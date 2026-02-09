Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 30 ημερών με RSV στο Νοσοκομείο «Παίδων»

Όσα είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος για το 30 ημερών βρέφος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με RSV / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται βρέφος στο Νοσοκομείο Παίδων, το οποίο νοσεί με RSV.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα παιδί μόλις 30 ημερών το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ διασωληνωμένο, με τους γιατρούς να έχουν πέσει πάνω του για να το κρατήσουν στη ζωή.

«Ένα κοριτσάκι 30 ημερών εισήχθη στη χθεσινή εφημερία με RSV. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Είναι απορία γιατί οι γονείς το άφησαν να παρουσιάσει τέτοιες επιπλοκές για να το φέρουν στο νοσοκομείο. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι καθυστέρησαν αρκετά να το φέρουν στο νοσοκομείο. Ο RSV δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη, πρέπει να εμφάνισε συμπτώματα. Είναι πολύ σοβαρά το παιδί. Ελπίζουμε να τα καταφέρει», σχολίασε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

RSV: Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε - Πώς μεταδίδεται

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα και είναι ιδιαίτερα συχνός, κυρίως στα παιδιά.

Στα μεγαλύτερα παιδιά και στους ενήλικες κάτω των 65 ετών, τα συμπτώματα είναι συνήθως ήπια ή ανύπαρκτα. Ωστόσο σε βρέφη κάτω των 6 μηνών, ο ιός μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.

Ο RSV μεταδίδεται κυρίως μέσω σταγονιδίων, με άμεση επαφή, όπως χειραψία ή φιλιά, αλλά και από μολυσμένες επιφάνειες και αντικείμενα, όταν αγγίζουμε τη μύτη, το στόμα ή τα μάτια.

Ο χρόνος επώασης κυμαίνεται συνήθως από 3 έως 5 ημέρες. Στα βρέφη, η μετάδοση γίνεται συχνά από μεγαλύτερα αδέρφια που φοιτούν σε σχολείο ή παιδικό σταθμό.

Η μόλυνση δεν προσφέρει μόνιμη ανοσία, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η επαναλοίμωξη, συνήθως με ηπιότερα συμπτώματα.

Ποια είναι τα συνηθέστερα συμπτώματα του RSV

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο RSV προκαλεί συμπτώματα παρόμοια με αυτά του κοινού κρυολογήματος. Τα βρέφη κάτω των 6 μηνών εμφανίζουν συχνότερα πιο έντονη αναπνευστική συμπτωματολογία.

Τα σοβαρότερα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως 4–6 ημέρες μετά την έναρξη της λοίμωξης.

Αρχικά συμπτώματα:

Ρινική καταρροή και έντονη συμφόρηση, συχνά με παχύρρευστες εκκρίσεις

Πυρετός

Μειωμένη όρεξη ή άρνηση σίτισης

Κόπωση και αδυναμία

Σε πολύ μικρά βρέφη:

Ευερεθιστότητα

Μειωμένη κινητικότητα ή υπνηλία

Επεισόδια άπνοιας, ως μοναδικό σύμπτωμα σε ορισμένες περιπτώσεις

Ο βήχας εμφανίζεται συνήθως λίγες ημέρες μετά τα πρώτα συμπτώματα. Μπορεί να είναι έντονος, επίμονος και να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Σε έξαρση ο RSV και οι άλλες ιώσεις - Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ

Μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και μέχρι τον Μάρτιο, θεωρείται περίοδος όπου τα κρούσματα των αναπνευστικών λοιμώξεων αυξάνονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, την εβδομάδα 26 Ιανουαρίου 2026 – 01 Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκαν στην Ελλάδα:

Γριπώδης συνδρομή (ILI – ανεξαρτήτως παθογόνου)

Μείωση καταγράφεται στον αριθμό κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού (SARI – ανεξαρτήτως παθογόνου)

Μικρή αύξηση παρουσίασαν τα κρούσματα SARI ανά 1.000 εισαγωγές, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV-2 – COVID-19

Η θετικότητα από το σύνολο των διαγνωστικών ελέγχων για SARS-CoV-2 παρέμεινε σταθερή, χωρίς σημαντικές μεταβολές.

Για την περίοδο επιτήρησης 2025–2026, ο ΕΟΔΥ εφαρμόζει σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής νέων εισαγωγών COVID-19 από 84 νοσοκομεία πανελλαδικά.

Την εβδομάδα 05/2026 καταγράφηκαν 108 νέες εισαγωγές, μειωμένες σε σχέση με τις 119 της προηγούμενης εβδομάδας.

Από το καλοκαίρι του 2025 καταγράφονται σποραδικά περιστατικά διασωληνώσεων και θανάτων.

Την εβδομάδα 05/2026 σημειώθηκαν 4 νέες διασωληνώσεις και 7 νέοι θάνατοι.

Από την εβδομάδα 01/2025 έως και την 05/2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 83 θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά.

Από τα τέλη της άνοιξης του 2025 παρατηρείται σταδιακή επικράτηση του στελέχους XFG, το οποίο κυριαρχεί από τις αρχές Ιουλίου.

Το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα παραμένει χαμηλό, παρουσιάζοντας περαιτέρω μείωση.

Ιός της γρίπης

Στην κοινότητα, η θετικότητα για γρίπη συνεχίζει την πτωτική της πορεία, με σημαντική μείωση την εβδομάδα 05/2026.

Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (SARI), καταγράφηκε αύξηση κρουσμάτων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι νέες εισαγωγές λόγω γρίπης μειώθηκαν:

597 την εβδομάδα 05/2026

649 την εβδομάδα 04/2026

Την εβδομάδα 05/2026 καταγράφηκαν:

13 νέα σοβαρά περιστατικά με νοσηλεία σε ΜΕΘ

9 νέοι θάνατοι

Επιπλέον, δηλώθηκαν αναδρομικά 3 σοβαρά περιστατικά ΜΕΘ προηγούμενων εβδομάδων

Από την εβδομάδα 40/2025 έως την 04/2026:

121 περιστατικά με νοσηλεία σε ΜΕΘ

45 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη

Από την εβδομάδα 01/2025 έως την 05/2026, οι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά γρίπης ανέρχονται συνολικά σε 129.

Από τα 3.162 δείγματα που ελέγχθηκαν:

588 ήταν θετικά για γρίπη

587 τύπου Α

1 τύπου Β

Από τα 427 στελέχη τύπου Α:

293 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3)

134 στον υπότυπο Α(Η1)pdm09

Ο εμβολιασμός παραμένει το βασικότερο μέτρο πρόληψης.

Ο ΕΟΔΥ συστήνει:

Άμεσο εμβολιασμό των ομάδων υψηλού κινδύνου

Έγκαιρη ιατρική αξιολόγηση και αντι-ιϊκή αγωγή

Χρήση μάσκας σε χώρους συνωστισμού

Τήρηση αναπνευστικής υγιεινής, πλύσιμο χεριών και καλό αερισμό

Το ιϊκό φορτίο της γρίπης Α στα λύματα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, χωρίς μεταβολή.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV)

Σημαντική αύξηση της θετικότητας καταγράφεται στην κοινότητα.

Στα νοσοκομεία του δικτύου SARI, τα επίπεδα παραμένουν σταθερά.