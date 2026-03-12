Παναγιώτης Στάθης: «Πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί η αλήθεια»

Όσα είπε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του Καλημέρα Ελλάδα

STAR.GR
Media
Δείτε όσα είπε ο Παναγιώτης Στάθης στο Breakfast@Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Παναγιώτης Στάθης αναφέρει ότι η εξάπλωση των fake news είναι υπαρξιακό θέμα για τους δημοσιογράφους.
  • Τονίζει την ανάγκη θεσμικής θωράκισης από το κράτος κατά των fake news και την αναξιοπιστία των μέσων ενημέρωσης.
  • Αγνοεί τα δημοσιεύματα που τον αφορούν και προτιμά να εστιάζει στη δουλειά του.
  • Πιστεύει ότι η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί, παρά τις δυσκολίες, λόγω της πληθώρας των μέσων ενημέρωσης.
  • Η εμπειρία του από την Ελευθεροτυπία τον έχει διδάξει τη σημασία της επαλήθευσης των ειδήσεων.

Με αφορμή το Athens Alitheia Forum στο οποίο συμμετείχε, ο Παναγιώτης Στάθης μίλησε στο Breakfast@Star και την Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου για τα fake news, την ειδησεογραφία και την τηλεόραση.

Παναγιώτης Στάθης: «Πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί η αλήθεια»

«Νομίζω ότι είναι υπαρξιακό θέμα για έμας τους επαγγελματίες δημοσιογράφους η καταιγιστική εξάπλωση των fake news. Και είναι θέμα αυτοπροστασίας για μας. Να μπορούμε και να απομονώνουμε τέτοια φαινόμενα, και να υπάρχει και θεσμική θωράκιση από το κράτος βέβαια απέναντι σε όλα αυτά. Αλλά είναι, για μένα είναι υπαρξιακό θέμα αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι η αναξιοπιστία είναι ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο έχει μπει σαν τσιπάκι στο μυαλό του κόσμου απέναντι στα μέσα ενημέρωσης, έχει να κάνει και με τη διασπορά... fake news έχει να κάνει και με δικά μας λάθη βέβαια, έτσι;», σχολίασε για τα fake news και την τοξικότητα».

Πώς αντιμετωπίζει τα δημοσιεύματα που αφορούν τον ίδιο και τη δουλειά του; «Τα αγνοώ», απάντησε ο παρουσιαστής της εκπομπής Καλημέρα Ελλάδα. «Υπήρξαν περιπτώσεις που προσπάθησαν να με παραπλανήσουν. Εγώ έκανα πάντα κι ένα ρεπορτάζ το οποίο είναι πολύ ειδικό, το δικαστικό ρεπορτάζ, που σημαίνει ότι επειδή ακριβώς είναι πολύ κοντά στην πηγή, το ένας άνθρωπος να μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή του, η ακεραιότητά του, η ελευθερία του ή οτιδήποτε άλλο, είχα καλλιεργήσει μέσα μου πάρα πολύ ισχυρά φίλτρα αντίστασης απέναντι σε αυτό. Εκεί έχω δουλέψει και σε μέσα ενημέρωσης... Εγώ μεγάλωσα δουλεύοντας στην Ελευθεροτυπία, όπου το να τσεκάρω την είδηση ή να τη διπλοτσεκάρω και να την τριπλοτσεκάρω ήταν πάντα ένα... πώς να σας το περιγράψω, ήταν εκ των ουκ άνευ. Δεν μπορούσε να μη γίνει δηλαδή. Δε δημοσίευες ποτέ κάτι αν δεν ήσουν απόλυτα βέβαιος για αυτό το οποίο έγραφες. Κι αυτό με κυνηγάει πίσω. Αυτή είναι η προστασία μου, δεν είναι κάτι άλλο, αυτό είναι», είπε για τα fake news που 'χει αντιμετωπίσει στην πορεία του.

Παναγιώτης Στάθης: «Πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί η αλήθεια»

«Έχετε σηκώσει ποτέ τηλέφωνο εδώ, να πάρετε κάποιον να του πείτε να αλλάξει το ρεπορτάζ ή να το κατεβάσει;», τον ρώτησε η δημοσιογράφος. «Όχι. Δεν ξέρω για ποιο θέμα λέτε, εγώ δεν είμαι αντικείμενο ρεπορτάζ, εγώ κάνω ρεπορτάζ. Η δουλειά μου, όταν υπάρχει κάτι που αφορά εμένα, τι να σας πω τώρα; Δε με αφορά και πολύ να σας πω την αλήθεια», απάντησε ο Παναγιώτης Στάθης.

«Είναι πολύ πιο εύκολο κατά τη γνώμη μου, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι τόσα πολλά τα μέσα ενημέρωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα οι δρόμοι για να βγει η αλήθεια, που πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν μπορεί να κρυφτεί, κατά τη γνώμη μου, η αλήθεια. Μπορεί να καθυστερήσει, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να κρυφτεί», σχολίασε για το αν όσο περνάνε τα χρόνια είναι πιο δύσκολο να αποκαλύπτεται η αλήθεια στα ρεπορτάζ ή πιο εύκολο.

