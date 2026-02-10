Καλλιθέα: «Τη χάσαμε 2 λεπτά από τα μάτια μας» - Τι ισχυρίζεται ο πατέρας

Διασωληνωμένο στην Εντατική του Αγλαΐα Κυριακού, παραμένει το 2,5 ετών κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα. Η ιατρική συντάκτρια του Star, Άννα Λίτινα μετέφερε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της μικρούλας, η οποία βρίσκεται διασωληνώμενη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Χθες οι γιατροί της έκαναν μαγνητική. Κάποια ευρήματα τους έχουν ανησυχήσει για το λόγο αυτό θα της κάνουν και δεύτερη μαγνητική το απόγευμα. Και αυτό γιατί θέλουν να δουν τις νευρολογικές επιπτώσεις. Ο εγκέφαλός της έμεινε πάνω από ώρα χωρίς οξυγόνο.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο της έκαναν ΚΑΡΠΑ 52 λεπτά μέχρι να επαναφέρουν τον καρδιακό παλμό. Οι γονείς, δύο νέα παιδιά, είναι ανθρώπινα ράκη. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star και του Βαγγέλη Γκούμα, ο νεαρός πατέρας ψέλλισε σε κάποιο συγγενικό του πρόσωπο πως χάσανε μπροστά από τα μάτια τους τη μικρή για δύο λεπτά και μετά βρέθηκε να επιπλέει μέσα στο συντριβάνι.



