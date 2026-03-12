Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Παράνομη ενέργεια, οι Patriot στην Κάρπαθο»

Εμμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να χαρακτηρίζει «παράνομη» τη μεταφορά συστοιχίας πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Σε ανακοίνωσή του το Τουρκικό ΥΠΕΞ μιλά για ενέργειες που παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών, επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα.

«Οι ενέργειες της Ελλάδας που παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών, σε αντίθεση με τις νομίμως συνηφθήσες συνθήκες, δημιουργούν παρανομία και βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας μας.

Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν κανένα πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας ως ευκαιριών, και ότι έχουμε λάβει τα ανάλογα απαραίτητα μέτρα», αναφέρει μεταξύ άλλων η Τουρκία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα βάσει των όρων της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης των Παρισίων του 1947, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν σε αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.

Η Λήμνος (Συνθήκη της Λωζάνης) και η Κάρπαθος (Συνθήκη των Παρισίων) είναι νησιά που θα έπρεπε να έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το μη στρατιωτικό καθεστώς ορίζεται ως ουσιώδης προϋπόθεση των συνθηκών. Συνεπώς, η παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση και αυτές οι απόπειρες τετελεσμένων δεν οδηγούν νομικά στη μονομερή λήξη του μη στρατιωτικού καθεστώτος. Αυτό το σημείο έχει επίσης τεθεί από τα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησής μας.

Οι ενέργειες της Ελλάδας, οι οποίες παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών κατά παράβαση των δεόντως συναφθεισών συμφωνιών, όχι μόνο δημιουργούν νομική παραβίαση, αλλά βλάπτουν και τις γειτονικές και συμμαχικές μας σχέσεις. Τέτοιες καταστάσεις είναι απαράδεκτες μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ενόψει των συνεχιζόμενων κρίσεων ασφαλείας στην περιοχή μας.

Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας, και ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση».

Η απάντηση της Αθήνας στην αποστολή F-16 από την Τουρκία στα Κατεχόμενα

«Η παράνομη εισβολή και κατοχή δεν νομιμοποιεί οποιαδήποτε παρουσία τουρκικής στρατιωτικής δύναμης», σχολίασε η εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ, στο πλαίσιο ενημέρωσης διπλωματικών συντακτών, ερωτηθείσα για το κατά πόσο υπάρχει αντίδραση της Αθήνας όσον αφορά την αποστολή F -16 από την Τουρκία στα κατεχόμενα.

Η ίδια επεσήμανε πως ήταν ιστορική υποχρέωση και αυτονόητο καθήκον, όταν η Κύπρος μας ζήτησε, ως η μόνη κυβερνηση που εκπροσωπεί ολόκληρο το νησι, αμυντική συνδρομή, να τη στηρίξουμε και να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας έμπρακτα.

«Η συνδρομή μας προς την Κυπρο έχει αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα», τόνισε η Λάνα Ζωχιού.

Όσον αφορά στους επαναπατρισμούς, το ελληνικό ΥΠΕΞ σημείωσε πως έχουν μειωθεί αριθμητικά τα αιτήματα ενώ ανέφερε πως εξετάζεται το ενδεχομενο σε επόμενες πτήσεις επαναπατρισμού από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να επιτρέπεται η μεταφορά κατοικιδίων.