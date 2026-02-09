Super Bowl: Η... επαναστατική εμφάνιση του Bad Bunny και η οργή του Τραμπ

Πριν λίγες ώρες, εκατομμύρια Αμερικανοί έγιναν θεατές του μεγάλου σόου του Super Bowl, με δεκάδες πασίγνωστους καλλιτέχνες να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους επί σκηνής. Ανάμεσά τους και ο Bad Bunny, ο οποίος έστειλε με την παρουσία του ηχηρό μήνυμα κατά του ρατσισμού. Η εμφάνισή του, όπως ήταν αναμενόμενο, έφερε την οργισμένη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το σόου του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl ήταν μια μεγάλη αφιέρωση στην πατρίδα του, το Πουέρτο Ρίκο. Το 14λεπτο πρόγραμμα ήταν όλο στα ισπανικά, περιελάμβανε guest εμφανίσεις της Lady Gaga και του Ricky Martin, αλλά και μίνι guest εμφανίσεις από τον Pedro Pascal, την Cardi B, την Karol G και την Jessica Alba, οι οποίοι εμφανίστηκαν να χορεύουν στη βεράντα της χαρακτηριστικής casita του καλλιτέχνη — ένα σκηνικό σήμα κατατεθέν των εμφανίσεών του, εμπνευσμένο από ένα παραδοσιακό πορτορικανό σπίτι.

Αν και πολλοί περίμεναν ότι ο Bad Bunny, κατά κόσμον Benito Antonio Martínez Ocasio, θα αξιοποιούσε τη σκηνή για μια πολιτική επίθεση κατά της σημερινής αμερικανικής κυβέρνησης, εκείνος επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο, προβάλλοντας ένα μήνυμα ενότητας και αγάπης.

Super Bowl: Η λατινική εμφάνιση Bad Bunny, οι συμβολισμοί και τα μηνύματα

Με σκηνικά που θύμιζαν λατινικό τοπίο, από nail salon μέχρι μπαρ, ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης παρουσίασε ένα medley με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως τα Tití Me Preguntó, MONACO και BAILE INoLVIDABLE.

Ο 31χρονος σταρ, που σύμφωνα με το Spotify ήταν ο πιο πολυακουσμένος καλλιτέχνης παγκοσμίως το 2025, έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος μουσικός που παρουσίασε show ημιχρόνου Super Bowl εξ ολοκλήρου στα ισπανικά.

O Bad Bunny στο Super Bowl - Φωτογραφία AP (Lynne Sladky)

Παρότι το σόου ήταν ισπανόφωνο, ο Bad Bunny έκανε δύο ξεκάθαρες δηλώσεις στα αγγλικά:

Σε διαφημιστική πινακίδα εμφανίστηκε το μήνυμα: « The only thing more powerful than hate is love » (το μοναδικό πράγμα που είναι πιο ισχυρό από το μίσος είναι η αγάπη)

» (το μοναδικό πράγμα που είναι πιο ισχυρό από το μίσος είναι η αγάπη) Σε μια μπάλα του αμερικανικού ποδοσφαίρου που κρατούσε έγραφε: «Together, We Are America» (Μαζί, είμαστε η Αμερική)

Η εμφάνιση στο Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα ήταν η πρώτη του στις ΗΠΑ μετά την κυκλοφορία του περσινού βραβευμένου άλμπουμ Debí Tirar Más Fotos (Έπρεπε να είχα τραβήξει περισσότερες φωτογραφίες).

Το Πουέρτο Ρίκο βρισκόταν στον πυρήνα κάθε σκηνής: από την έναρξη μέσα σε «χωράφι» ζαχαροκάλαμου, μέχρι τα σκηνικά που αναπαριστούσαν ήχους και εικόνες του τόπου που αποκαλεί σπίτι.

Φωτογραφία AP (Lynne Sladky)

Φωτογραφία AP (Charlie Riedel)

Η έννοια της οικογένειας ήταν έντονη: από ένα νεαρό ζευγάρι που παντρευόταν ανάμεσα σε Λατίνους χορευτές, μέχρι τη συμβολική στιγμή που ο Bad Bunny παρέδωσε το βραβείο Grammy σε ένα μικρό παιδί, ενώ ακουγόταν η ομιλία αποδοχής του από το 2026 σε μια μικρή τηλεόραση.

Φωτογραφία AP (Frank Franklin II)

Ανεβαίνοντας σε έναν πυλώνα ηλεκτρικού ρεύματος — σύμβολο των υποδομών που καταστράφηκαν — και ραπάροντας ταυτόχρονα, φάνηκε να αποτίει φόρο τιμής στα θύματα του τυφώνα Maria το 2017.

Στιγμιότυπο από την εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl - Φωτογραφία AP (Godofredo A. Vásquez)

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η ενδυματολογική επιλογή του: φορούσε μπεζ πουλόβερ με τον αριθμό 64, ο οποίος παραπέμπει στον επίσημο αριθμό θυμάτων του τυφώνα, αριθμός που αργότερα αμφισβητήθηκε, καθώς ανεξάρτητες εκτιμήσεις μιλούσαν για χιλιάδες νεκρούς.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε δεχθεί τότε έντονη κριτική από τους κατοίκους του Πουέρτο Ρίκο, που κατήγγειλαν άνιση ομοσπονδιακή στήριξη σε σχέση με φυσικές καταστροφές στην ηπειρωτική χώρα.

Παρότι δεν υπήρξε άμεση επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, αυτό θεωρήθηκε έκπληξη, ειδικά μετά τις δηλώσεις του Bad Bunny στα πρόσφατα Grammy, όπου είχε φωνάξει «ICE out», καταδικάζοντας τις πρακτικές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE).

Super Bowl: Η οργισμένη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που δεν παρευρέθηκε στο φετινό Super Bowl, χαρακτήρισε την εμφάνιση του Bad Bunny «απολύτως απαίσια, μία από τις χειρότερες όλων των εποχών» και ζήτησε «Make America Great Again» (Κάντε την Αμερική μεγάλη ξανά), μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Το σόου στο ημίχρονο του Super Bowl είναι απολύτως απαίσιο, ένα από τα χειρότερα όλων των εποχών! Δε βγάζει κανένα νόημα, αποτελεί προσβολή για το μεγαλείο της Αμερικής και δεν αντιπροσωπεύει τα δικά μας πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας ή αριστείας.

Κανείς δεν καταλαβαίνει ούτε λέξη από αυτά που λέει αυτός ο τύπος, και ο χορός είναι αηδιαστικός, ειδικά για τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Αυτό το «σόου» είναι απλώς ένα «χαστούκι στο πρόσωπο» της χώρας μας, η οποία θέτει νέα πρότυπα και καταρρίπτει ρεκόρ κάθε μέρα, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου χρηματιστηρίου και των καλύτερων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων 401(k) στην Ιστορία!

Δεν υπάρχει τίποτα εμπνευσμένο σε αυτό το χάλι ενός σόου ημιχρόνου και, δείτε, θα πάρει εξαιρετικές κριτικές από τα Μέσα της Ψευδούς Ενημέρωσης, γιατί δεν έχουν ιδέα για το τι συμβαίνει στον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ.

Και, παρεμπιπτόντως, το NFL θα έπρεπε να αντικαταστήσει άμεσα τον γελοίο νέο κανόνα για το kickoff.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!».