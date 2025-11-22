Hyundai: Αποκαλύπτουμε τι κρύβεται στο κτίριο της

Το Hyundai Motor Group ενισχύει τη δέσμευσή του στην Ευρώπη με τα εγκαίνια του «Square Campus» στο Hyundai Motor Europe Technical Center στη Γερμανία. Η νέα εγκατάσταση υποστηρίζει την ανάπτυξη προηγμένων, κορυφαίων στην αγορά τεχνολογιών για τους Ευρωπαίους πελάτες Οι εγκαταστάσεις εκτείνονται σε 25.000 τ.μ. και είναι εξοπλισμένες με τον μεγαλύτερο ημι-ανηχοϊκό θάλαμο εντός του Hyundai Motor Group, επιτρέποντας απεριόριστες δοκιμές θορύβων, κραδασμών τραχύτητας (NVH) και θορύβου drive-by με πλήρη ανεξαρτησία από τις καιρικές συνθήκες.

Οι εξαιρετικά προηγμένες εγκαταστάσεις δυναμομέτρησης στο Square Campus διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη των μοντέλων, επιτρέποντας την ολοκληρωμένη δοκιμή οχημάτων και μεμονωμένων εξαρτημάτων, συμβατών με εφαρμογές αμιγώς ηλεκτρικών, υβριδικών και ICE κινητήρων.

Η εγκατάσταση είναι επίσης εξοπλισμένη με ένα νέο εργαστήριο φόρτισης ηλεκτρικών (EV) οχημάτων, έναν υπερσύγχρονο προσομοιωτή οδήγησης και νέες εγκαταστάσεις για εκτεταμένη ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων - συμπεριλαμβανομένων των Over-the-Air-Updates (OTA), Cybersecurity και Advanced Driver Assistant Systems (ADAS).

Η επένδυση αυτή ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει έναν από τους μεγαλύτερους ημι-ανηχοϊκούς (semi-anechoic) θαλάμους παγκοσμίως, εργαστήριο δοκιμών κλίματος και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. To Square Campus ενισχύει τη συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας στο Namyang της Νότιας Κορέας για τη δημιουργία συναρπαστικών και καινοτόμων μοντέλων