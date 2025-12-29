Η νέα γενιά του Nissan LEAF ζωντανεύει το όραμα EV36Zero

Η τεράστια επένδυση στο εργοστάσιο του Sunderland

Πρώτη Δημοσίευση: 20.12.25, 12:18
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η τρίτη γενιά του Nissan LEAF ξεκινά δυναμικά την παραγωγή της στο πλήρως αναβαθμισμένο εργοστάσιο του Sunderland, ζωντανεύοντας το παγκοσμίως πρωτοποριακό σχέδιο EV36Zero.Η παραγωγή του νέου LEAF στο Ηνωμένο Βασίλειο σηματοδοτεί επένδυση άνω των από €500 εκατ. από τη Nissan σε όλες τις δραστηριότητες και την εφοδιαστική της αλυσίδα, ενώ ταυτόχρονα εισάγει τη δυναμική νέα γενιά του αυτοκινήτου που το 2010 ξεχώρισε ως το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ευρείας παραγωγής.

Η νέα γενιά του Nissan LEAF ζωντανεύει το όραμα EV36Zero

Για να υποδεχτεί το εξαιρετικά προηγμένο LEAF, η Nissan αναβάθμισε το εργοστάσιο στο Sunderland. Η αναβάθμιση του εργοστασίου περιλάμβανε μία σειρά προηγμένων τεχνολογικών καινοτομιών, όπως:

· Υιοθέτηση τεχνολογιών «εργοστασίου του μέλλοντος», με έξυπνη χρήση big data, virtual reality και ψηφιακή χαρτογράφηση του εργοστασίου

· 137 νέα καλούπια πρεσαρίσματος για τα 42 διαφορετικά panels του αμαξώματος του LEAF

Η νέα γενιά του Nissan LEAF ζωντανεύει το όραμα EV36Zero

· 78 προηγμένα ρομπότ, συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρως αυτοματοποιημένης μονάδας συγκόλλησης με λέιζερ, που κατασκευάζει την οροφή του LEAF με ακρίβεια 0,3mm

· Νέες παλέτες χρωμάτων για τα ζωηρά Sukumo Blue και Luminous Teal του LEAF

· Υπερσύγχρονη αυτοματοποιημένη μονάδα συναρμολόγησης μπαταριών, που τοποθετεί τη μπαταρία στο όχημα, εφαρμόζοντας 26 βίδες σε μόλις 56 δευτερόλεπτα

Η νέα γενιά του Nissan LEAF ζωντανεύει το όραμα EV36Zero

· 475 νέα αυτοματοποιημένα οχήματα για άμεση μεταφορά εξαρτημάτων στη γραμμή παραγωγής του νέου LEAF

· Πάνω από 360.000 ώρες εκπαίδευσης στην ομάδα των 6.000 εργαζομένων για την κατασκευή του νέου LEAF

Η Nissan γιόρτασε την έναρξη παραγωγής του νέου LEAF με μια εκδήλωση δίπλα στη γραμμή παραγωγής, στο εργοστάσιο του Sunderland.

Η νέα γενιά του Nissan LEAF ζωντανεύει το όραμα EV36Zero

Το περιβάλλον γύρω από το εργοστάσιο έχει επίσης αναβαθμιστεί, με ένα νέο, υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών της AESC, που προμηθεύει το Sunderland με μπαταρίες αυξημένης ενεργειακής πυκνότητας, προσφέροντας μεγαλύτερη αυτονομία και υψηλές επιδόσεις στο νέο LEAF.

Εντυπωσιακό τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, το νέο LEAF προσφέρει μια απόλυτα συνδεδεμένη εμπειρία οδήγησης με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google και προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού. Οι δύο οθόνες 14,3" διαμορφώνουν ένα πλήρως ψηφιακό cockpit ενώ η εφαρμογή NissanConnect Services προσφέρει έλεγχο της μπαταρίας, προετοιμασία κλιματισμού και προγραμματισμό διαδρομών — διασφαλίζοντας ότι ο οδηγός παραμένει εξίσου συνδεδεμένος εντός και εκτός οχήματος.

 

