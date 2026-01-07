Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της, τον Γιαννάκη της

Οι ευχές της παρουσιάστριας ανήμερα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα, ανήμερα του Αγίου Ιωάννου, για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, καθώς έχει την ονομαστική του γιορτή ο γιος της, Γιάννης.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής Happy Day ευχήθηκε στον γιο της με μια κοινή τους φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σταματίνα Τσιμτσιλή – Θέμης Σοφός: Η τρυφερή ανάρτηση και οι ευχές αγάπης

Συγκεκριμένα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, επέλεξε να αναρτήσει ένα στιγμιότυπο από τα παιδικά χρόνια του μικρού, συνοδεύοντας την εικόνα με τα εξής λόγια: «Να χαίρεστε αυτούς που γιορτάζουν και εγώ το αγόρι μας που μεγαλώνει...».

Η ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Η ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή /Φωτογραφία Instagram

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή κι ο σύζυγός της, ο γνωστός δικηγόρος Θέμης Σοφός, έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά: δύο κόρες και έναν γιο. Ο γιος τους ονομάζεται Ιωάννης-Εφραίμ (Γιάννης Εφραίμ) και γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2018. 

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στην αυλή του σπιτιού της με τα τρία της παιδιά

Το όνομα «Ιωάννης» του δόθηκε προς τιμήν του πατέρα του Θέμη Σοφού, ενώ το «Εφραίμ» είναι τάμα που είχε κάνει η παρουσιάστρια στον Άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης, τον οποίο ευλαβείται ιδιαίτερα.

