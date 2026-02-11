Σία Κοσιώνη: Ξανά στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία

Η παρουσιάστρια υποβλήθηκε σε επανελέγχους

Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο πήγε η Σία Κοσιώνη μία εβδομάδα μετά το εξιτήριο που πήρε από το νοσοκομείο.

Η παρουσιάστρια υποβλήθηκε σε επανελέγχους και εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν έχει ξεπεράσει οριστικά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γιώργου Λιάγκα, μέσα από την εκπομπή του «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, η επίσκεψη της Σίας Κοσιώνη στο νοσοκομείο είναι αποτέλεσμα προγραμματισμένου επανελέγχου. 

Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της

Η γνωστή δημοσιογράφος είχε παραμείνει 16 ημέρες στο νοσοκομείο, πολλές από τις οποίες στην εντατική, λόγω σοβαρής πνευμονίας που της προκάλεσε ο πνευμονιόκοκκος. 

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής Πρωινό ΑΝΤ1, Τάσος Τεργιάκης, πρόσθεσε ότι η κατάσταση της υγείας της είναι καλύτερη, αλλά απαιτείται τακτικός έλεγχος για την υγεία των πνευμόνων της.

«Είναι αλήθεια ότι είναι εκεί, είναι ένας καθιερωμένος επανέλεγχος. Ήταν δηλαδή προγραμματισμένο, της είχαν πει ότι θα πρέπει να γυρίσει. Είναι έξι μέρες στο σπίτι της, είχε μείνει 16 μέρες στο νοσοκομείο, πολλές εκ των οποίων στην εντατική με τον πνευμονιόκοκκο, με το μικρόβιο στους πνεύμονες. Η Σία Κοσιώνη λοιπόν είναι από το πρωί στο νοσοκομείο για να κάνει επανέλεγχο, να κάνει όλες τις εξετάσεις. Εννοείται ότι είναι όλα καλά, εννοείται ότι πάει πολύ καλύτερα, αλλά θα πρέπει συχνά να κάνει έλεγχο στον πνεύμονα και σε αυτό που αφήνει ουσιαστικά» αποκάλυψε ο Τάσος Τεργιάκης.

«Απλώς είναι ένας τακτικός επανέλεγχος γιατί είναι, το ξαναλέω, είναι σοβαρότατη ιστορία η πνευμονία. Δεν είναι αστείο πράγμα» σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Κώστας Μπακογιάννης, ο σύζυγος της Σίας Κοσιώνη, είχε κάνει μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν μερικές μέρες, ευχαριστώντας όλους όσοι στήριξαν την οικογένεια τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Στην ανάρτησή του, ο Κώστας Μπακογιάννης τόνισε τη σημασία της πρόληψης και κάλεσε όλους να εμβολιαστούν. 

«Η Σία ευτυχώς πήρε, επιτέλους, σήμερα εξιτήριο. Η φωτογραφία είναι από τη ΜΕΘ τις πρώτες, πολύ δύσκολες, ημέρες όταν της μετέφερα όλη την αγάπη που λάμβανε από τον έξω κόσμο και εκείνη με κάθε λέξη δυνάμωνε λίγο παραπάνω. Χαμογελούσε, κιόλας, φωτίζοντας το νοσοκομείο.

Όλες αυτές τις ημέρες κατακλυστήκαμε από ευχές και προσευχές. Μέσα στην ατυχία μας είμαστε, λοιπόν, πολύ τυχεροί και σας ευγνωμονούμε, οικογενειακά, όλες και όλους. Όχι μόνο τους φίλους και γνωστούς μας, αλλά και όλους εσάς που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε προσωπικά και σταθήκατε τόσο συγκινητικά δίπλα μας. Οφείλουμε επίσης θερμές ευχαριστίες στους γιατρούς και τους νοσηλευτές για την επιστήμη αλλά και την ανθρωπιά τους.

Κάτι τελευταίο: συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και εμβολιαστείτε. Μην ακούτε κανέναν άλλον. Όχι μόνο με το πιο σύνηθες αντιγριπικό εμβόλιο, αλλά και με αυτό για τον πνευμονιόκοκκο και ό,τι άλλο προβλέπεται. Όχι, δεν είμαστε άτρωτοι, δεν είμαστε από ατσάλι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Υγεία και αγάπη σε εσάς και τις οικογένειες σας».

ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
