκόρδο. Σοτάρισε 3–4 λεπτά για να μείνουν τραγανά και ζωντανά σε χρώμα. Γλυκόξινη σάλτσα .

Ανακάτεψε όλα τα υλικά της σάλτσας σε μπολ. Ρίξε τα στο τηγάνι. Μόλις πάρει βράση, πρόσθεσε το κορν φλάουρ για να δέσει και ανακάτευε μέχρι να γίνει γυαλιστερή & παχύρρευστη. Τελείωμα • Ρίξε επιπλέον φρέσκο κρεμμυδάκι στο τέλος. • Προαιρετικά λίγες σταγόνες σησαμέλαιο. • Σέρβιρε πάνω σε άγριο ρύζι. 

Δείτε το Breakfast@Star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top