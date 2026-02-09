Θρίλερ στο Καρπενήσι: Ακέφαλη και γυμνή σορός σε όχημα που έπεσε σε γκρεμό

Τα πρώτα στοιχεία από το σημείο όπου βρέθηκε η σορός στο Καρπενήσι / Βίντεο Mega

Συναγερμός σήμανε στο Καρπενήσι, μετά τον εντοπισμό γυμνής και ακέφαλης σορού σε όχημα που έπεσε σε χαράδρα.

Το μακάβριο περιστατικό σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράς Μονής Παναγίας Προυσιώτισσας, όταν κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τροχαίο ατύχημα, πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση, χωρίς κεφάλι και χωρίς ρούχα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, όχημα που κινούνταν στον δρόμο Προυσού – Τόρνου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βγήκε εκτός πορείας και έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 300 μέτρων, κοντά στο ιστορικό μοναστήρι. Κατά την προσέγγιση του σημείου, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό, αλλά και εκτός του οχήματος, βρισκόταν η σορός ενός 59χρονου άνδρα.

Το σημείο όπου εντοπίστηκε το όχημα με την ακέφαλη σορό / evrytanika.gr

Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα το πρωί, με τη συνδρομή drone και θερμικών καμερών, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν τμήματα της σορού, αλλά και να διαπιστωθεί αν στο όχημα επέβαινε και δεύτερο άτομο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι ερευνάται εάν πρόκειται για τροχαίο δυστύχημα ή εγκληματική ενέργεια. Όπως εξήγησε, πιθανότατα άσχημη η κατάσταση στην οποία βρέθηκε μπορεί να δικαιολογείται από την πτώση από τόσο μεγάλο ύψος.

Απαντήσεις, πάντως, αναμένεται να δώσει και η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του άνδρα.

Στο σημείο επιχείρησαν 31 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ και της ομάδας ΙΚΑΡΟΣ της ΠΕ.Π.Υ.Δ. Θεσσαλίας.