Άρτα: Η 28χρονη έγκυος «δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία»

Χθες έγινε η εκταφή της 28χρονης εγκύου που κατέληξε μέσα στο νοσοκομείο Άρτας, μετά από αναφυλακτικό σοκ που υπέστη. Η οικογένεια ζητά απαντήσεις για το τι προκάλεσε τον θάνατο της νεαρής μητέρας κι αν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αντέδρασε άμεσα στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

Η νεκροτομή στη σορό της κοπέλας θα γίνει αύριο, ενώ ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης που όρισε ως τεχνικό σύμβουλο η πλευρά της οικογένειάς της, είπε μιλώντας στο Mega ότι θα ληφθούν δείγματα από τη σορό και θα γίνουν εξετάσεις.

Άρτα: Η 28χρονη έγκυος κατέληξε μέσα στο νοσοκομείο της Άρτας μετά από αλλεργικό σοκ

«Μπορούμε μέσω αυτών να αντιληφθούμε, αν όντως ήταν μια αναφυλακτική αντίδραση, η οποία προκάλεσε τον θάνατο και φυσικά θα μπορέσουμε να καταλάβουμε αν υπάρχουν δείγματα κρατημένα στο νοσοκομείο, μπορούμε ακόμα και να καταλάβουμε και σε ποια ουσία έναντι της οποίας έλαβε χώρα η αναφυλακτική αντίδραση», είπε χαρακτηριστικά ο κ.Γαλεντέρης.

«Ζητήσαμε να κρατηθούν τα αίματα από το νοσοκομείο, από το μικροβιολογικό. Ο εισαγγελέας έκανε δεκτό το έτοιμά μας. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν και θα χρησιμοποιηθούν για να δώσουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα, γιατί δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία, έλαβε νομίζω παραπάνω από μία. Συνεπώς θα πρέπει, νομίζω ότι μέσα στη διερεύνηση την ορθή είναι να ξεχωρίσουμε και σε ποια ήταν η αντίδραση αναφυλακτική εφόσον αποδεχθεί», επισήμανε ο ιατροδικαστής.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως ο σκοπός της νεκροτομής είναι αυτός, να πιστοποιήσεις την αιτία θανάτου. «Συνεπώς, όταν ξεκινάμε μια τέτοια διαδικασία, την ξεκινάμε από το μηδέν. Θεωρούμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα και ξεκινάμε μια νεκροψία για να δούμε την αιτία θανάτου», διευκρίνισε. Ο κ. Γαλεντέρης επισήμανε ότι τεχνικά δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος χορήγησης φαρμάκου.

Τι είναι το αλλεργικό σοκ

«Αφορμή αυτού του τραγικού γεγονότος, να πούμε, ότι το αλλεργικό σοκ είναι κάτι που γίνεται ξαφνικά, πάρα πολύ γρήγορα και πρέπει να δράσεις πάρα πολύ γρήγορα για να το σταματήσεις. Δυστυχώς στα φάρμακα υπάρχουν αυτά τα περιστατικά», είπε αρχικά ο Νικόλαος Μήκος, Διευθυντής Αλλεργιολογικού τμήματος Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» στην εκπομπή Σαββατοκύριακο Μega.

Όπως εξήγησε ο αλλεργιολόγος, μπορεί κάποιος να έχει πάρει την ίδια αντιβίωση αρκετές φορές και χωρίς να έχει δώσει καμία προειδοποίηση, να παρουσιάσει αλλεργικό σοκ μεταγενέστερα.

«Όταν στο νοσοκομείο γίνονται τα αλλεργικά σοκ, η διαφορά είναι ότι συνήθως τα φάρμακα είναι ενδοφλέβια και ο χρόνος που μεσολαβεί από την ώρα που γίνεται η χορήγηση του φαρμάκου μέχρι το αλλεργικό σοκ είναι πάρα πολύ λίγος. Είναι δηλαδή λεπτά. Ένα, δύο λεπτά, άντε μέχρι 10-15 λεπτά, ενώ στο σπίτι είναι διαφορετικό», σημείωσε.

Αλλεργικό σοκ: Δύο πολύ σημαντικά στοιχεία για να δράσουμε εγκαίρως

Ο αλλεργιολόγος αναφέρθηκε σε δύο σημαντικά στοιχεία που μπορούν να «προλάβουν» ένα αλλεργικό σοκ ώστε να αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Το ένα είναι οι αντιβιώσεις να χορηγούνται το πρωί.

«Ίσως έχετε ακούσει την περίφημη οδηγία, τα αντιβιοτικά να δίνονται το πρωί. Τα αλλεργικά σοκ συμβαίνουν στο νοσοκομείο το βράδυ. Δηλαδή γιατί το δίνουμε το πρωί, για να υπάρχει δυνατότητα αν γίνει κάτι να αντιδράσουμε. Το βράδυ είναι πολύ χειρότερα», είπε.

Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι πολλές φορές υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια. «Δηλαδή, σε κάποια φορά να υπήρχε κάποιο εξάνθημα και οι ασθενείς ή και ο γιατρός να μην του έδινε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και σε μεταγενέστερο χρόνο να ξαναπάρει το ίδιο φάρμακο και να γίνει και η ίδια ή χειρότερη αντίδραση», συμπλήρωσε.

Ο κ.Μήκος εξήγησε πως ένας νοσηλευτής δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το αλλεργικό σοκ, αλλά ο γιατρός μπορεί να το αναγνωρίσει από την κλινική εικόνα.

«Ο ασθενής από εκεί που είναι στην ίδια κατάσταση ξαφνικά γίνονται όλα, να έχει φοβερή δύσπνοια, να βγει εξάνθημα, να μην αισθάνεται ότι κάτι τον πνίγει, ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει καλά, σε μερικά λεπτά. Οπότε ο γιατρός καλείται και είναι πολύ εύκολο να τον αναγνωρίσει. Δηλαδή κλινική διάγνωση του αλλεργικού σοκ. Υπάρχει ένα και μοναδικό φάρμακο που σταματάει αυτό το πράγμα και είναι η αδρεναλίνη. Όλα τα άλλα, αντιισταμινικά, κορτιζόνες, δεν είναι τόσο βασικά γιατί μόνο η αδρεναλίνη μπορεί να το σταματήσει», περιέγραψε.

«Μάλιστα όσο πιο νωρίς δοθεί τόσο πιο καλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε δει ότι κάποιοι πήραν αδρεναλίνη, αλλά δεν πήγαν καλά. Άρα ο χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι σημαντικό η ώρα που θα γίνει η αδρεναλίνη. Πολλές φορές χρειάζεται και δεύτερη και τρίτη», σημείωσε.

«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιος θα κάνει τελικά το αλλεργικό σοκ. Αν όμως έχει δώσει σημάδια, και αυτή είναι η δουλειά των αλλεργιολόγων, τον εφοδιάζουμε. Τι πρέπει να κάνει, πώς να το κάνει, του δίνουμε ένα πλάνο δράσης. Η αδρεναλίνη είναι στην κορυφή και πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα», κατέληξε.

