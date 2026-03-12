Η Ελένη Ζαρούλια παραδόθηκε στο Α.Τ. Πεύκης - Οδηγείται στη φυλακή

Συνοδευόταν από την κόρη της Ουρανία Μιχαλολιάκου

Η Ελένη Ζαρούλια μπαίνει στη φυλακή μετά την απόφαση του Εφετείου / Βίντεο αρχείου από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, παραδόθηκε στο Α.Τ. Πεύκης.
  • Καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
  • Η απόφαση είναι τελεσίδικη μετά την πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής.
  • Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα μετατροπής της ποινής σε χρηματική.
  • Συνοδευόταν από την κόρη της, Ουρανία Μιχαλολιάκου.

Η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του πρώην αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου, παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης μετά την τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου.

Δίκη Χρυσής Αυγής: Στη φυλακή για πρώτη φορά η Ελένη Ζαρούλια

Η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής έφτασε λίγο πριν τις 10:30 στο αστυνομικό τμήμα, συνοδευόμενη από την κόρη της Ουρανία Μιχαλολιάκου. 

Ελένη Ζαρούλια

Στιγμιότυπα από την άφιξη της Ελένης Ζαρούλια στο Α.Τ. Πεύκης / Φωτογραφίες Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Παραδόθηκε η Ελένη Ζαρούλια

Η Ελένη Ζαρούλια εμφανίστηκε στο Α.Τ. Πεύκης

Μετά την τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου για την πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής την Τετάρτη 11/3, η Ζαρούλια καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και οδηγείται στη φυλακή, καθώς το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα μετατροπής της ποινής σε χρηματική.  

ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ
 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
 |
ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ
