Coral – Shell Licensee και The Love Van: Γεύματα αγάπης στο Πέραμα

Εκατονταδες μερίδες φαγητού για συνανθρώπους με δυσκολίες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.12.25 , 23:41 Ογκολογική Μονάδα Παίδων: Πυροσβέστες μοίρασαν δώρα στους μικρούς ήρωες
13.12.25 , 23:04 Coral – Shell Licensee και The Love Van: Γεύματα αγάπης στο Πέραμα
13.12.25 , 22:38 Φοινικούντα: Γιος γνωστού επιχειρηματία το τρίτο άτομο που αναζητούν
13.12.25 , 21:25 Το Star στο Ρότερνταμ: Ρομποτικοί γερανοί και τεχνητή νοημοσύνη
13.12.25 , 20:31 OΠΕΚΕΠΕ: Τι λέει ο Χιλετζάκης για τις παράνομες επιδοτήσεις
13.12.25 , 20:31 Milan Nedeljković: Ο νέος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της BMW AG
13.12.25 , 20:10 Τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες - Τι σχεδιάζει το Μαξίμου
13.12.25 , 18:42 Συναγερμός στα ΚΤΕΛ Κηφισού: 20χρονος εντοπίστηκε με καλάσνικοφ σε βαλίτσα
13.12.25 , 18:25 Η «Κουταλένια» του Λι Χολ ανεβαίνει στο Θέατρο Μουσούρη
13.12.25 , 18:17 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τραπεζικοί λογαριασμοί «φαντάσματα» και επιδοτήσεις σε νεκρό!
13.12.25 , 18:17 Έρωτας στη σκηνή: Το φιλί της Δέσποινας Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη
13.12.25 , 17:29 Οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα - Δεν πάνε στο Μαξίμου
13.12.25 , 17:11 Μυστήριο με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη
13.12.25 , 16:33 Ο νέος στόχος του Νίκου Μουτσινά: Τι ονειρεύεται να κάνει;
13.12.25 , 16:10 Kia PV5 Cargo: Ανακηρύχθηκε ‘Van of the Year’ και ‘Compact Van of the Year’
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
Διαμαντής Καραναστάσης: Αυτό είναι το νέο του επαγγελματικό βήμα
Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Χριστίνα Ωνάση: Όταν συνελήφθη για πορνεία στο Παρίσι - Ο άγνωστος εθισμός
Ναταλία Λιονάκη: Ο μητροπολίτης αποκάλυψε πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία
Τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες - Τι σχεδιάζει το Μαξίμου
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια κίνηση ανθρωπιάς, εργαζόμενοι της Coral – Shell Licensee, αλλά και του The Love Van, ετοίμασαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Πέραμα, εκατονταδες μερίδες φαγητού, για συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 

Οι εργαζόμενοι της Coral – Shell Licensee, σε συνεργασία με το The Love Van, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Πέραμα, ετοίμασαν περισσότερες από 350 μερίδες φαγητού, οι οποίες διανεμήθηκαν από τον Δήμο σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. 

«Η Coral στηρίζει διαχρονικά την τοπική κοινωνία του Περάματος. Επί σειρά ετών προσφέρουμε πετρέλαιο θέρμανσης σε όλα τα σχολεία της περιοχής, καλύπτοντας μια πάγια ανάγκη της εκπαιδευτικής κοινότητας», δήλωσε ο προϊστάμενος εγκαταστάσεων νοτίου Ελλάδος για την Coral, Παύλος Ζαφείρης. 

Γεύματα αγάπης

Γεύματα αγάπης Πέραμα

Η δράση αυτή έρχεται να προστεθεί στις συνεχείς πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς της Coral – Shell Licensee, στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας της με το The Love Van. Μια συνεργασία που έχει ως στόχο, όχι μόνο την κάλυψη βασικών αναγκών συνανθρώπων μας, αλλά και την ενίσχυση της αλληλεγγύης, της ανθρώπινης επαφής και της αξιοπρέπειας.

Coral – Shell Licensee και The Love Van: Γεύματα αγάπης στο Πέραμα

Love Van

«Είναι μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε και συνεργαζόμαστε εδώ με τα πρατήρια της shell για αυτό το project. Σχεδόν 400 γεύματα έχουν μαγειρευτεί και θα μοιραστούνε σε ανθρώπους του Δήμου, όπως είχαμε κάνει πέρσι», τόνισε ο υπεύθυνος της ομάδας Love Van, Λευτέρης Παρασκευάς.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CORAL - SHELL LICENSEE
 |
THE LOVE VAN
 |
ΠΕΡΑΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top