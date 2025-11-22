Hyundai: Αποκαλύπτουμε τι κρύβεται στο κτίριο της

Στόχος η εξέλιξη των νέων μοντέλων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.11.25 , 20:20 Ουκρανία: Η Ευρώπη στο περιθώριο – Κερδισμένες ΗΠΑ και Ρωσία
22.11.25 , 20:10 Ήπειρος: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολλές περιοχές
22.11.25 , 19:20 Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι
22.11.25 , 18:43 Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας
22.11.25 , 18:11 Hyundai: Αποκαλύπτουμε τι κρύβεται στο κτίριο της
22.11.25 , 18:03 Βόρειο Σέλας: Εντυπωσιακό timelapse βίντεο από το διάστημα
22.11.25 , 17:51 Σταθερή η κατάσταση του 18χρονου Μάριου - Νέα επέμβαση αύριο
22.11.25 , 16:51 Τραμπ: Υπόσχεται στήριξη στον Μαμντάνι για «ισχυρή και ασφαλή» Νέα Υόρκη
22.11.25 , 16:49 Έλενα Κρεμλίδου: «Αυτή η δύναμη με κράτησε απ' το να μην πέσω από τον 4ο»
22.11.25 , 16:28 Ασφυκτικές πιέσεις στον Ζελένσκι να πει το «ναι» στο σχέδιο Τραμπ
22.11.25 , 15:59 Παγκράτι: Νεκρή  γυναίκα που παρασύρθηκε από ΙΧ με οδηγό 84χρονο
22.11.25 , 15:51 Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης εκτάκτως μέλη της οικογένειας Καργάκη
22.11.25 , 15:47 Κώστας Καραφώτης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένει με τη Μάνου
22.11.25 , 15:28 Εκτεταμένες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Ήπειρο
22.11.25 , 14:33 Επισήμως στον Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ -  Οι πρώτες κινήσεις του
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του
Μαρί Κωνσταντάτου - Γιάννης Κεντ: Διαζύγιο-βόμβα μετά από δύο χρόνια γάμου!
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι
Έγκυος η Γιώτα Τσιμπρικίδου: Θα γίνει μαμά για πρώτη φορά!
First Dates: «Από καταχρήσεις πώς τα πας;» - Δείτε το trailer
First Dates: «Με παρακίνησαν οι μαθητές μου να έρθω»
Έλενα Κρεμλίδου: «Αυτή η δύναμη με κράτησε απ' το να μην πέσω από τον 4ο»
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Hyundai: Αποκαλύπτουμε τι κρύβεται στο κτίριο της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Hyundai Motor Group ενισχύει τη δέσμευσή του στην Ευρώπη με τα εγκαίνια του «Square Campus» στο Hyundai Motor Europe Technical Center στη Γερμανία. Η νέα εγκατάσταση υποστηρίζει την ανάπτυξη προηγμένων, κορυφαίων στην αγορά τεχνολογιών για τους Ευρωπαίους πελάτες Οι εγκαταστάσεις εκτείνονται σε 25.000 τ.μ. και είναι εξοπλισμένες με τον μεγαλύτερο ημι-ανηχοϊκό θάλαμο εντός του Hyundai Motor Group, επιτρέποντας απεριόριστες δοκιμές θορύβων, κραδασμών τραχύτητας (NVH) και θορύβου drive-by με πλήρη ανεξαρτησία από τις καιρικές συνθήκες.

Hyundai: Αποκαλύπτουμε τι κρύβεται στο κτίριο της

Οι εξαιρετικά προηγμένες εγκαταστάσεις δυναμομέτρησης στο Square Campus διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη των μοντέλων, επιτρέποντας την ολοκληρωμένη δοκιμή οχημάτων και μεμονωμένων εξαρτημάτων, συμβατών με εφαρμογές αμιγώς ηλεκτρικών, υβριδικών και ICE κινητήρων.

Η εγκατάσταση είναι επίσης εξοπλισμένη με ένα νέο εργαστήριο φόρτισης ηλεκτρικών (EV) οχημάτων, έναν υπερσύγχρονο προσομοιωτή οδήγησης και νέες εγκαταστάσεις για εκτεταμένη ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων - συμπεριλαμβανομένων των Over-the-Air-Updates (OTA), Cybersecurity και Advanced Driver Assistant Systems (ADAS).

Hyundai: Αποκαλύπτουμε τι κρύβεται στο κτίριο της

Η επένδυση αυτή ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει έναν από τους μεγαλύτερους ημι-ανηχοϊκούς (semi-anechoic) θαλάμους παγκοσμίως, εργαστήριο δοκιμών κλίματος και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. To Square Campus ενισχύει τη συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας στο Namyang της Νότιας Κορέας για τη δημιουργία συναρπαστικών και καινοτόμων μοντέλων

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
HYUNDAI
 |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top