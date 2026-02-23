Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Πολυκάρπου Ιερομάρτυρος και Οσίου Πολυχρονίου. Σήμερα επίσης, γιορτάζεται η Καθαρά Δευτέρα.

Ο Πολυχρόνιος, σύγχρονος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ζούσε στη Γαμφανίτιδα της Μικράς Ασίας και ήταν γεωργός. Πιστός χριστιανός, χειροτονήθηκε πρώτα διάκονος και στη συνέχεια πρεσβύτερος.

Ο Άγιος Πολυχρόνιος

Ήλθε σε σύγκρουση με τους Αρειανούς, υπερασπιζόμενος την ορθή πίστη, ιδίως μετά την ανάρρηση στον αυτοκρατορικό θρόνο του αρειανόφιλου Κωνστάντιου, γιου του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μια μέρα, ενώ ιερουργούσε, εισήλθαν στο ναό εξαγριωμένοι Αρειανοί και τον δολοφόνησαν.



Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Πολύκαρπος, Πολυκάρπης

Πολυκαρπία, Πολυκάρπη, Πολυκαρπίτσα, Πολυκαρπούλα

Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης*

Πολυχρονία, Πολυχρονούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:04 και θα δύσει στις 18:12. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 07 λεπτά.

Σελήνη 6.2 ημερών