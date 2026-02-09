Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει

«Θα σταματήσω πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα με το καλό, για να ξεκουραστώ», αποκάλυψε σήμερα η Κατερίνα Καινούργιου

Το χρονικό διάστημα που θα σταματήσει από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, προκειμένου να φέρει στον κόσμο την μπέμπα της, αποκάλυψε σήμερα η Κατερίνα Καινούργιου.

Η ΚatKen αποκάλυψε ότι θα σταματήσει κοντά στη Μεγάλη Εβδομάδα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, προκειμένου να γεννήσει

Η παρουσιάστρια, που είναι περίπου 7,5 μηνών έγκυος, αναμένεται να γεννήσει κάπου στα μέσα Απριλίου. Φαίνεται πως θα βρίσκεται στο τιμόνι της παρουσίασης μέχρι και λίγο πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, όπως είπε.

«17 Απριλίου είναι η ημερομηνία μου», είπε στην καλεσμένη της, Μαίρη Αυγερινοπούλου, που της ευχήθηκε να κρατήσει αυτή την ημερομηνία η οποία συμπίπτει με τα γενέθλια της αδελφής της.

«Επειδή το μωράκι είναι λίγο μεγάλο προς το παρόν, μακάρι να το προλάβουμε το 17», πρόσθεσε η KatKen.

Tότε, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης άρχισε να κάνει υπολογισμούς: «17 Απριλίου… 12 είναι το Πάσχα», είπε.

«Ξέρω πότε θα σταματήσω. Θα σταματήσω πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα με το καλό, για να ξεκουραστώ. Εκείνες τις μέρες θα σταματήσω με το καλό. Εκεί, πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα ή τη Μεγάλη Εβδομάδα, εκεί περίπου», σημείωσε η Κατερίνα Καινούργιου.

Σε άλλη εκπομπή, πριν λίγες μέρες, πάνω στην κουβέντα, η παρουσιάστρια είχε πει στον αέρα ότι ο Στέφανος Κωνσταντινίδης θα αναλάβει την παρουσίαση της Super Κατερίνα για το χρονικό διάστημα που θα λείπει λόγω μητρότητας.

Το δώρο που έκανε η Τζώρτζια Συρίχα στην ΚatKen για την μπέμπα της

«Ωραία, θέλω Έλενα… Το διάστημα που θα λείπω και θα παρουσιάζει την εκπομπή ο Στέφανος, να μην του παίζεις καθόλου Τούνη και lifestyle. Καλή επιτυχία», είχε πει χαρακτηριστικά, απευθυνόμενη στην Έλενα Πολυκάρπου, πριν από τρεις μέρες.

Ένα από τα όνειρα της Κατερίνας Καινούργιου να γίνει μητέρα πραγματοποιήθηκε και τώρα περιμένει με ανυπομονησία μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, να κρατήσουν στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτά τους. Το μωράκι τους ήρθε αναπάντεχα, πριν η παρουσιάστρια ξεκινήσει προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό.

Toν περασμένο Δεκέμβριο, η παρουσιάστρια είχε αποκαλύψει και τα δύο ονόματα που θα δώσει στην κόρη της. Η μικρή θα πάρει τα ονόματα Πολυξένη (που είναι της πεθεράς της) και Αλεξάνδρα (το όνομα της κολλητής της, Αλεξάνδρας Νικολαϊδου, που έφυγε τη ζωή πριν μερικούς μήνες). Η παρουσιάστρια είχε περιγράψει σε μια εκπομπή της, πως όταν περίμενε τα αποτελέσματα της χοριακής, η φίλη της ενώ ήταν σε κώμα, ξύπνησε και ζήτησε να της μιλήσει. Όμως, η παρουσιάστρια δεν πρόλαβε να της πει η ίδια τα χαρμόσυνα νέα.

«Είπα στον εαυτό μου και στη μητέρα της και τις αδερφές της ότι εγώ το παιδί μου θα το πω Αλεξάνδρα. Οπότε το παιδί μου, με το καλό, θα το πω “Πολυξένη - Αλεξάνδρα”, γιατί νιώθω ότι εκείνη τη στιγμή μου το έφερε… Δεν μπόρεσα να το μοιραστώ. Είπα στην αδελφή της “πήγαινε στη ΜΕΘ αν μπορείς και πες της το στο αυτί, θα το καταλάβει”», κατέληξε η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα.