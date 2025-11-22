Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι

Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στους Κιρκιζάτες στην Άρτα και ανακαλύφθηκε έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διπλοκατοικία.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, δύο αδέλφια 44 και 42 ετών διέμεναν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Ο 44χρονος που φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα βγήκε στο μπαλκόνι και βούτηξε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε. Ωστόσο, φτάνοντας στο νοσοκομείο της Άρτας, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο άνδρας έφερε βαρύτατα τραύματα τα οποία του κόστισαν τη ζωή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η 42χρονη βλέποντας τον αδελφό της να πέφτει στο κενό αποπειράθηκε να βάλει και εκείνη τέλος στη ζωή της.

Η 42χρονη έβαλε φωτιά σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού και παρέμεινε μέσα σε αυτό. Προφανώς στην συνέχεια λειτούργησε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης καθώς εξήλθε στο μπαλκόνι όπου εντοπίστηκε στη συνέχεια λιπόθυμη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που έσπευσε για να αντιμετωπίσει τη φωτιά.