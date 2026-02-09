Κρονάκη: «Έχω βιώσει το ''μάνα με δύο παιδιά, τα έχει φάει τα ψωμιά της''»

Τη βλέπουμε κάθε σαββατοκύριακο στην ΕΡΤ, παρέα με τον Τάσο Ιορδανίδη στο Καλημέρα Είπαμε;.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ζωή Κρονάκη μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και την Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου για το τηλεοπτικό τοπίο, τις εκπομπές της ΕΡΤ αλλά και τον ηλικιακό ρατσισμό που έχει βιώσει.

Η Ζωή Κρονάκη δήλωσε ότι έχει βιώσει ηλικιακό ρατσισμό

«Όλα πηγαίνουν ωραία, ομαλά, είμαστε μια ομάδα που δουλεύουμε με πολύ κέφι και με πολλή αγάπη μεταξύ μας κι οδεύουμε σιγά-σιγά προς την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν» είπε αρχικά για την εκπομπή της στην ΕΡΤ, ενώ δήλωσε ότι θα ήθελε να συνεχίσουν και του χρόνου.

Τον ανταγωνισμό με την Κατερίνα Καραβάτου, τον φοβάται; «Κατερίνα Καραβάτου, αγαπημένη, Θεσσαλονικιά, γνώριμη χρόνια. Είναι πολύ καλή η Κατερίνα, τι να λέμε; Έχει κάνει πάρα πολλά και διαφορετικά είδη και στα περισσότερα τουλάχιστον βάζει το στοιχείο της προσωπικότητάς της και τα έχει πάει εξαιρετικά καλά. Είναι μια αξιόλογη συνάδελφος».

«Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί απομακρύνθηκε όμως από αυτό το πόστο κι η Ελένη Τσολάκη κι όλο αυτό ήταν δύσκολο σε κάθε περίπτωση. Αλλά παιδιά, κανάλια, επιχειρήσεις... τι να πει κανείς;», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Η Ζωή Κρονάκη αναφέρθηκε και στα σχόλια που δέχεται η συνάδελφός της, Κέλλυ Βρανάκη

Στη συνέχεια σχολίασε και την κριτική που δέχεται η Κέλλυ Βρανάκη κι η εκπομπή που παρουσιάζει στην ΕΡΤ για την Eurovision: «Μωρέ όλοι κατά διαστήματα μπορούμε να ακούμε διάφορα. Το θέμα είναι πόσο αξία δίνεις σε αυτά που ακούς. Είναι ένα νέο κορίτσι. Της έχει δοθεί η δυνατότητα να είναι στο κομμάτι της Eurovision, το 'χει κάνει πάρα πολύ καλά πέρυσι. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά, γιατί πρέπει συνέχεια να ψειρίζουμε τη μαϊμού, να προσπαθούμε να βρούμε το αρνητικό, γιατί αυτή κι όχι αυτή, γιατί ο ένας κι όχι ο άλλος; Εγώ το έχω πει ότι ευκαιρίες πρέπει να δίνονται και σε νέα παιδιά αλλά και σε μεγαλύτερους ανθρώπους. Γιατί πολλές φορές ξέρεις, τονίζουμε ότι δε δίνονται ευκαιρίες σε νέα παιδιά, από την άλλη πλευρά υπάρχει κι ηλικιακός ρατσισμός σε σχέση με το κομμάτι και της παρουσίασης και σε άλλες δουλειές και σε άλλα τηλεοπτικά μετερίζια και σε άλλα πράγματα».

Ένιωσε κάτι τέτοιο στην αρχή της καριέρας της κάτι αντίστοιχο; «Ναι, έχω βιώσει κατά διαστήματα και στον χώρο της ενημέρωσης από όπου ξεκίνησα. Έχω βιώσει κι αυτό "Τώρα η πιτσιρίκα τι να μας πει;". Έχω βιώσει και το γεγονός ότι "Τώρα έλα μάνα με δύο παιδιά, 40 όταν ξεκινούσα ας πούμε με τις Μαμάδες, τα 'χει φάει τα ψωμιά της". Τα 'χω ακούσει αυτά, αλλά αν μένεις σε αυτό, τελείωσες», απάντησε η Ζωή Κρονάκη

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star