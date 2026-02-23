Πατρινό Καρναβάλι: Εντυπωσιακή τελετή λήξης & καύση του βασιλιά Καρνάβαλου

«Βούλιαξε» η Πάτρα από καρναβαλιστές και επισκέπτες

Πατρινό Καρναβάλι: 50.000 καρναβαλιστές στην τελετή λήξης και την καύση του βασιλιά Καρνάβαλου/ βίντεο ΟΡΕΝ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού περιλάμβανε το κάψιμο του βασιλιά Καρνάβαλου στον μώλο της Αγίου Νικολάου.
  • Η εκδήλωση ξεκίνησε με ακροβατικά από την ομάδα Saltibagos και εμφάνιση της Μαρίας Αγουρίδη.
  • Ο βασιλιάς Καρνάβαλος κάηκε, συμβολίζοντας αναγέννηση και ελπίδα, ενώ ο ουρανός φωτίστηκε από πυροτεχνήματα.
  • Στη μεγάλη παρέλαση συμμετείχαν περίπου 50.000 καρναβαλιστές και η πόλη υποδέχτηκε χιλιάδες επισκέπτες.
  • Οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού διαχειρίστηκαν περίπου 200 περιστατικά μέθης και μικροτραυματισμών.

Εντυπωσιακή ήταν η τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού με το κάψιμο του βασιλιά Καρνάβαλου στον μώλο της Αγίου Νικολάου, το βράδυ της τελευταίας Κυριακής της Αποκριάς. 

Απόκριες 2026: Σε καρναβαλικούς ρυθμούς η χώρα - Από την Κρήτη ως την Ξάνθη

Τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026/ ΙΝΤΙΜΕ Αλεξόπουλος Ανδρέας

Τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026/ ΙΝΤΙΜΕ Αλεξόπουλος Ανδρέας

Η τελετή ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό, θεαματικό δεκάλεπτο με ακροβατικά από την ομάδα των Saltibagos και την εμφάνιση της τελάλισσας του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίας Αγουρίδη.

Τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026/ ΙΝΤΙΜΕ Αλεξόπουλος Ανδρέας

Τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026/ ΙΝΤΙΜΕ Αλεξόπουλος Ανδρέας

Αμέσως μετά, ο βασιλιάς καρνάβαλος παραδόθηκε στις φλόγες με την καθιερωμένη καύση του, ενώ μέσα από τις στάχτες του μετέδωσε το μήνυμα της αναγέννησης και της ελπίδας.

Τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026/ ΙΝΤΙΜΕ Αλεξόπουλος Ανδρέας

Τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026/ ΙΝΤΙΜΕ Αλεξόπουλος Ανδρέας

Τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026/ ΙΝΤΙΜΕ Αλεξόπουλος Ανδρέας

Τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026/ ΙΝΤΙΜΕ Αλεξόπουλος Ανδρέας

Παράλληλα, ο ουρανός της Πάτρας φωτίστηκε από χιλιάδες πυροτεχνήματα υπό τους ήχους δυνατής μουσικής.

Τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026/ ΙΝΤΙΜΕ Αλεξόπουλος Ανδρέας

Τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026/ ΙΝΤΙΜΕ Αλεξόπουλος Ανδρέας

Μετά τη ρίψη των πυροτεχνημάτων πραγματοποιήθηκε συναυλία με τον Sicario και ακολούθησε ένα μεγάλο πάρτι.

Στη μεγάλη παρέλαση συμμετείχαν περίπου 50.000 καρναβαλιστές, ενώ η πόλη «βούλιαξε» από επισκέπτες. 

Τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026/ ΙΝΤΙΜΕ Αλεξόπουλος Ανδρέας

Τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026/ ΙΝΤΙΜΕ Αλεξόπουλος Ανδρέας

Καρναβάλι Πάτρας: Περιστατικά Μέθης Και Λιποθυμίες - Video

Τα απρόοπτα περιστατικά δεν έλειψαν. Οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού διαχειρίστηκαν περίπου 200 περιστατικά μέθης, μικροτραυματισμών και κρίσεων πανικού, μέχρι το πρωί της Κυριακής. 
 

Διαβάστε περισσότερα:
