Καλλιθέα: «Τη χάσαμε 2 λεπτά από τα μάτια μας» - Τι ισχυρίζεται ο πατέρας

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (10/2/2026) / Ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα για το 2,5 ετών κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι
Διασωληνωμένο στην Εντατική του Αγλαΐα Κυριακού, παραμένει το 2,5 ετών κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα. Η ιατρική συντάκτρια του Star, Άννα Λίτινα μετέφερε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της. 

Καλλιθέα: Τα νεότερα για την υγεία του κοριτσιού - «Παράθυρο» αισιοδοξίας

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του κοριτσιού που έπεσε σε σιντριβάνι

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της μικρούλας, η οποία βρίσκεται διασωληνώμενη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Χθες οι γιατροί της έκαναν μαγνητική. Κάποια ευρήματα τους έχουν ανησυχήσει για το λόγο αυτό θα της κάνουν και δεύτερη μαγνητική το απόγευμα. Και αυτό γιατί θέλουν να δουν τις νευρολογικές επιπτώσεις. Ο εγκέφαλός της έμεινε πάνω από ώρα χωρίς οξυγόνο.

Καλλιθέα: «Είπα πως είμαι γιατρός για να κάνω ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι»

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της μικρούλας, η οποία βρίσκεται διασωληνώμενη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο της έκαναν ΚΑΡΠΑ 52 λεπτά μέχρι να επαναφέρουν τον καρδιακό παλμό. Οι γονείς, δύο νέα παιδιά, είναι ανθρώπινα ράκη. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star και του Βαγγέλη Γκούμα, ο νεαρός πατέρας ψέλλισε σε κάποιο συγγενικό του πρόσωπο πως χάσανε μπροστά από τα μάτια τους τη μικρή για δύο λεπτά και μετά βρέθηκε να επιπλέει μέσα στο συντριβάνι. 


 

