Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Παράνομη ενέργεια, οι Patriot στην Κάρπαθο»

Πρώτη Δημοσίευση: 12.03.26, 11:43
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τουρκία χαρακτηρίζει παράνομη τη μεταφορά συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, επικαλούμενη παραβίαση του καθεστώτος των νησιών.
  • Το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι οι ελληνικές ενέργειες βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και παραβιάζουν διεθνείς συνθήκες.
  • Η Τουρκία δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε απάντηση των ελληνικών ενεργειών.
  • Η Αθήνα απαντά ότι η τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο είναι παράνομη και υπογραμμίζει την αμυντική της συνδρομή στην Κύπρο.
  • Το ελληνικό ΥΠΕΞ αναφέρει μείωση στα αιτήματα επαναπατρισμού και εξετάζει τη μεταφορά κατοικιδίων σε επόμενες πτήσεις.

Εμμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να χαρακτηρίζει «παράνομη» τη μεταφορά συστοιχίας πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στη νοτιοανατολική Μεσόγειο

Σε ανακοίνωσή του το Τουρκικό ΥΠΕΞ μιλά για ενέργειες που παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών, επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. 

Ερντογάν: Όποιος θέλει να απλώσει χέρι στην Τουρκία ας δει την Κύπρο

«Οι ενέργειες της Ελλάδας που παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών, σε αντίθεση με τις νομίμως συνηφθήσες συνθήκες, δημιουργούν παρανομία και βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας μας.

πύραυλοι patriot 1

Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν κανένα πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας ως ευκαιριών, και ότι έχουμε λάβει τα ανάλογα απαραίτητα μέτρα», αναφέρει μεταξύ άλλων η Τουρκία. 

Τουρκία: «Γίγαντας» στα χαρτιά χωρίς αντιαεροπορικούς Patriot!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα βάσει των όρων της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης των Παρισίων του 1947, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν σε αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.

πύραυλοι patriot 2

Patriot: Mήνυμα της Ελλάδας στα Βαλκάνια για παροχή γεωπολιτικής ασφάλειας

Η Λήμνος (Συνθήκη της Λωζάνης) και η Κάρπαθος (Συνθήκη των Παρισίων) είναι νησιά που θα έπρεπε να έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το μη στρατιωτικό καθεστώς ορίζεται ως ουσιώδης προϋπόθεση των συνθηκών. Συνεπώς, η παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση και αυτές οι απόπειρες τετελεσμένων δεν οδηγούν νομικά στη μονομερή λήξη του μη στρατιωτικού καθεστώτος. Αυτό το σημείο έχει επίσης τεθεί από τα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησής μας.

πύραυλοι patriot 3

Eκνευρισμός στην Τουρκία για Κάρπαθο – «Δεν το συζητάμε» λέει η Αθήνα

Οι ενέργειες της Ελλάδας, οι οποίες παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών κατά παράβαση των δεόντως συναφθεισών συμφωνιών, όχι μόνο δημιουργούν νομική παραβίαση, αλλά βλάπτουν και τις γειτονικές και συμμαχικές μας σχέσεις. Τέτοιες καταστάσεις είναι απαράδεκτες μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ενόψει των συνεχιζόμενων κρίσεων ασφαλείας στην περιοχή μας.

Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο - Ενισχύεται με μία και η Σούδα

Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας, και ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση».

Η απάντηση της Αθήνας στην αποστολή F-16 από την Τουρκία στα Κατεχόμενα

«Η παράνομη εισβολή και κατοχή δεν νομιμοποιεί οποιαδήποτε παρουσία τουρκικής στρατιωτικής δύναμης», σχολίασε η εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ, στο πλαίσιο ενημέρωσης διπλωματικών συντακτών, ερωτηθείσα για το κατά πόσο υπάρχει αντίδραση της Αθήνας όσον αφορά την αποστολή F -16 από την Τουρκία στα κατεχόμενα.

Η ίδια επεσήμανε πως ήταν ιστορική υποχρέωση και αυτονόητο καθήκον, όταν η Κύπρος μας ζήτησε, ως η μόνη κυβερνηση που εκπροσωπεί ολόκληρο το νησι, αμυντική συνδρομή, να τη στηρίξουμε και να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας έμπρακτα.

«Η συνδρομή μας προς την Κυπρο έχει αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα», τόνισε η Λάνα Ζωχιού.

Όσον αφορά στους επαναπατρισμούς, το ελληνικό ΥΠΕΞ σημείωσε πως έχουν μειωθεί αριθμητικά τα αιτήματα ενώ ανέφερε πως εξετάζεται το ενδεχομενο σε επόμενες πτήσεις επαναπατρισμού από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να επιτρέπεται η μεταφορά κατοικιδίων.

