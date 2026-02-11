Η 19χρονη που άκουγε Pantera πριν το πιο τρελό άλμα στους Ολυμπιακούς

Όταν η Βρετανίδα Mia Brookes χρειάστηκε κάτι έξτρα για να ηρεμήσει τα νεύρα της στον τελικό του Big Air στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Ιταλίας, δεν έβαλε pop ή κάποια βαρετή playlist. Έβαλε Pantera στο full και ανέβηκε την ράμπα. Ήταν τέταρτη στον τελικό της Δευτέρας 10 Φεβρουαρίου, όταν είχε φτάσει η ώρα να κυνηγήσει ένα μετάλλιο.

«Ακούω μουσική για να συγκεντρωθώ», είπε. «Κυρίως heavy metal. Metallica, Pantera, Judas Priest, τέτοια πράγματα».

Όταν ήρθε λοιπόν η ώρα του πιο σημαντικού άλματος, μόνο ένα συγκρότημα χρειαζόταν: τους Pantera.

Στα 150 πόδια ύψος, η Brookes αποφάσισε να δοκιμάσει ένα backside 1620 -ένα κόλπο που είχε ολοκληρωθεί μόνο μία φορά στην ιστορία του γυναικείου snowboarding. Φάνηκε να το καταφέρνει, προσγειώθηκε σωστά, αλλά η ορμή της περιστροφής την έκανε να ξεφύγει λίγο και να μην ανέβει τελικά στο βάθρο.

«Δεν είναι κόλπο που μπορώ να κάνω. Το έχω κάνει σε πλαίσιο προπόνησης (airbag) και η τελευταία φορά ήταν πριν πέντε μήνες. Άκουγα Pantera πολύ δυνατά και κάπως βιάστηκα, αλλά δεν βρίσκομαι σε νοσοκομειακό κρεβάτι οπότε όλα καλά. Είναι ένα πολύ δύσκολο κόλπο με μεγάλο κίνδυνο, ειδικά όταν ξέρεις ότι θα ήμουν μόλις η δεύτερη γυναίκα που θα το καταφέρει. Αλλά ναι, είμαι χαρούμενη».

Τελείωσε τέταρτη, αλλά πολλοί πίστεψαν ότι με μια πιο «καθαρή» προσγείωση θα μπορούσε να πάρει ακόμα και ασημένιο μετάλλιο.

Η Brookes δεν είναι τυχαία εδώ. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στο slopestyle (2023), νικήτρια στα X Games (2024, 2026) και έχει κερδίσει Παγκόσμιο Κύπελλο στο Big Air. Και σε μια ανάρτηση της στο Instagram, τα έβαλε όλα στην σειρά: οι Pantera είναι το «αγαπημένο μου συγκρότημα όλων των εποχών».

Rock on, Mia!

