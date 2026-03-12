Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη

Καινούργιου: Η εξομολόγηση για την κόρη της -«Δεν ξέρω αν θα ήθελα το παιδί μου να ασχοληθεί με την τηλεόραση. Θέλω να γίνει καλός άνθρωπος και να είναι ευτυχισμένη»

Η Κατερίνα Καινούργιου μετρά αντίστροφα για τη γέννηση της κόρης της, της οποίας ο ερχομός αναμένεται περίπου στα μέσα Απριλίου.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής Super Κατερίνα έχει μαγνητίσει τα βλέμματα πάνω της, καθώς οι τηλεθεατές της εκπομπής της είναι κατά κάποιον τρόπο «συνοδοιπόροι» της, σε αυτό το ταξίδι της προς της μητρότητα. Η παρουσιάστρια μοιράζεται καθημερινά με το τηλεοπτικό κοινό τα άγχη, τις αγωνίες και τις αλλαγές που βιώνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Ας θυμηθούμε την πορεία της παρουσιάστριας με ένα σύντομο βιογραφικό της.

Κατερίνα Καινούργιου: Το βιογραφικό της παρουσιάστριας

Γεννήθηκε την Πρωτομαγιά του 1985

Είναι 41 ετών

Το ζώδιό της είναι Ταύρος

Έχει ύψος 1,71 (σύμφωνα με το Wikipedia)

Γεννήθηκε στην Αθήνα

Μεγάλωσε στην Πεύκη

Φοίτησε στην Ελληνογαλλική Σχολή Αθηνών Saint Joseph

Σπούδασε στο τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο μπαμπάς της Δημήτρης Καινούργιος εργαζόταν ως επιχειρηματίας και η μητέρα της Θάλεια Μπρέντα ως αεροσυνοδός

«Έχω μεγαλώσει σε ένα σπίτι όπου μετά το ατύχημα του πατέρα μου, το οποίο ήταν αρκετά σοβαρό, η μητέρα μου για 33 χρόνια τώρα δεν έχει φύγει λεπτό από το πλευρό του. Δεν το διανοείται. Για εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό σε δύο ανθρώπους που είναι μαζί», είχε εξομολογηθεί η παρουσιάστρια το 2024, για το τροχαίο που είχαν οι γονείς της. Ο μπαμπάς της ήταν 33 ετών τότε και είχε χτυπήσει σοβαρά, αντιμετωπίζοντας κινητικά προβλήματα. Η παρουσιάστρια ήταν μόλις 6 ετών.

Έχει έναν αδελφό, τον Πάνο, μικρότερο κατά τρία χρόνια

Κατερίνα Καινούργιου: Οι τηλεοπτικές εκπομπές

Η Κατερίνα Καινούργιου μετρά πάνω από 20 χρόνια στην τηλεόραση.

Τα πρώτα της βήματα στον χώρο των ΜΜΕ έγιναν το 2004. Εργάστηκε ως ρεπόρτερ στην πρωινή εκπομπή «Χωρίς ταμπού» που παρουσίαζε η Μαρία Μπεκατώρου, στον τηλεοπτικό σταθμό Τηλεάστυ, για δύο σεζόν.

Εργάστηκε ως ρεπόρτερ στην πρωινή εκπομπή που παρουσίαζε η Μαρία Μπεκατώρου, στον τηλεοπτικό σταθμό Τηλεάστυ, για δύο σεζόν. Από το 2006 μέχρι το 2008, ήταν μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας της εκπομπή ς «Όμορφος Κόσμος το πρωί» του Mega με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

του Mega με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου Από το 2010 έως το 2014 συμμετείχε στην παρουσίαση της εκπομπής «Δέστε τους» στον Alpha

Μαρία Ηλιάκη- Νίκος Μουτσινάς- Κατερίνα Καινούργιου- Γρηγόρης Σταμούλης, το 2011/ NDP

Το 2014 ανέλαβε το τιμόνι της εκπομπής «Καλοκαίρι παντού» στον Alpha

στον Alpha Το 2014 - 2015 παρουσιάσε την εκπομπή «Όλα παίζουν» με τον Γιώργο Λιανό και την Μπέττυ Μαγγίρα

με τον Γιώργο Λιανό και την Μπέττυ Μαγγίρα To 2016 παρουσίασε την πρωινή εκπομπή «Φτιάξε καφέ να στα πω» στο κανάλι Ε!

στο κανάλι Ε! Από το 2018 έως το 2021 παρουσιάζε την εκπομπή «Ευτυχείτε!» στο ΟΡΕΝ

στο ΟΡΕΝ Από το 2021 έως σήμερα παρουσιάζει την εκπομπή Super Κατερίνα στον Alpha

Kατερίνα Καινούργιου: Oι αισθητικές επεμβάσεις

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν έχει διστάσει να μιλήσει ανοιχτά για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει στο παρελθόν και η αλήθεια είναι πως η εικόνα της πριν από 20 χρόνια ήταν εντελώς διαφορετική με το σήμερα.

Για παράδειγμα, το 2009 είχε καστανά μαλλιά. Τότε ήταν 24 χρόνων.

Η Κατερίνα Καινούργιου σε live toυ Βέρτη, τον Μάιο του 2015/ NDP

Το 2024, είχε μιλήσει στον αέρα της εκπομπής της για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει.

«Έχω κάνει πλαστικές κι όταν ήμουν 17 χρόνων αποφάσισα να αλλάξω τη μύτη μου. Δεν είχα κάποιο πρότυπο πριν 22 χρόνια, ούτε υπήρχε Instagram για να δω κάποια και να της μοιάσω. Δε μου άρεσε η εικόνα μου, ένιωθα άσχημα με τη μύτη μου κι ήταν ανατομικοί λόγοι. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω και το έκανα. Όπως και στα 21 όταν αποφάσισα να βάλω στήθος ήταν γιατί δεν μου άρεσε. Δεν είδα πάλι κάτι στο Instagram. Υπάρχουν πολλοί που κάνουν πλαστικές όταν κάτι δεν τους αρέσει», είχε εξομολογηθεί.

Η Κατερίνα Καινούργιου με τον αδελφό της στον γάμο του Πάνου Μουζουράκη & της Μαριλούς Κόζαρη, το 2023/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πρόσφατα, είχε μιλήσει μάλιστα και για τον προβληματισμό της με τον θηλασμό επειδή έχει ενθέματα. «Εγώ φοβάμαι λίγο, επειδή έχω τα ενθέματα. Βέβαια, οι περισσότερες φίλες μου με ενθέματα είναι και μια χαρά θήλασαν. Με πιάνουν τώρα όλα αυτά, τα σκέφτομαι... οι ανασφάλειες και αγχώνομαι», είχε εξομολογηθεί στην Κέλλυ Κελεκίδου, που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή, τον περασμένο Ιανουάριο.

Κατερίνα Καινούργιου: O έρωτας με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Η παρουσιάστρια έκανε γνωστή τη σχέση της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, το καλοκαίρι του 2024, όποτε και είχε δημοσιεύσει την πρώτη τους κοινή φωτογραφία από την Πάρο.

H παρουσιάστρια έχει αποκαλύψει ότι γνωρίζονταν με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, πολύ πριν κάνουν σχέση. «Γνωριζόμασταν έξι χρόνια. Πήγαινα στα μαγαζιά του, ήμουν πελάτισσα, μιλάγαμε, είχαμε φιλική σχέση. Πιστεύω ότι πάντα του άρεσα. Ήταν πολύ όμορφα, όπως έγινε. Με κάλεσε στα γενέθλιά του, ξεκίνησε το φλερτ και... , τα υπόλοιπα είναι ιστορία!», είχε πει σε συνέντευξή της στον Νίκο Μουτσινά, τον Δεκέμβριο του 2024.

Η πρόταση γάμου έγινε στο Παρίσι, τον Μάιο του 2025 και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, η ζωή τους επιφύλασσε το πιο όμορφο δώρο. Η Κατερίνα Καινούργιου έμεινε έγκυος, σε φάση που δεν το περίμενε, καθώς είχε ολοκληρώσει τις ορμονοθεραπείες της, πριν ξεκινήσει τις προσπάθειες για εξωσωματική.

Κατερίνα Καινούργιου- Παναγιώτης Κουτσουμπής τον Δεκέμβριο του 2025/ NDP

«Εγώ ήμουνα έναν χρόνο… έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα. Είπα, θα κάνω τις θεραπείες, τις ορμονικές που πρέπει, ό,τι πρέπει. Και λέω, θα μπω στην εξωσωματική από Σεπτέμβριο, αλλά το καλοκαίρι, λέω, θα σταματήσω λίγο. Κατάλαβες, για να ξεκουραστώ. Και με το που... έμεινα φυσιολογικά», είχε αποκαλύψει στην Αλίνα Κωτσοβούλου, τον περασμένο Νοέμβριο.

Το ζευγάρι μένει στο Κολωνάκι, όπου δραστηριοποιείται και επαγγελματικά ο Παναγιώτης Κουτσουμπής. Πλέον ετοιμάζονται για τον ερχομό της μικρής «Ξένιας», την οποία περιμένουν με λαχτάρα και ανυπομονησία.