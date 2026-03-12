The nice guys: Η ταινία είναι διαθέσιμη on demand έως και τις 24/3

Η κωμική περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής 2016 «THE NICE GUYS» είναι διαθέσιμη για on demand προβολή στο star.gr/tv έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026.

Στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του 1970, ο Χόλαντ Μαρτς, ένας νεαρός ντετέκτιβ και ο Τζάκσον Χίλι, ένας μπράβος, από ένα παιχνίδι της τύχης καταλήγουν να συνεργάζονται στην υπόθεση αναζήτησης ενός κοριτσιού αλλά και στην έρευνα για τον θάνατο μιας πορνοστάρ.

Οι δύο υποθέσεις δείχνουν αρχικά να μη σχετίζονται αλλά τελικά το αταίριαστο δίδυμο θα αποκαλύψει μια μεγάλη συνομωσία…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σέιν Μπλακ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ράιαν Γκόσλινγκ, Ράσελ Κρόου, Ματ Μπόμερ, Ανγκούρι Ράις