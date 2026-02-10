Ελευσίνα: Τα παιδιά της 44χρονης δε γνωρίζουν ότι πέθανε η γιαγιά τους

Αυτό είναι το αυτοκίνητο με το οποίο συνέβη το τροχαίο

10.02.26 , 15:41 Ελευσίνα: Τα παιδιά της 44χρονης δε γνωρίζουν ότι πέθανε η γιαγιά τους
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (10/2/2026) / Ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Ελευσίνας. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες (9/2), λίγα μόλις μέτρα από κατοικίες, σε έναν δρόμο που μέχρι πρότινος δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές για σοβαρό τροχαίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, από το σημείο ο αστυνομικός συντάκτης Αλέξανδρος Γύγος, η 44χρονη γυναίκα που οδηγούσε το όχημα είχε δίπλωμα οδήγησης από την ηλικία των 18 ετών, ωστόσο για πολλά χρόνια δεν καθόταν πίσω από το τιμόνι. Η μητέρα της σταμάτησε να οδηγεί πριν από περίπου τρία χρόνια. Από τότε, η 44χρονη ανέλαβε εκείνη τον ρόλο του οδηγού, προκειμένου να εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες της οικογένειας και κυρίως τη μεταφορά των παιδιών της στο σχολείο.

Ελευσίνα: «Χτύπησε σε εξόγκωμα του δέντρου και πέθανε από αιμορραγία σε 3'»

Ελευσίνα: Είχε δίπλωμα από το 18 της η 44χρονη - Ο λόγος που είχε το «Ν» στο αυτοκίνητο 

Ελευσίνα: Είχε δίπλωμα από το 18 της η 44χρονη - Ο λόγος που είχε το «Ν» στο αυτοκίνητο 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου υπήρχε το σήμα «Ν» του νέου οδηγού. Όπως εξηγούν συγγενικά της πρόσωπα, η γυναίκα το είχε τοποθετήσει συνειδητά και το διατηρούσε, όχι επειδή ήταν άπειρη, αλλά επειδή μέσα στο όχημα επέβαιναν τα παιδιά της, ηλικίας 7 και 12 ετών. Στόχος της ήταν να προειδοποιεί τους υπόλοιπους οδηγούς ώστε να είναι πιο προσεκτικοί.

Από το ρεπορτάζ της γειτονιάς προκύπτει πως κανείς δεν την είχε δει ποτέ να οδηγεί επικίνδυνα. Οι κάτοικοι την περιγράφουν ως μια ήσυχη, ιδιαίτερα προσεκτική, χωρίς απότομους ελιγμούς ή νευρική συμπεριφορά στον δρόμο. Μια μητέρα αφοσιωμένη στα παιδιά της και στενά δεμένη με τη μητέρα της, που ζούσε μαζί τους.

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος γκάζι και σκότωσε τη μητέρα της

Ελευσίνα: Τα παιδιά ήταν μέσα στο αμάξι και δεν είδαν τι έγινε

Ελευσίνα: Τα παιδιά ήταν μέσα στο αμάξι και δεν είδαν τι έγινε

Την ώρα του συμβάντος, τα παιδιά βρίσκονταν στα πίσω καθίσματα του οχήματος. Όπως έγινε γνωστό, χάρη στην άμεση παρέμβαση των γειτόνων, προστατεύτηκαν ώστε να μη δουν τη γιαγιά τους τραυματισμένη. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουν την αλήθεια για το τι έχει συμβεί. Οι γονείς τους, σε συνεργασία με παιδοψυχολόγο, προσπαθούν να βρουν τον κατάλληλο τρόπο και χρόνο για να τους ανακοινώσουν τα τραγικά γεγονότα, ενώ στα παιδιά έχει ειπωθεί πως η γιαγιά τους νοσηλεύεται και δίνει μάχη για τη ζωή της.

