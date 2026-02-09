Κρονάκη: «Έχω βιώσει το ''μάνα με δύο παιδιά, τα έχει φάει τα ψωμιά της''»

Η παρουσιάστρια της ΕΡΤ μίλησε για τον ηλικιακό ρατσισμό στην τηλεόραση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.02.26 , 13:48 Λάκης Ραπτάκης: Συνετριμμένη η Βάνα Μπάρμπα στην κηδεία του επιχειρηματία
09.02.26 , 13:44 MasterChef: Θα προκαλέσει ο Χάρης τον αρχηγό Γιώργο σε μονομαχία;
09.02.26 , 13:36 Bad Bunny: Ο τραγουδιστής που ξεκίνησε από το μηδέν & κατέκτησε την κορυφή!
09.02.26 , 12:42 Χριστίνα Χειλά Φαμέλη - Γιώργος Ζώης: Χωρισμός μετά από δύο χρόνια σχέσης
09.02.26 , 12:15 Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
09.02.26 , 12:07 Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 30 ημερών με RSV στο Νοσοκομείο «Παίδων»
09.02.26 , 12:00 Γενέθλια-έκπληξη στο πλατό για τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο
09.02.26 , 11:29 Κώστας Τσουρός: Η μειωμένη διάρκεια της εκπομπής του κι η ενημέρωση
09.02.26 , 11:28 Καλλιθέα: Μάχη για τη ζωή του δίνει το κοριτσάκι που βρέθηκε σε σιντριβάνι
09.02.26 , 11:15 Πέτρος Πολυχρονίδης: «Στο Club του 1% θα δείτε κάτι πρωτόγνωρο»
09.02.26 , 10:55 Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
09.02.26 , 10:55 Μαρέβα Μητσοτάκη: Τα νεότερα για την υγεία της, μετά την επέμβαση στο ΚΑΤ
09.02.26 , 10:49 Κρονάκη: «Έχω βιώσει το ''μάνα με δύο παιδιά, τα έχει φάει τα ψωμιά της''»
09.02.26 , 10:27 StarLight- Γιώργος Παπαπαύλου: «Το θέατρο είναι κάτι ιερό, είναι συνάντηση»
09.02.26 , 10:17 Θρήνος στην Άρτα: Κατέρρευσε την ώρα που θήλαζε η 35χρονη Ευανθία
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
Μαλού: «Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα, δεν έχω τα γνωστά θέματα»
Θρίλερ στο Καρπενήσι: Ακέφαλη και γυμνή σορός σε όχημα που έπεσε σε γκρεμό
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Λάκης Ραπτάκης: Συνετριμμένη η Βάνα Μπάρμπα στην κηδεία του επιχειρηματία
Γνωστός τραγουδιστής: «Κατέβηκα από το ταξί & ξάπλωσα στον δρόμο»
Θρήνος στην Άρτα: Κατέρρευσε την ώρα που θήλαζε η 35χρονη Ευανθία
Ναταλία Γερμανού: «Λιώνει» στο pilates φορώντας κομψό αθλητικό outfit
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Ζωή Κρονάκη στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη βλέπουμε κάθε σαββατοκύριακο στην ΕΡΤ, παρέα με τον Τάσο Ιορδανίδη στο Καλημέρα Είπαμε;

Κρονάκη: «Φοβάμαι μη φύγει ο Τάσος από δίπλα μου - Είναι σαν τις σχέσεις»

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ζωή Κρονάκη μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και την Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου για το τηλεοπτικό τοπίο, τις εκπομπές της ΕΡΤ αλλά και τον ηλικιακό ρατσισμό που έχει βιώσει

Η Ζωή Κρονάκη δήλωσε ότι έχει βιώσει ηλικιακό ρατσισμό

Η Ζωή Κρονάκη δήλωσε ότι έχει βιώσει ηλικιακό ρατσισμό

«Όλα πηγαίνουν ωραία, ομαλά, είμαστε μια ομάδα που δουλεύουμε με πολύ κέφι και με πολλή αγάπη μεταξύ μας κι οδεύουμε σιγά-σιγά προς την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν» είπε αρχικά για την εκπομπή της στην ΕΡΤ, ενώ δήλωσε ότι θα ήθελε να συνεχίσουν και του χρόνου.

Τον ανταγωνισμό με την Κατερίνα Καραβάτου, τον φοβάται; «Κατερίνα Καραβάτου, αγαπημένη, Θεσσαλονικιά, γνώριμη χρόνια. Είναι πολύ καλή η Κατερίνα, τι να λέμε; Έχει κάνει πάρα πολλά και διαφορετικά είδη και στα περισσότερα τουλάχιστον βάζει το στοιχείο της προσωπικότητάς της και τα έχει πάει εξαιρετικά καλά. Είναι μια αξιόλογη συνάδελφος». 

Ζωή Κρονάκη: Πώς βλέπει τον ανταγωνισμό του σαββατοκύριακου;

«Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί απομακρύνθηκε όμως από αυτό το πόστο κι η Ελένη Τσολάκη κι όλο αυτό ήταν δύσκολο σε κάθε περίπτωση. Αλλά παιδιά, κανάλια, επιχειρήσεις... τι να πει κανείς;», πρόσθεσε η παρουσιάστρια. 

Η Ζωή Κρονάκη αναφέρθηκε και στα σχόλια που δέχεται η συνάδελφός της, Κέλλυ Βρανάκη

Η Ζωή Κρονάκη αναφέρθηκε και στα σχόλια που δέχεται η συνάδελφός της, Κέλλυ Βρανάκη

Στη συνέχεια σχολίασε και την κριτική που δέχεται η Κέλλυ Βρανάκη κι η εκπομπή που παρουσιάζει στην ΕΡΤ για την Eurovision: «Μωρέ όλοι κατά διαστήματα μπορούμε να ακούμε διάφορα. Το θέμα είναι πόσο αξία δίνεις σε αυτά που ακούς. Είναι ένα νέο κορίτσι. Της έχει δοθεί η δυνατότητα να είναι στο κομμάτι της Eurovision, το 'χει κάνει πάρα πολύ καλά πέρυσι. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά, γιατί πρέπει συνέχεια να ψειρίζουμε τη μαϊμού, να προσπαθούμε να βρούμε το αρνητικό, γιατί αυτή κι όχι αυτή, γιατί ο ένας κι όχι ο άλλος; Εγώ το έχω πει ότι ευκαιρίες πρέπει να δίνονται και σε νέα παιδιά αλλά και σε μεγαλύτερους ανθρώπους. Γιατί πολλές φορές ξέρεις, τονίζουμε ότι δε δίνονται ευκαιρίες σε νέα παιδιά, από την άλλη πλευρά υπάρχει κι ηλικιακός ρατσισμός σε σχέση με το κομμάτι και της παρουσίασης και σε άλλες δουλειές και σε άλλα τηλεοπτικά μετερίζια και σε άλλα πράγματα». 

Ζωή Κρονάκη: «Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός κι ίσως να μη δίνονται ευκαιρίες»

Ένιωσε κάτι τέτοιο στην αρχή της καριέρας της κάτι αντίστοιχο; «Ναι, έχω βιώσει κατά διαστήματα και στον χώρο της ενημέρωσης από όπου ξεκίνησα. Έχω βιώσει κι αυτό "Τώρα η πιτσιρίκα τι να μας πει;". Έχω βιώσει και το γεγονός ότι "Τώρα έλα μάνα με δύο παιδιά, 40 όταν ξεκινούσα ας πούμε με τις Μαμάδες, τα 'χει φάει τα ψωμιά της". Τα 'χω ακούσει αυτά, αλλά αν μένεις σε αυτό, τελείωσες», απάντησε η Ζωή Κρονάκη

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΗ ΚΡΟΝΑΚΗ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ
 |
ΚΕΛΛΥ ΒΡΑΝΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top