Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 35χρονη που γέννησε πριν λίγες μέρες

Αναμένεται η νεκροψία - νεκροτομή για να ρίξει φως στην υπόθεση

Ελλαδα
Πηγή: thestival.gr
Τραγωδία συγκλονίζει την πόλη της Άρτας, αφού μία γυναίκα έχασε τη ζωή τη ζωή λίγες μόνο μέρες αφού έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. 

Συγκεκριμένα, η 35χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο το πρωί του Σαββάτου 7/2. Ένιωσε μια αδιαθεσία, κι έχασε τις αισθήσεις της με τους γιατρούς να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς, αυτό δεν κατέστη δυνατό. 

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι

Η άτυχη γυναίκα είχε γεννήσει το δεύτερο παιδί της πριν από μόλις 15 ημέρες, όλα έγιναν φυσιολογικά και στο ιατρικό της ιστορικό δεν υπήρχε κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας, σύμφωνα με το thestival.gr

Η νεκροψία - νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της. 

