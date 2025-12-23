Καινούργιου: Η συγκινητική εξομολόγηση & τα ονόματα που θα πάρει η κόρη της

Περιέγραψε τι συνέβη τη μέρα που βγήκε θετικό το αποτέλεσμα της χοριακής

Καινούργιου: Η συγκινητική εξομολόγηση & τα ονόματα που θα πάρει η κόρη της
Η Κατερίνα Καινούργιου, που βρίσκεται στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της, αποκάλυψε σήμερα τα δύο ονόματα που θα δώσει στην κόρη της, όταν έρθει με το καλό και περιέγραψε τους λόγους που πήρε αυτή την απόφαση, προκαλώντας συγκίνηση. 

Κατερίνα Καινούργιου: «Τα πρώτα Χριστούγεννα στην κοιλιά της μαμάς»

Η αποκάλυψη- εξομολόγηση έγινε έχοντας καλεσμένη της τη δικηγόρο Γιάννα Παναγοπούλου, την ώρα που συζητούσαν για τη μητρότητα και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. H γνωστή δικηγόρος ανέφερε πως ο 2,5 ετών γιος πήρε δύο ονόματα: Aντώνης- Ιωάννης. 

Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση

«Μου θύμισες και τη δικιά μου ιστορία, που είπες για το δεύτερο όνομα, γιατί κι εγώ έχω πει ότι το παιδάκι θα πάρει το όνομα της πεθεράς μου, που είναι Πολυξένη. 

Καινούργιου: Η συγκινητική εξομολόγηση & τα ονόματα που θα πάρει η κόρη της

Τη μέρα που είχα κάνει κι εγώ τη χοριακή, είχα κάνει το τεστ και ήταν θετικό, θυμάμαι ήμουν στην Πάρο στο σπίτι μας και λέω στον άντρα μου θα πάω να δώσω αίμα, όπως μου είχε πει και ο γιατρός, να βγει η χοριακή. Και πάω να ανάψω ένα κεράκι, όσο περίμενα το δίωρο… και μιλάω με την κολλητή μου που έχει φύγει από τη ζωή. Εκείνες οι μέρες ήταν οι τελευταίες μέρες της Αλεξάνδρας (σ.σ. Νικολαΐδου). Με παίρνει ξαφνικά η αδελφή της τηλέφωνο, παρόλο που πιστεύαμε ότι ήταν σε κώμα και μου λέει: “θέλει η Αλεξάνδρα να σου μιλήσει”. Μου λέει “ξαφνικά ξύπνησε και είναι καλύτερα”.

Κατερίνα Καινούργιου: Τι είπε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Μου λέει η Αλεξάνδρα στο τηλέφωνο: “Πού είσαι; Γιατί έχεις μέρες να έρθεις να με δεις;”. Της λέω “Αγάπη μου, είμαι στην Πάρο. Κοιμόσουν βαριά, θα έρθω την Παρασκευή να σε δω. Θέλω και κάτι να σου πω. Θα σε πάρω σε λίγο”. Εγώ εκείνη τη στιγμή πηγαίνω και παίρνω το αποτέλεσμα θετικό. Περνούν ώρες να το συνειδητοποιήσω και να το πω στον άντρα μου. Όταν την ξαναπήρα το απόγευμα, είχε ξαναπέσει», περιέγραψε η Κατερίνα Καινούργιου. 

«Είπα στον εαυτό μου και στη μητέρα της και τις αδερφές της ότι εγώ το παιδί μου θα το πω Αλεξάνδρα. Οπότε το παιδί μου, με το καλό, θα το πω “Πολυξένη - Αλεξάνδρα”, γιατί νιώθω ότι εκείνη τη στιγμή μου το έφερε… Δεν μπόρεσα να το μοιραστώ. Είπα στην αδελφή της “πήγαινε στη ΜΕΘ αν μπορείς και πες της το στο αυτί, θα το καταλάβει”», κατέληξε η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα. 

Αλεξάνδρα Νικολαϊδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε σε ηλικία 41 ετών μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, τον περασμένο Αύγουστο. Την είχαμε δει τηλεοπτικά τη σεζόν 1996-1997 στη σειρά «Καληνύχτα Μαμά», όπου υποδυόταν την κόρη της Λίλας Καφαντάρη, Μαργαρίτα. Ωστόσο, αργότερα δεν ασχολήθηκε με την υποκριτική. Είχε αποφοιτήσει από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κι είχε κάνει μεταπτυχιακό στο Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Εργαζόταν σε γνωστή εταιρεία ένδυσης, όπου κατείχε υψηλόβαθμη θέση. Τα τελευταία 2,5 χρόνια ήταν ζευγάρι με τον Ντέμη Νικολαΐδη. 

