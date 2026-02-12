Βρέθηκε η ταυτότητα του «Αόρατου Μπάμπη» - Η ιστορία του

Παιδικός του φίλος τον αναγνώρισε και ειδοποίησε τις αρχές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.02.26 , 14:57 Ντοκουμέντο: Πώς έκλεβαν τα αυτοκίνητα τα μέλη του κυκλώματος
12.02.26 , 14:55 Νταντάδες Γειτονιάς: Πληρώνονται Και Παππούδες - Γιαγιάδες
12.02.26 , 14:53 Εξαφάνιση Λόρα: Οι νεότερες εξελίξεις
12.02.26 , 14:49 Βρέθηκε η ταυτότητα του «Αόρατου Μπάμπη» - Η ιστορία του
12.02.26 , 14:41 Αρναούτογλου: «Έπαθε σεντόνι» στο Αλ Τσαντίρι - Το βίντεο της Αντωνίου
12.02.26 , 14:36 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αθλητής αποκλείστηκε για το «κράνος μνήμης»
12.02.26 , 14:29 Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα 2026
12.02.26 , 14:09 Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
12.02.26 , 13:59 «Τον Τσουρό τον έχουν ''φύγει'' και δεν το έχει καταλάβει»
12.02.26 , 13:54 Το μανικιούρ της Σπυροπούλου για τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου
12.02.26 , 13:43 Παναγόπουλος: «Είμαι εκλεγμένος πρόεδρος, δε με διώχνει κανείς»
12.02.26 , 13:36 Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξε τον!»
12.02.26 , 13:11 Καναδάς: H 18χρονη σκότωσε τη μητέρα και τον αδερφό της πριν το μακελειό
12.02.26 , 13:02 «Έχουμε αίμα... »: Το ωμό κοτόπουλο και η αποχώρηση από το MasterChef
12.02.26 , 12:41 Σκεπαστή με γύρο κοτόπουλο- Η απόλυτη συνταγή για την Τσικνοπέμπτη
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξε τον!»
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
Αρναούτογλου: «Έπαθε σεντόνι» στο Αλ Τσαντίρι - Το βίντεο της Αντωνίου
Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US
Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
Φλαντρώ: Θεατρική βραδιά για επώνυμα ζευγάρια - Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα
Θρήνος στην Κρήτη: Πέθανε ξαφνικά 28χρονος δάσκαλος
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταυτότητα του 47χρονου «Αόρατου Μπάμπη» αποκαλύφθηκε 24 ώρες μετά την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».
  • Παιδικός φίλος του Μπάμπη τον αναγνώρισε και ενημέρωσε το ψυχιατρείο και την αστυνομία.
  • Ο Μπάμπης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979, η μητέρα του είναι 83 ετών και ζει στα Χανιά.
  • Ο φίλος του ανέφερε ότι είχαν χάσει επαφή τα τελευταία 7-8 χρόνια λόγω ψυχολογικών προβλημάτων του Μπάμπη.
  • Η αστυνομία αναζητά τους συγγενείς του Μπάμπη για να τον βοηθήσουν να επανενταχθεί στην κοινωνία.

Μόλις 24 ώρες μετά την προβολή της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» που ζητούσε πληροφορίες για τον 47χρονο «Αόρατο Μπάμπη», η ταυτότητά του αποκαλύφθηκε. 

Παιδικός του φίλος τον είδε στην εκπομπή και τον αναγνώρισε αμέσως, ειδοποιώντας τόσο το ψυχιατρείο, στο οποίο νοσηλεύεται στην Κρήτη, όσο και την αστυνομία. 

Ο «Αόρατος Άνθρωπος» των Χανίων: Ζει χωρίς παρελθόν και ταυτότητα

«Με τον Μπάμπη γνωριστήκαμε το 1998 - 99 στο σχολείο, στο ΕΠΑΛ Ταύρου. Πηγαίναμε μαζί, σπουδάζαμε μηχανικοί αυτοκινήτων. Ήμασταν αδελφικοί φίλοι. Ερχόταν και στο σπίτι μου που έμενα με τα αδέρφια μου εγώ. Τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά, βγαίναμε μαζί, ήμασταν σε καθημερινή βάση, δεν υπήρχε μέρα που να μην ήμασταν μαζί με τον Μπάμπη. Εγώ τον γνώρισα σαν Μπάμπη Σιόμπο. Όχι Μπάμπη "Βωβό". Το "Βωβός" το έδωσε χτες το Silver Alert», είπε ο φίλος του 47χρονου.

Ο Μάριος έστειλε μάλιστα στην εκπομπή και φωτογραφίες που είχε με τον Μπάμπη, ακόμα και από τον γάμο του, στον οποίο ήταν καλεσμένος. 

Βρέθηκε η ταυτότητα του «Αόρατου Μπάμπη» - Η ιστορία του

«Μου είχε πει ότι είχε μία μητέρα, ο πατέρας του είχε πεθάνει. Είχε μία μητέρα και μία αδερφή. Η αδερφή του θα σπούδαζε.  Ήθελε να σπουδάσει γιατρός. Ήταν από ένα χωριό των Ιωαννίνων μου είχε πει. Δεν είχα έρθει σε επαφή ποτέ με την οικογένεια του Μπάμπη, δεν είχα δει κάποιον, είτε μητέρα είτε αδερφή. Στο Περιστέρι μόνο, που είχαμε συναντηθεί κάποιες φορές, ήταν με μία κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της, ήταν η νονά του», πρόσθεσε ο φίλος του Μπάμπη.

Σύμφωνα με τον ίδιο ήταν κολλητοί φίλοι, αλλά κάποια στιγμή έχασε κάθε επικοινωνία μαζί του. 

«Ήμασταν σε καθημερινή βάση μαζί. Κοιμόταν στο σπίτι μου πολλές φορές, έτρωγε στο σπίτι μου. Φανταστείτε, ήταν να γίνει και κουμπάρος μου. Ήθελε να με παντρέψει. Ο Μπάμπης έμενε κάπου στην Πειραϊκή. Μπορεί εγώ να έχω να βρεθώ με τον Μπάμπη περίπου 7 - 8 χρόνια. Ο Μπάμπης άρχιζε και δεν ήταν στα λογικά του. Έλεγε πράγματα που δεν έστεκαν κι έλεγα ότι κάποιο πρόβλημα θα έχει. Και του είχα πει να πάμε σε έναν γιατρό. Μου έλεγε όχι. Όταν τον είχα πιέσει λίγο εγώ για να τον πάω σε έναν γιατρό, τότε εξαφανίστηκε ο Μπάμπης. Έκλεισε τηλέφωνο και χάθηκε και από το σπίτι. Έτσι χάσαμε τις επαφές με τον Μπάμπη», είπε ο Μάριος.

Βρέθηκε η ταυτότητα του «Αόρατου Μπάμπη» - Η ιστορία του

Σύμφωνα με την εκπομπή, μετά από έρευνα, η αστυνομία κατέληξε πως ο Μπάμπης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου 1979. Ο πατέρας του έχει πεθάνει, αλλά η μητέρα του ζει και είναι περίπου 83 ετών. Οι γονείς του ήταν χωρισμένοι και μετά το διαζύγιο η μητέρα του πήρε τα δύο της παιδιά και μετακόμισε στα Χανιά. 

Τώρα μένει να βρεθούν οι συγγενείς του και με τη βοήθεια των γιατρών ο Μπάμπης να πάρει τη ζωή του στα χέρια του. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΑΜΠΗΣ
 |
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΚΡΗΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top