Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα 2026

Τι ισχύει για τα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

12.02.26 , 14:29 Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Φέτος το Πάσχα του 2026 «πέφτει» νωρίς, κάτι που επηρεάζει και το πρόγραμμα της σχολικής χρονιάς.  

Η Ανάσταση είναι στις 12 Απριλίου και η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου. Συνεπώς, τα σχολεία θα «κλείσουν» για τις διακοπές του Πάσχα την Παρασκευή 2 Απριλίου

Και η εβδομάδα μετά το Πάσχα είναι «αργία» για τους μαθητές, οι οποίοι τελικά θα επιστρέψουν ξανά στα θρανία τη Δευτέρα 20 Απριλίου

Πάσχα 2026: Πότε κλείνουν τα φροντιστήρια 

Από την άλλη, το πρόγραμμα είναι διαφορετικό για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.  

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι πασχαλινές διακοπές τους αρχίζουν αργότερα σε σύγκριση με τα σχολεία. Συγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστές από τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου έως και την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου.  

Ωστόσο, πολλά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών επιλέγουν να προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους ώστε να συμπίπτει με εκείνο των σχολείων, διευκολύνοντας έτσι τον προγραμματισμό μαθητών και γονέων.  

