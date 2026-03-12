Η Ελένη Ζαρούλια παραδόθηκε στο Α.Τ. Πεύκης - Οδηγείται στη φυλακή

Η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του πρώην αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου, παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης μετά την τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου.
Δίκη Χρυσής Αυγής: Στη φυλακή για πρώτη φορά η Ελένη Ζαρούλια
Η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής έφτασε λίγο πριν τις 10:30 στο αστυνομικό τμήμα, συνοδευόμενη από την κόρη της Ουρανία Μιχαλολιάκου.
Στιγμιότυπα από την άφιξη της Ελένης Ζαρούλια στο Α.Τ. Πεύκης / Φωτογραφίες Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)
Μετά την τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου για την πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής την Τετάρτη 11/3, η Ζαρούλια καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και οδηγείται στη φυλακή, καθώς το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα μετατροπής της ποινής σε χρηματική.