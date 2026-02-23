Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Φεβρουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Φεβρουαρίου
23.02.26 , 00:17 Καρναβάλι Πάτρας: Περιστατικά μέθης και λιποθυμίες
22.02.26 , 23:26 United Group: Νέο πλαίσιο για τα ειδησεογραφικά της μέσα
22.02.26 , 22:55 Ισορροπώντας κέρδος και προστασία παικτών στη βιομηχανία στοιχηματισμού
22.02.26 , 22:29 Χάος στο Μεξικό μετά την εξόντωση πανίσχυρου βαρόνου των ναρκωτικών
22.02.26 , 22:15 Κλήρωση Τζόκερ 22/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.100.000 ευρώ
22.02.26 , 21:37 Αίγιο: «Πήγε να μου σκοτώσει το παιδί» - Σοκάρουν τα τραύματα του 15χρονου
22.02.26 , 20:34 Κυψέλη: H στιγμή που η μητέρα πιάνει τον επίδοξο βιαστή στο σπίτι της
22.02.26 , 20:25 Αυτός είναι ο 21χρονος που έπεσε νεκρός από πυρά πρακτόρων στο Μαρ α Λάγκο
22.02.26 , 19:38 Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη επιχείρησης αθλητικών ειδών στα Σπάτα
22.02.26 , 18:54 BMW ALPINA: Τι συμβολίζει το νέο σήμα
22.02.26 , 18:19 Άγριος ξυλοδαρμός σε περίπτερο στη Γαστούνη- Είχαν πιάσει ανήλικο να κλέβει
22.02.26 , 17:53 Μεσογειακή Διατροφή: Το μυστικό της μακροζωίας και της ευεξίας
22.02.26 , 17:11 Συγκλονίζει στο Star o άνδρας που δέχθηκε επίθεση λύκου στο Τατόι
22.02.26 , 16:59 Ναταλία Γερμανού: «Για τη Μενεγάκη θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη»
Ναταλία Γερμανού: «Για τη Μενεγάκη θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη»
Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
Ποιος Έλληνας ηθοποιός είναι το παιδάκι της φωτογραφίας;
Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ρομαντικό ταξίδι για δυο!
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Στους ρυθμούς του Καρναβαλιού η Χριστίνα Κοντοβά με την Έιντα
Αθηνά Οικονομάκου: Στο Τορίνο με τη Σιέννα και τον αγαπημένο της, Μπρουνίτο
Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
Ιωάννα Τούνη: Η τέλεια αποκριάτικη στολή που επέλεξε ο 3χρονος γιος της
Καραβάτου: Το είπα στην κόρη μου και μου απάντησε ότι δεν πιστεύει κανέναν
Περισσότερα

VIDEOS

πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Πολυκάρπου Ιερομάρτυρος και Οσίου Πολυχρονίου. Σήμερα επίσης, γιορτάζεται η Καθαρά Δευτέρα.

Ο Πολυχρόνιος, σύγχρονος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ζούσε στη Γαμφανίτιδα της Μικράς Ασίας και ήταν γεωργός. Πιστός χριστιανός, χειροτονήθηκε πρώτα διάκονος και στη συνέχεια πρεσβύτερος.

Ο Άγιος Πολυχρόνιος

Ο Άγιος Πολυχρόνιος

Ήλθε σε σύγκρουση με τους Αρειανούς, υπερασπιζόμενος την ορθή πίστη, ιδίως μετά την ανάρρηση στον αυτοκρατορικό θρόνο του αρειανόφιλου Κωνστάντιου, γιου του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μια μέρα, ενώ ιερουργούσε, εισήλθαν στο ναό εξαγριωμένοι Αρειανοί και τον δολοφόνησαν.
 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Πολύκαρπος, Πολυκάρπης
  • Πολυκαρπία, Πολυκάρπη, Πολυκαρπίτσα, Πολυκαρπούλα
  • Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης*
  • Πολυχρονία, Πολυχρονούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:04 και θα δύσει στις 18:12. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 07 λεπτά.

Σελήνη 6.2 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top