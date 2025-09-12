Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η τρυφερή στιγμή με τα παιδιά της πριν το σχολείο

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή, με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά.

Η παρουσιάστρια ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το πρωί της Παρασκευής μια φωτογραφία, όπου ποζάρει αγκαλιά με τα τρία της παιδιά, τη Νάγια, τη Μαίρη, και τον Γιάννη-Εφραίμ λίγο πριν φύγουν για το σχολείο.

Η ίδια, δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της, αγκαλιάζοντας σφιχτά τα παιδιά της. Στη φωτογραφία μάλιστα γράφει: «Back to School».

Η ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή με τα παιδιά της /Φωτογραφία Instagram

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή που έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τον Θέμη Σοφό, συνηθίζει να μοιράζεται οικογενειακές στιγμές με τους ακολούθους της, αυτό έκανε το πρωί της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου.

Η παρουσιάστρια μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του Happy Day το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου στον Alpha για 13η σεζόν.