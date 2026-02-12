Βρέθηκε η ταυτότητα του «Αόρατου Μπάμπη» - Η ιστορία του

Μόλις 24 ώρες μετά την προβολή της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» που ζητούσε πληροφορίες για τον 47χρονο «Αόρατο Μπάμπη», η ταυτότητά του αποκαλύφθηκε.

Παιδικός του φίλος τον είδε στην εκπομπή και τον αναγνώρισε αμέσως, ειδοποιώντας τόσο το ψυχιατρείο, στο οποίο νοσηλεύεται στην Κρήτη, όσο και την αστυνομία.

«Με τον Μπάμπη γνωριστήκαμε το 1998 - 99 στο σχολείο, στο ΕΠΑΛ Ταύρου. Πηγαίναμε μαζί, σπουδάζαμε μηχανικοί αυτοκινήτων. Ήμασταν αδελφικοί φίλοι. Ερχόταν και στο σπίτι μου που έμενα με τα αδέρφια μου εγώ. Τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά, βγαίναμε μαζί, ήμασταν σε καθημερινή βάση, δεν υπήρχε μέρα που να μην ήμασταν μαζί με τον Μπάμπη. Εγώ τον γνώρισα σαν Μπάμπη Σιόμπο. Όχι Μπάμπη "Βωβό". Το "Βωβός" το έδωσε χτες το Silver Alert», είπε ο φίλος του 47χρονου.

Ο Μάριος έστειλε μάλιστα στην εκπομπή και φωτογραφίες που είχε με τον Μπάμπη, ακόμα και από τον γάμο του, στον οποίο ήταν καλεσμένος.

«Μου είχε πει ότι είχε μία μητέρα, ο πατέρας του είχε πεθάνει. Είχε μία μητέρα και μία αδερφή. Η αδερφή του θα σπούδαζε. Ήθελε να σπουδάσει γιατρός. Ήταν από ένα χωριό των Ιωαννίνων μου είχε πει. Δεν είχα έρθει σε επαφή ποτέ με την οικογένεια του Μπάμπη, δεν είχα δει κάποιον, είτε μητέρα είτε αδερφή. Στο Περιστέρι μόνο, που είχαμε συναντηθεί κάποιες φορές, ήταν με μία κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της, ήταν η νονά του», πρόσθεσε ο φίλος του Μπάμπη.

Σύμφωνα με τον ίδιο ήταν κολλητοί φίλοι, αλλά κάποια στιγμή έχασε κάθε επικοινωνία μαζί του.

«Ήμασταν σε καθημερινή βάση μαζί. Κοιμόταν στο σπίτι μου πολλές φορές, έτρωγε στο σπίτι μου. Φανταστείτε, ήταν να γίνει και κουμπάρος μου. Ήθελε να με παντρέψει. Ο Μπάμπης έμενε κάπου στην Πειραϊκή. Μπορεί εγώ να έχω να βρεθώ με τον Μπάμπη περίπου 7 - 8 χρόνια. Ο Μπάμπης άρχιζε και δεν ήταν στα λογικά του. Έλεγε πράγματα που δεν έστεκαν κι έλεγα ότι κάποιο πρόβλημα θα έχει. Και του είχα πει να πάμε σε έναν γιατρό. Μου έλεγε όχι. Όταν τον είχα πιέσει λίγο εγώ για να τον πάω σε έναν γιατρό, τότε εξαφανίστηκε ο Μπάμπης. Έκλεισε τηλέφωνο και χάθηκε και από το σπίτι. Έτσι χάσαμε τις επαφές με τον Μπάμπη», είπε ο Μάριος.

Σύμφωνα με την εκπομπή, μετά από έρευνα, η αστυνομία κατέληξε πως ο Μπάμπης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου 1979. Ο πατέρας του έχει πεθάνει, αλλά η μητέρα του ζει και είναι περίπου 83 ετών. Οι γονείς του ήταν χωρισμένοι και μετά το διαζύγιο η μητέρα του πήρε τα δύο της παιδιά και μετακόμισε στα Χανιά.

Τώρα μένει να βρεθούν οι συγγενείς του και με τη βοήθεια των γιατρών ο Μπάμπης να πάρει τη ζωή του στα χέρια του.