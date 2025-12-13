Coral – Shell Licensee και The Love Van: Γεύματα αγάπης στο Πέραμα

Σε μια κίνηση ανθρωπιάς, εργαζόμενοι της Coral – Shell Licensee, αλλά και του The Love Van, ετοίμασαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Πέραμα, εκατονταδες μερίδες φαγητού, για συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Οι εργαζόμενοι της Coral – Shell Licensee, σε συνεργασία με το The Love Van, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Πέραμα, ετοίμασαν περισσότερες από 350 μερίδες φαγητού, οι οποίες διανεμήθηκαν από τον Δήμο σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

«Η Coral στηρίζει διαχρονικά την τοπική κοινωνία του Περάματος. Επί σειρά ετών προσφέρουμε πετρέλαιο θέρμανσης σε όλα τα σχολεία της περιοχής, καλύπτοντας μια πάγια ανάγκη της εκπαιδευτικής κοινότητας», δήλωσε ο προϊστάμενος εγκαταστάσεων νοτίου Ελλάδος για την Coral, Παύλος Ζαφείρης.

Η δράση αυτή έρχεται να προστεθεί στις συνεχείς πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς της Coral – Shell Licensee, στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας της με το The Love Van. Μια συνεργασία που έχει ως στόχο, όχι μόνο την κάλυψη βασικών αναγκών συνανθρώπων μας, αλλά και την ενίσχυση της αλληλεγγύης, της ανθρώπινης επαφής και της αξιοπρέπειας.

«Είναι μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε και συνεργαζόμαστε εδώ με τα πρατήρια της shell για αυτό το project. Σχεδόν 400 γεύματα έχουν μαγειρευτεί και θα μοιραστούνε σε ανθρώπους του Δήμου, όπως είχαμε κάνει πέρσι», τόνισε ο υπεύθυνος της ομάδας Love Van, Λευτέρης Παρασκευάς.

