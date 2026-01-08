DS Automobiles: Στο σαλόνι αυτοκινήτου των Βρυξελλών

Τα νέα μοντέλα που θα παρουσιάσει

STAR.GR
Αυτοκινητο
DS Automobiles: Στο σαλόνι αυτοκινήτου των Βρυξελλών
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το σαλόνι αυτοκινήτου των Βρυξελλών αποτελεί για άλλη μια χρονιά εφαλτήριο για την DS Automobiles να παρουσιάσει τις νέες δημιουργίες της και να συναντήσει τους πελάτες της οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν όλες τις δημιουργίες, αλλά και να διαμορφώσουν το DS των ονείρων τους με το ψηφιακό DS DESIGN STUDIO, το οποίο επιτρέπει την προσωπική διαμόρφωση μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια.
DS E-TENSE FE25. Ακριβώς δίπλα του θα βρίσκεται το ηλεκτρικό μονοθέσιο του νεαρού οδηγού Taylor Barnard, ο οποίος αγωνίζεται με την DS Automobiles και την ομάδα DS PENSKE στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E. Η DS Automobiles, που συμμετέχει στη Formula E από το 2015, έχει ήδη κερδίσει τέσσερις Παγκόσμιους Τίτλους (δύο κατασκευαστών και δύο οδηγών). Το DS E-TENSE FE25 είναι ένα μονοθέσιο τελευταίας τεχνολογίας 3ης γενιάς, ικανό να επιταχύνει από 0 σε 100 km/h σε μόλις 1,82 δευτερόλεπτα.

DS Automobiles: Στο σαλόνι αυτοκινήτου των Βρυξελλών

DS 3 E-TENSE PERFORMANCE Line

Το DS 3 είναι ένα Urban SUV με δυναμικό σχεδιασμό. Συμπαγές και ευέλικτο, ενσαρκώνει τη δυναμική κομψότητα και την ελευθερία κινήσεων με έντονη προσωπικότητα. Ο τολμηρός σχεδιασμός, η εκλεπτυσμένη φωτιστική υπογραφή και ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός το καθιστούν ένα πραγματικά ξεχωριστό μοντέλο. Στο εσωτερικό, η προσοχή στα υλικά, το φινίρισμα και την άνεση δημιουργεί μια ασύγκριτη ατμόσφαιρα.
Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, το DS 3 σε χρώμα Cashmere θα παρουσιαστεί στην 100% ηλεκτρική έκδοση E-TENSE με 156 hp και στη σειρά DS PERFORMANCE Line Limited Edition. Αυτή η ειδική έκδοση τιμά την αγωνιστική ομάδα DS PERFORMANCE, με αποκλειστικά χαρακτηριστικά σχεδίασης και εξοπλισμού.

DS Automobiles: Στο σαλόνι αυτοκινήτου των Βρυξελλών

N°4 E-TENSE PERFORMANCE Line
Με αυτονομία 450 χλμ. και ισχύ 213 ίππων, το 100% ηλεκτρικό DS N°4 E-TENSE αποτελεί μια μοναδική πρόταση στην κατηγορία των premium compact hatchback. Διαθέτει ειδικά χαρακτηριστικά για ηλεκτρικά οχήματα, όπως το EV Routing στο αυτοκίνητο, αντλία θερμότητας, τη θερμική προετοιμασία της μπαταρίας, την εφαρμογή e-Routes και τη λειτουργία e-Remote Control. Προσφέροντας την ευρύτερη γκάμα κινητήρων πολλαπλών πηγών ενέργειας στην κατηγορία του, το DS N°4 διατίθεται επίσης ως HYBRID (145 hp), με αυτονομία έως 1.000 km μεταξύ των ανεφοδιασμών (τιμή υπολογισμένη από την εγκεκριμένη κατανάλωση WLTP) με έως 50% του χρόνου κίνησης σε ηλεκτρική λειτουργία (σε αστικές περιοχές), καθώς και ως PLUG-IN HYBRID με 225 hp και αυτονομία έως 81 km σε πλήρως ηλεκτρική λειτουργία. Στις Βρυξέλλες, το DS N°4 E-TENSE θα παρουσιαστεί στην έκδοση DS PERFORMANCE Line, που πρόκειται να κυκλοφορήσει ως Limited Edition, σε χρώμα Cashmere.

DS Automobiles: Στο σαλόνι αυτοκινήτου των Βρυξελλών

DS 7 PLUG-IN HYBRID 225 ETOILE
Ένα επιβλητικό και κομψό SUV, σχεδιασμένο για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, το DS 7 συνδυάζει δυναμική παρουσία, τεχνική αρτιότητα και αξιοσημείωτη άνεση. Στην έκδοση PLUG-IN HYBRID 225, παρέχει ομαλή, αποδοτική και υψηλών επιδόσεων οδήγηση, ιδανική για καθημερινά ταξίδια καθώς και για πιο μακρινές αποδράσεις. Στο εσωτερικό, κάθε λεπτομέρεια αποτελεί απόδειξη μιας μοναδικής τεχνογνωσίας, με επιλογή υλικών υψηλής ποιότητας, προσεγμένο φινίρισμα και πολυτελή εσωτερική ατμόσφαιρα. Στις Βρυξέλλες, το μοντέλο που θα εκτεθεί θα είναι ένα DS 7 PLUG-IN HYBRID 225 σε προδιαγραφές ETOILE, σε χρώμα Crystal Pearl με εσωτερικό διάκοσμο από Δέρμα Nappa σε χρώμα Basalt Black.

DS Automobiles: Στο σαλόνι αυτοκινήτου των Βρυξελλών

N°8 LONG RANGE ETOILE
Το N°8, ένα 100% ηλεκτρικό Crossover, είναι η νέα ναυαρχίδα της μάρκας. Το μοντέλο εγκαινιάζει μια νέα ηλεκτρική εποχή, με τολμηρό σχεδιασμό που έχει δημιουργηθεί για μέγιστη αεροδυναμική απόδοση, εκλεπτυσμένο και υψηλής τεχνολογίας εσωτερικό και την απόλυτη δυναμική ηρεμία. Το N°8 LONG RANGE έχει αυτονομία έως 750 km με κατανάλωση 15,9 kWh/100 km (συνδυασμένη κατανάλωση WLTP). Διαθέτει επίσης εξαιρετική αυτονομία σε αυτοκινητόδρομο άνω των 500 km. Αυτή η αυτονομία ρεκόρ επιτεύχθηκε χάρη στους αξιοσημείωτους συντελεστές Cx 0,24 και SCx 0,63 dm². Το DS N°8 διατίθεται με δύο χωρητικότητες μπαταρίας, σε συνδυασμό με μετάδοση της κίνησης σε 2 ή 4 τροχούς, και ισχύ έως 350 hp (ή 375 hp σε Power Peak). Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, το N°8 θα είναι σε χρώμα Palladium Grey με εκτεταμένη διχρωμία, σε προδιαγραφές ETOILE, με εσωτερικό από δέρμα Nappa σε χρώμα Chestnut Brown.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
DS AUTOMOBILES
 |
ΣΑΛΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 |
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΑ
