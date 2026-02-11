Ο «Αόρατος Άνθρωπος» των Χανίων: Ζει χωρίς παρελθόν και ταυτότητα

Τι λέει ο «Αόρατος Άνθρωπος» των Χανίων στις Αλήθειες με τη Ζήνα

Μια υπόθεση που προκαλεί ερωτήματα είναι σε εξέλιξη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος», έφερε στο «φως» η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα. Ένας άνδρας περίπου 45 ετών παραμένει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια στην Ψυχιατρική Κλινική, χωρίς να υπάρχουν επίσημα στοιχεία ταυτότητας και χωρίς να έχει εμφανιστεί καμία μαρτυρία από το οικογενειακό ή κοινωνικό του περιβάλλον.

Ο ίδιος συστήνεται ως «Μπάμπης» ή «Χαράλαμπος Βωβός», ωστόσο, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα στοιχεία που δίνει δεν αντιστοιχούν σε κανένα καταγεγραμμένο πρόσωπο στα μητρώα ταυτοτήτων. Το ονοματεπώνυμο θεωρείται κατά δήλωσή του, χωρίς να μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Ο «Μπάμπης» εντοπίστηκε στα Χανιά, όπου, όπως υποστηρίζει, είχε μεταβεί για εργασία ως μηχανικός αυτοκινήτων. Έμεινε άστεγος και για ένα διάστημα κοιμόταν στον Δημοτικό Κήπο. Μετά από παρέμβαση των αρχών και εισαγγελική εντολή, οδηγήθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του νοσοκομείου, όπου παραμένει μέχρι σήμερα.

Ο 45χρονος ισχυρίζεται ότι ονομάζεται Μπάμπης Βωβός, ωστόσο δεν υπάρχει κάποιος πολίτης καταγεγραμμένος με αυτά τα στοιχεία

«Αόρατος» άνθρωπος: Έχει εκδοθεί Silver Alert, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία μαρτυρία

Η φωτογραφία του 45χρονου έχει δημοσιοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Silver Alert, με έκκληση προς το κοινό.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή ο διοικητής της «Γραμμής Ζωής», Γεράσιμος Κουρούκλης, πρόκειται για μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις, ανάμεσα σε εκατοντάδες missing alert, όπου δεν προέκυψε ούτε ένα στοιχείο για την ταυτότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου.

Σημειώνεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι έχουν γίνει ενέργειες από τη διοίκηση του νοσοκομείου, την κοινωνική υπηρεσία, τη νομική υπηρεσία, την 7η ΥΠΕ, αλλά και επαφές με το Υπουργείο Εσωτερικών και αστυνομικά τμήματα, όμως καμία διαδικασία δεν έχει δώσει αποτέλεσμα.

Ποιος είναι ο «Μπάμπης Βωβός»

«Το όνειρό μου είναι βρω ένα σπίτι, μία δουλειά, γιατί αυτά μου έχουν λείψει. Επειδή φιλοξενούμαι στο ψυχιατρικό ίδρυμα κάνω προσπάθειες να ενταχθώ και εγώ στην κοινωνία, να προσφέρω κάτι στην κοινωνία». Αυτή είναι η επιθυμία του 45χρονου, όπως την περιέγραψε ο ίδιος στην κάμερα της εκπομπής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το όνομα του πατέρα του είναι Πέτρος Γαϊτάνης και της μητέρας του Ουρανία Βωβού. Γεννήθηκε στον Παράδεισο Αμαρουσίου και μεγάλωσε στην Αθήνα. Υποστηρίζει ότι το επάγγελμά του είναι μηχανικός αυτοκινήτων.

Το προσωπικό του νοσοκομείου τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο συνεργάσιμο, ήρεμο και λειτουργικό, που δεν εμφανίζει επιθετική ή διεγερτική συμπεριφορά, δε λαμβάνει ουσιαστική ψυχιατρική αγωγή και συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες εργοθεραπείας, όπως ζωγραφική και δημιουργική γραφή.

Το προσωπικό τονίζει ότι δεν παραμένει στην κλινική λόγω σοβαρής ψυχιατρικής νόσου, αλλά επειδή δεν υπάρχει νομικός τρόπος να φιλοξενηθεί αλλού, καθώς δε διαθέτει ταυτότητα, ΑΜΚΑ ή οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο.

«Δεν υφίσταται νομικά σαν φυσικό πρόσωπο», αναφέρουν χαρακτηριστικά εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν άνθρωπο που υπάρχει, αλλά δεν αναγνωρίζεται διοικητικά από το κράτος.

Το βασικό ζητούμενο, όπως τονίζουν, είναι να βρεθεί ένας τρόπος για να αποκτήσει νομική υπόσταση και να μπορέσει να ενταχθεί στην κοινωνία ξανά στην κοινωνία. «Θέλω να ζήσω σαν ελεύθερος άνθρωπος», λέει ο ίδιος.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα