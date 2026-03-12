The nice guys: Η ταινία είναι διαθέσιμη on demand έως και τις 24/3

Με τους Ράιαν Γκόσλινγκ και Ράσελ Κρόου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους

THE NICE GUYS: Διαθέσιμη on demand έως και τις 24/3
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία «THE NICE GUYS» είναι διαθέσιμη on demand έως 24 Μαρτίου 2026 στο star.gr/tv.
  • Η ταινία είναι αμερικανικής παραγωγής του 2016 και ανήκει στο είδος της κωμικής περιπέτειας.
  • Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του 1970, με πρωταγωνιστές τον Χόλαντ Μαρτς και τον Τζάκσον Χίλι.
  • Οι δύο ήρωες συνεργάζονται για την αναζήτηση ενός κοριτσιού και την έρευνα θανάτου μιας πορνοστάρ.
  • Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Σέιν Μπλακ, με πρωταγωνιστές τους Ράιαν Γκόσλινγκ και Ράσελ Κρόου.

Η κωμική περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής 2016 «THE NICE GUYS»  είναι διαθέσιμη για on demand προβολή στο star.gr/tv έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026.

Δείτε εδώ την ταινία «THE NICE GUYS»

Στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του 1970, ο Χόλαντ Μαρτς, ένας νεαρός ντετέκτιβ και ο Τζάκσον Χίλι, ένας μπράβος, από ένα παιχνίδι της τύχης καταλήγουν να συνεργάζονται στην υπόθεση αναζήτησης ενός κοριτσιού αλλά και στην έρευνα για τον θάνατο μιας πορνοστάρ.

Οι δύο υποθέσεις δείχνουν αρχικά να μη σχετίζονται αλλά τελικά το αταίριαστο δίδυμο θα αποκαλύψει μια μεγάλη συνομωσία…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σέιν Μπλακ
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ράιαν Γκόσλινγκ, Ράσελ Κρόου, Ματ Μπόμερ, Ανγκούρι Ράις

THE NICE GUYS
 |
ΤΑΙΝΙΑ
 |
ΤΑΙΝΙΑ STAR
