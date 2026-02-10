Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα

Το βιογραφικό του Σταύρου Παπαμιχάλη από το «Μια νύχτα μόνο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.02.26 , 17:18 Ευρωβουλή για άσυλο: Ποιες χώρες θεωρούνται ασφαλείς
10.02.26 , 17:05 Σκάνδαλο Έπσταϊν: Θύμα μόλις 9 ετών στο κύκλωμα
10.02.26 , 17:02 MasterChef: Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες που πρέπει να ξέρεις
10.02.26 , 16:28 Καλλιθέα: «Τη χάσαμε 2 λεπτά από τα μάτια μας» - Τι ισχυρίζεται ο πατέρας
10.02.26 , 15:59 Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
10.02.26 , 15:53 Γυναικοκτονία Αγρίνιο: «Η αγάπη μου για τη Δώρα έφτανε μέχρι τον θάνατο»
10.02.26 , 15:41 Κυανός, Στικούδη, Δανέζη & Νάζης: Στα backstage των προβών τους στο Bodega
10.02.26 , 15:41 Ελευσίνα: Τα παιδιά της 44χρονης δε γνωρίζουν ότι πέθανε η γιαγιά τους
10.02.26 , 15:22 Χόρνετς - Πίστονς: Ένταση και μπουνιές μεταξύ των παικτών του NBA
10.02.26 , 15:06 Πέρσες του Αισχύλου - Είδαμε την παράσταση με τον Φαίδωνα Καστρή
10.02.26 , 15:00 Κολωνάκι: Θύμα Επίθεσης Και Ληστείας Ηλικιωμένη Γυναίκα
10.02.26 , 14:58 Καρπενήσι: Τι Λέει Ο Αδερφός Του Άνδρα Που Βρέθηκε Σε Γκρεμό
10.02.26 , 14:58 MasterChef: «Είμαι πολύ νευριασμένη αυτή τη στιγμή!»
10.02.26 , 14:43 ΕΦΕΤ: Ανακαλεί γνωστά ζελεδάκια - Βρέθηκε ψυχοδραστική ουσία από μανιτάρι
10.02.26 , 14:40 Αυστραλία: Σοβαρά επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά της επίσκεψης Χέρτζογκ
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
Αργυρός - Νίκα: To φύλο του μωρού & όσα είπαν οι παππούδες!
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»
Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο της Μαρίας Ηλιάκη για το μωρό της
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
ΕΦΕΤ: Ανακαλεί γνωστά ζελεδάκια - Βρέθηκε ψυχοδραστική ουσία από μανιτάρι
Νικολέττα Ράλλη: Πένθος για την παρουσιάστρια - Πέθανε ο πατέρας της
Ελευσίνα: «Χτύπησε σε εξόγκωμα του δέντρου και πέθανε από αιμορραγία σε 3'»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Tάσος Ιορδανίδης: H συγκίνησή του για την ομορφότερη στιγμή του στο θέατρο/ Καλημέρα είπαμε;, Δεκέμβριος 2024
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Τάσος Ιορδανίδης δε χρειάζεται συστάσεις. Αν και νέος, μετρά τουλάχιστον 20 χρόνια παρουσίας στο θεατρικό σανίδι, αλλά και αρκετές συμμετοχές σε διάφορους ρόλους στην τηλεόραση. 

Φέτος, υποδύεται τον Σταύρο Παπαμιχάλη, έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη σειρά «Μια νύχτα μόνο».

Τάσος Ιορδανίδης- Δημήτρης Λάλος στους ρόλους τους στη σειρά «Μια νύχτα μόνο»

Τάσος Ιορδανίδης- Δημήτρης Λάλος στους ρόλους τους στη σειρά «Μια νύχτα μόνο»

Ας μάθουμε περισσότερα για τη ζωή και την καριέρα του ταλαντούχου ηθοποιού, σκηνοθέτη και θεατρικού παραγωγού

Το βιογραφικό του Τάσου Ιορδανίδη

  • Γεννήθηκε στις 28 Μαΐου 1982
  • Μεγάλωσε στον Πειραιά

Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα: Το ρουστίκ σπίτι τους

  • Είναι 43 ετών
  • Το ζώδιο του είναι Δίδυμοι
  • Σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
  • Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου​​​​​​​

άσος Ιορδανίδης- Θάλεια Ματίκα, το 2009/ NDP

Τάσος Ιορδανίδης- Θάλεια Ματίκα, το 2009/ NDP
  • Είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Θάλεια Ματίκα από το 2011 και η σχέση τους μετρά συνολικά 17 χρόνια
  • Έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον Δάνο που είναι 13 ετών και τη Νάγια που είναι 9 ετών
  • Το ζευγάρι παίζει μαζί στη θεατρική παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» για 5η χρονιά, σε κείμενο του Τάσου Ιορδανίδη

«Η ομορφότερη στιγμή που έζησα στο θέατρο ήταν όταν ήρθαν και είδαν την παράσταση μας ο Στέφανος Ληναίος και η Έλλη Φωτίου. Οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούσαν το θέατρο Άλφα Ληναίος – Φωτίου από το 1970, με πάρα πολύ κόπο. Είναι πάρα πολύ σεμνοί άνθρωποι. Το δώρο που μας έκαναν με τη συνεργασία μας στο θέατρο Άλφα είναι ανεκτίμητο», είχε πει συγκινημένος ο ηθοποιός, τον Δεκέμβριο του 2024.

  • Εκτός από την τηλεοπτική σειρά και τη θεατρική παράσταση, ο Τάσος Ιορδανίδης παρουσιάζει μαζί με τη Ζωή Κρονάκη την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;» στην ΕΡΤ, τα Σαββατοκύριακα, για δεύτερη τηλεοπτική σεζόν
  • Στην τηλεόραση έχει παίξει στις σειρές: «Η Γη της Ελιάς» (2021-2025), «Η Τούρτα της Μαμάς» (2020-2021), «8 Λέξεις» (2019)
  • Eπίσης, παρουσίαζε την εκπομπή «Μπαμπά-δες» στην ΕΡΤ
  • Φορά πάντα το δαχτυλίδι με τα αρχικά «Θ», «Δ», «Ν» των ονομάτων της συζύγου και των παιδιών τους
  • Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του ήταν ο θάνατος του πατέρα του, 20 μέρες μετά τη γέννηση του γιου του

«Τα είδα όλα. Ήταν περίεργο αυτό το συναίσθημα, δεν ήμουν έτοιμος γι’ αυτήν την απώλεια και μου λείπει πάρα πολύ», είχε εξομολογηθεί στο Happy Day, τον Μάρτιο του 2024

Ιορδανίδης για Ματίκα: «Είμαι πολύ τυχερός»

Ο Τάσος Ιορδανίδης έχει μιλήσει αρκετές φορές ανοιχτά για τη σχέση του με τη σύζυγό του και την αγάπη που τους δένει.

«Με τη Θάλεια έχουμε περάσει δια πυρός και σιδήρου, όχι μόνο ανάμεσά μας αλλά και γενικότερα. Σαφώς, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά σήμερα, ύστερα από 16 χρόνια, θα έλεγα πως για εμάς δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, τουλάχιστον μεταξύ μας. Νιώθουμε ευλογημένοι που μπορούμε να πορευόμαστε και να παλεύουμε μαζί σε χαρές και λύπες. Έχουμε συγχρονιστεί συναισθηματικά και είμαι πολύ τυχερός. Μια σχέση για να ευδοκιμήσει είναι απαραίτητο να υπάρχει κοινός τόπος, να τέμνονται τα περισσότερα σημεία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους», είχε πει ο ηθοποιός στη Real Life, το 2024.

Γάμος Θάλειας Ματίκα- Τάσου Ιορδανίδη στο δημαρχείο Πειραιά, τον Δεκέμβριο του 2011/ NDP

Γάμος Θάλειας Ματίκα- Τάσου Ιορδανίδη στο δημαρχείο Πειραιά, τον Δεκέμβριο του 2011/ NDP

Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει επίσης ότι τη διεκδίκησε αρκετά μέχρι να γίνουν ζευγάρι. Τότε, εκείνος ήταν 26 χρόνων κι εκείνη 30 ετών. Την προσέγγισε ως θεατρικός παραγωγός, συνεργάστηκαν κι ανέπτυξαν μια βαθιά φιλία. Όταν εκείνη έμαθε πως φλερτάρει με μια άλλη γυναίκα, τότε ανταποκρίθηκε κι έκτοτε είναι μαζί. 

Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα

Τάσος Ιορδανίδης και η εγκυμονούσα τότε Θάλεια Ματίκα, τον Νοέμβριο του 2012/ / NDP

Η πρόταση γάμου που της έκανε ήταν υπερπαραγωγή με party που διοργάνωσε ο ίδιος με dj, λουλούδια και μπαλόνια, με καλεσμένους όλους τους αγαπημένους τους φίλους. 

Στο δε πάρτι, του γάμου του την παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2011, οι νιόπαντροι είχαν ντυθεί με παραδοσιακές στολές. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑΣΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ,
 |
ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top