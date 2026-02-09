Θρήνος στην Άρτα: Κατέρρευσε την ώρα που θήλαζε η 35χρονη Ευανθία

Η νηπιαγωγός πρόλαβε να πει στον σύζυγό της ότι δε νιώθει καλά

Θρήνος στην Άρτα: Κατέρρευσε την ώρα που θήλαζε η 35χρονη Ευανθία
Θρήνος στην Άρτα: Κατέρρευσε την ώρα που θήλαζε η 35χρονη Ευανθία
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον ξαφνικό θάνατο της 35χρονης στην Άρτα, η οποία πέθανε 15 μέρες αφότου γέννησε το δεύτερο παιδί της. 

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 35χρονη που γέννησε πριν λίγες μέρες

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη λεχώνα άφησε την τελευταία της πνοή το περασμένο Σάββατο, στο σπίτι της, την ώρα που θήλαζε το μωρό της. Τότε ξεκίνησε να νιώθει αδιαθεσία και κάλεσε τον σύζυγό της στο τηλέφωνο, ο οποίος είναι πνευμονολόγος στο επάγγελμα. 

Πρόλαβε να του πει ότι δεν αισθάνεται καλά, αλλά μέχρι εκείνος να γυρίσει στο σπίτι τους, η γυναίκα είχε αφήσει την τελευταία της πνοή. 

Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση στις 09:20 το πρωί και ασθενοφόρο έφτασε στο σπίτι και μετέφερε τη μητέρα στο γενικό νοσοκομείο Άρτας χωρίς σφυγμό. Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την επαναφέρουν στη ζωή, όμως η 35χρονη δεν τα κατάφερε. 

Προς το παρόν δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, όμως οι γιατροί εκτιμούν ότι υπέστη ανακοπή καρδιάς. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη είχε διοριστεί πέρσι σε σχολείο της Ζακύνθου ως δασκάλα ειδικής αγωγής. Μεγάλωσε στην Πάτρα, αλλά τα τελευταία χρόνια είχε μετακομίσει στην Άρτα, από όπου κατάγεται ο σύζυγός της. Είχε ένα παιδάκι τριών ετών και πριν από περίπου 15 μέρες είχε γεννήσει και το δεύτερο.

Άτομα από το περιβάλλον της ανέφεραν ότι δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και πως πριν δύο εβδομάδες γέννησε σε ιδιωτική κλινική στα Ιωάννινα. 

Η κηδεία της θα γίνει στην Άρτα, αλλά δεν έχει οριστεί ημερομηνία, έως ότου ολοκληρωθεί η νεκροτομή. 


 

