Η 19χρονη που άκουγε Pantera πριν το πιο τρελό άλμα στους Ολυμπιακούς

H Μia Brookes βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να χαλαρώσει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.02.26 , 16:11 Η τηλεόραση έγινε 60 ετών! Ζαχαρέα – Κουβαράς συζητούν με τον Σπύρο Λάμπρου
11.02.26 , 15:49 Τούνη: Οι εκπλήξεις του συντρόφου της στη Σ. Αραβία για την επέτειο τους
11.02.26 , 15:46 Ο «Αόρατος Άνθρωπος» των Χανίων: Ζει χωρίς παρελθόν και ταυτότητα
11.02.26 , 15:45 Ξεκίνησε η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα
11.02.26 , 15:28 Ανεμοδαρμένα ύψη: Λαμπερές εμφανίσεις στην πρεμιέρα της ταινίας στην Αθήνα
11.02.26 , 15:21 Ανατροπή στη διαθήκη του αδελφού του Ν. Σεργιανόπουλου – Πλαστή η υπογραφή
11.02.26 , 14:57 Πάτρα: Ξεσπά η μητέρα του Γιάννη για την απόφαση του δικαστηρίου
11.02.26 , 14:52 Θρίλερ στην Πιερία: Έλειπε το ωοειδές οστό και δόντια από τη σορό
11.02.26 , 14:48 Η 19χρονη που άκουγε Pantera πριν το πιο τρελό άλμα στους Ολυμπιακούς
11.02.26 , 14:44 MasterChef: Πρώτη εξωτερική δοκιμασία με Μαρία Μπέη και Ηλία Κιαζόλι
11.02.26 , 14:34 Σωτήρης Δούβρης στο star.gr: «Το θέατρο οφείλει να αφυπνίζει συνειδήσεις»
11.02.26 , 14:07 Σία Κοσιώνη: Ξανά στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία
11.02.26 , 13:46 Tαϊλάνδη: Ένοπλος εισέβαλε σε σχολείο και κρατούσε ομήρους μαθητές
11.02.26 , 13:44 Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
11.02.26 , 13:38 Ένα τραγούδι, πολλές ζωές: Το «Wicked Game» του Chris Isaak
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Θρίλερ στην Πιερία: Έλειπε το ωοειδές οστό και δόντια από τη σορό
Άρτα: Tι είναι η απόφραξη εντέρου που οδήγησε στον θάνατο την 35χρονη
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
H Mia Brookes Άκουγε Pantera Στους Ολυμπιακούς

Όταν η Βρετανίδα Mia Brookes χρειάστηκε κάτι έξτρα για να ηρεμήσει τα νεύρα της στον τελικό του Big Air στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Ιταλίας, δεν έβαλε pop ή κάποια βαρετή playlist. Έβαλε Pantera στο full και ανέβηκε την ράμπα. Ήταν τέταρτη στον τελικό της Δευτέρας 10 Φεβρουαρίου, όταν είχε φτάσει η ώρα να κυνηγήσει ένα μετάλλιο.

«Ακούω μουσική για να συγκεντρωθώ», είπε. «Κυρίως heavy metal. Metallica, Pantera, Judas Priest, τέτοια πράγματα».

Όταν ήρθε λοιπόν η ώρα του πιο σημαντικού άλματος, μόνο ένα συγκρότημα χρειαζόταν: τους Pantera.

Η 19χρονη που άκουγε Pantera πριν το πιο τρελό άλμα στους Ολυμπιακούς

Στα 150 πόδια ύψος, η Brookes αποφάσισε να δοκιμάσει ένα backside 1620 -ένα κόλπο που είχε ολοκληρωθεί μόνο μία φορά στην ιστορία του γυναικείου snowboarding. Φάνηκε να το καταφέρνει, προσγειώθηκε σωστά, αλλά η ορμή της περιστροφής την έκανε να ξεφύγει λίγο και να μην ανέβει τελικά στο βάθρο.

«Δεν είναι κόλπο που μπορώ να κάνω. Το έχω κάνει σε πλαίσιο προπόνησης (airbag) και η τελευταία φορά ήταν πριν πέντε μήνες. Άκουγα Pantera πολύ δυνατά και κάπως βιάστηκα, αλλά δεν βρίσκομαι σε νοσοκομειακό κρεβάτι οπότε όλα καλά. Είναι ένα πολύ δύσκολο κόλπο με μεγάλο κίνδυνο, ειδικά όταν ξέρεις ότι θα ήμουν μόλις η δεύτερη γυναίκα που θα το καταφέρει. Αλλά ναι, είμαι χαρούμενη».

Τελείωσε τέταρτη, αλλά πολλοί πίστεψαν ότι με μια πιο «καθαρή» προσγείωση θα μπορούσε να πάρει ακόμα και ασημένιο μετάλλιο.

Η Brookes δεν είναι τυχαία εδώ. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στο slopestyle (2023), νικήτρια στα X Games (2024, 2026) και έχει κερδίσει Παγκόσμιο Κύπελλο στο Big Air. Και σε μια ανάρτηση της στο Instagram, τα έβαλε όλα στην σειρά: οι Pantera είναι το «αγαπημένο μου συγκρότημα όλων των εποχών».

Rock on, Mia!

Οι Pantera έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Release Athens 2026. Για όλες τις πληροφορίες: www.releaseathens.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
MIA BROOKES
 |
PANTERA
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top