Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα

Tάσος Ιορδανίδης: H συγκίνησή του για την ομορφότερη στιγμή του στο θέατρο

Ο Τάσος Ιορδανίδης δε χρειάζεται συστάσεις. Αν και νέος, μετρά τουλάχιστον 20 χρόνια παρουσίας στο θεατρικό σανίδι, αλλά και αρκετές συμμετοχές σε διάφορους ρόλους στην τηλεόραση.

Φέτος, υποδύεται τον Σταύρο Παπαμιχάλη, έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη σειρά «Μια νύχτα μόνο».

Τάσος Ιορδανίδης- Δημήτρης Λάλος στους ρόλους τους στη σειρά «Μια νύχτα μόνο»

Ας μάθουμε περισσότερα για τη ζωή και την καριέρα του ταλαντούχου ηθοποιού, σκηνοθέτη και θεατρικού παραγωγού

Το βιογραφικό του Τάσου Ιορδανίδη

Γεννήθηκε στις 28 Μαΐου 1982

Μεγάλωσε στον Πειραιά

Είναι 43 ετών

Το ζώδιο του είναι Δίδυμοι

Σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου​​​​​​​

Τάσος Ιορδανίδης- Θάλεια Ματίκα, το 2009/ NDP

Είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Θάλεια Ματίκα από το 2011 και η σχέση τους μετρά συνολικά 17 χρόνια

Έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον Δάνο που είναι 13 ετών και τη Νάγια που είναι 9 ετών

Το ζευγάρι παίζει μαζί στη θεατρική παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» για 5η χρονιά, σε κείμενο του Τάσου Ιορδανίδη

«Η ομορφότερη στιγμή που έζησα στο θέατρο ήταν όταν ήρθαν και είδαν την παράσταση μας ο Στέφανος Ληναίος και η Έλλη Φωτίου. Οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούσαν το θέατρο Άλφα Ληναίος – Φωτίου από το 1970, με πάρα πολύ κόπο. Είναι πάρα πολύ σεμνοί άνθρωποι. Το δώρο που μας έκαναν με τη συνεργασία μας στο θέατρο Άλφα είναι ανεκτίμητο», είχε πει συγκινημένος ο ηθοποιός, τον Δεκέμβριο του 2024.

Εκτός από την τηλεοπτική σειρά και τη θεατρική παράσταση, ο Τάσος Ιορδανίδης παρουσιάζει μαζί με τη Ζωή Κρονάκη την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;» στην ΕΡΤ, τα Σαββατοκύριακα, για δεύτερη τηλεοπτική σεζόν

τα Σαββατοκύριακα, για δεύτερη τηλεοπτική σεζόν Στην τηλεόραση έχει παίξει στις σειρές: «Η Γη της Ελιάς» (2021-2025), «Η Τούρτα της Μαμάς» (2020-2021), «8 Λέξεις» (2019)

Eπίσης, παρουσίαζε την εκπομπή «Μπαμπά-δες» στην ΕΡΤ

στην ΕΡΤ Φορά πάντα το δαχτυλίδι με τα αρχικά «Θ», «Δ», «Ν» των ονομάτων της συζύγου και των παιδιών τους

των ονομάτων της συζύγου και των παιδιών τους Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του ήταν ο θάνατος του πατέρα του, 20 μέρες μετά τη γέννηση του γιου του

«Τα είδα όλα. Ήταν περίεργο αυτό το συναίσθημα, δεν ήμουν έτοιμος γι’ αυτήν την απώλεια και μου λείπει πάρα πολύ», είχε εξομολογηθεί στο Happy Day, τον Μάρτιο του 2024

Ιορδανίδης για Ματίκα: «Είμαι πολύ τυχερός»

Ο Τάσος Ιορδανίδης έχει μιλήσει αρκετές φορές ανοιχτά για τη σχέση του με τη σύζυγό του και την αγάπη που τους δένει.

«Με τη Θάλεια έχουμε περάσει δια πυρός και σιδήρου, όχι μόνο ανάμεσά μας αλλά και γενικότερα. Σαφώς, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά σήμερα, ύστερα από 16 χρόνια, θα έλεγα πως για εμάς δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, τουλάχιστον μεταξύ μας. Νιώθουμε ευλογημένοι που μπορούμε να πορευόμαστε και να παλεύουμε μαζί σε χαρές και λύπες. Έχουμε συγχρονιστεί συναισθηματικά και είμαι πολύ τυχερός. Μια σχέση για να ευδοκιμήσει είναι απαραίτητο να υπάρχει κοινός τόπος, να τέμνονται τα περισσότερα σημεία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους», είχε πει ο ηθοποιός στη Real Life, το 2024.

Γάμος Θάλειας Ματίκα- Τάσου Ιορδανίδη στο δημαρχείο Πειραιά, τον Δεκέμβριο του 2011/ NDP

Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει επίσης ότι τη διεκδίκησε αρκετά μέχρι να γίνουν ζευγάρι. Τότε, εκείνος ήταν 26 χρόνων κι εκείνη 30 ετών. Την προσέγγισε ως θεατρικός παραγωγός, συνεργάστηκαν κι ανέπτυξαν μια βαθιά φιλία. Όταν εκείνη έμαθε πως φλερτάρει με μια άλλη γυναίκα, τότε ανταποκρίθηκε κι έκτοτε είναι μαζί.

Τάσος Ιορδανίδης και η εγκυμονούσα τότε Θάλεια Ματίκα, τον Νοέμβριο του 2012/ / NDP

Η πρόταση γάμου που της έκανε ήταν υπερπαραγωγή με party που διοργάνωσε ο ίδιος με dj, λουλούδια και μπαλόνια, με καλεσμένους όλους τους αγαπημένους τους φίλους.

Στο δε πάρτι, του γάμου του την παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2011, οι νιόπαντροι είχαν ντυθεί με παραδοσιακές στολές.