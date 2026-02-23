Πατρινό Καρναβάλι: Εντυπωσιακή τελετή λήξης & καύση του βασιλιά Καρνάβαλου

Πατρινό Καρναβάλι: 50.000 καρναβαλιστές στην τελετή λήξης και την καύση του βασιλιά Καρνάβαλου/ βίντεο ΟΡΕΝ

Εντυπωσιακή ήταν η τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού με το κάψιμο του βασιλιά Καρνάβαλου στον μώλο της Αγίου Νικολάου, το βράδυ της τελευταίας Κυριακής της Αποκριάς.

Τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026/ ΙΝΤΙΜΕ Αλεξόπουλος Ανδρέας

Η τελετή ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό, θεαματικό δεκάλεπτο με ακροβατικά από την ομάδα των Saltibagos και την εμφάνιση της τελάλισσας του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίας Αγουρίδη.

Αμέσως μετά, ο βασιλιάς καρνάβαλος παραδόθηκε στις φλόγες με την καθιερωμένη καύση του, ενώ μέσα από τις στάχτες του μετέδωσε το μήνυμα της αναγέννησης και της ελπίδας.

Παράλληλα, ο ουρανός της Πάτρας φωτίστηκε από χιλιάδες πυροτεχνήματα υπό τους ήχους δυνατής μουσικής.

Μετά τη ρίψη των πυροτεχνημάτων πραγματοποιήθηκε συναυλία με τον Sicario και ακολούθησε ένα μεγάλο πάρτι.

Στη μεγάλη παρέλαση συμμετείχαν περίπου 50.000 καρναβαλιστές, ενώ η πόλη «βούλιαξε» από επισκέπτες.

Τα απρόοπτα περιστατικά δεν έλειψαν. Οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού διαχειρίστηκαν περίπου 200 περιστατικά μέθης, μικροτραυματισμών και κρίσεων πανικού, μέχρι το πρωί της Κυριακής.

