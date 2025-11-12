Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»

Έβαψε μαλλιά και νύχια κι έδειξε το «κόλπο» για να της χωρούν τα ρούχα

Καινούργιου: Καινούργιου: Η συζύτηση με την Αλίνα Κωτσοβούλου για την εγκυμοσύνη της/ βίντεο Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά την επιβεβαίωση της εγκυμοσύνης της η Κατερίνα Καινούργιου μιλά ανοιχτά πια για πιο προσωπικά ζητήματα σχετικά με το θέμα. 

Στη σημερινή εκπομπή, με αφορμή τη συνέντευξη της καλεσμένης της, Αλίνας Κωτσοβούλου αποκάλυψε ότι έκανε ορμονοθεραπεία και πως δεν είχε μπει στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης όταν έμεινε έγκυος. 

Η Κατερίνα Καινούργιου με την καλεσμένη της εκπομπής, Αλίνα Κωτσοβούλου

Η Κατερίνα Καινούργιου με την καλεσμένη της εκπομπής, Αλίνα Κωτσοβούλου

«Εμείς έχουμε ένα κοινό. Εσύ την κόρη σου την έκανες κοντά στις 41. Τόσο θα είμαι κι εγώ όταν γεννήσω», είπε η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα στην ηθοποιό. Η Αλίνα Κωτσοβούλου θυμήθηκε όταν είχε βρεθεί στο πλατό της εκπομπής πριν από δύο χρόνια και έλεγε στην KatKen να μην ανησυχεί.  

«Σε σκεφτόμουν αυτά τα δύο χρόνια… και το είχα στο μυαλό μου. Εγώ να ξέρεις ότι άμα βάζω κάτι στο μυαλό μου, με θετικό... Σου είχα πει ότι μην ανησυχείς […] Έμεινα έγκυος απολύτως φυσιολογικά, δεν μπήκαμε σε καμία διαδικασία», παραδέχτηκε η Αλίνα Κωτσοβούλου.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε: «Εγώ ήμουνα έναν χρόνο… έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα. Είπα, θα κάνω τις θεραπείες, τις ορμονικές που πρέπει, ό,τι πρέπει. Και λέω, θα μπω στην εξωσωματική από Σεπτέμβριο, αλλά το καλοκαίρι, λέω, θα σταματήσω λίγο. Κατάλαβες, για να ξεκουραστώ. Και με το που...  έμεινα φυσιολογικά».

Η παρουσιάστρια και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ανυπομονούν να κρατήσουν στην αγκαλιά τους την μπέμπα, η οποία - μάλλον- θα πάρει το όνομα Ξένια, της μητέρας του επιχειρηματία, όπως αποκάλυψε ο αδελφός του, Νικόλας Κουτσουμπής στο star.gr 

Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του

Κατερίνα Καινούργιου: Έβαψε μαλλιά & νύχια μετά από 5 μήνες - Το «κόλπο» με τα ρούχα

Ανανεωμένη εμφάνιση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στη σημερινή εκπομπή, καθώς έβαψε τα μαλλιά της μετά από 5 μήνες. 

H Κατερίνα Καινούργιου με ανανεωμένη εμφάνιση μετά από 5 μήνες

H Κατερίνα Καινούργιου με ανανεωμένη εμφάνιση μετά από 5 μήνες

«Κάτι πήγε καλά εχθές κι επιτέλους έβαψα τα μαλλιά μου. Μπορεί να το έχετε ακούσει και κοπέλες που έχουν παιδάκια ή είναι σε ενδιαφέρουσα να το ξέρουν, είναι ανάλογα με τον γιατρό. Οι περισσότεροι δεν αφήνουν να βάψεις τα μαλλιά σου τους πρώτους μήνες, κάποιοι άλλοι όμως, σου λένε ότι μπορείς. Δηλαδή σου λένε ότι από τη 16η εβδομάδα και μετά μπορείς, άλλοι σου λένε από την αρχή μπορείς. Εγώ δεν έκανα φυτική βαφή, έκανα απλά ξανθιστική. Έκανα και τα νύχια μου, πιο φυσικά», εξήγησε. 

Νέο look! Η Κατερίνα Καινούργιου ανανέωσε τα μαλλιά της & λάμπει

«12 Νοέμβρη η Καινούργιου είναι πίσω παιδιά!», είπε χειροκροτώντας ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. 

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε με maxi pencil φούστα και οversized σακάκι σε χρώμα μόκα. «Με ρωτάτε για το ρούχο που φοράω. Είναι Νάντια Ράπτη, περσινή κολεξιόν. Τι έχω κάνει όμως; Λέω όχι, δε θα πάω να πάρω ρούχα εγκυμοσύνης τώρα, να ξοδεύομαι γι’ αυτά», είπε αρχικά. 

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πώς χωρά στα ρούχα της μεγέθους Small

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πώς χωρά στα ρούχα της μεγέθους Small

Στη συνέχεια, σήκωσε το σακάκι και έδειξε το κουμπωμένο μέχρι τη μέση φερμουάρ, λέγοντας:  «Θα τις κουμπώνω όλες μέχρι ένα σημείο γιατί είναι Small και δεν κουμπώνει μέχρι πάνω, θα βάζω κι ένα σακάκι να μη φαίνεται».
 

KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
 |
ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 |
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ
