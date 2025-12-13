Milan Nedeljković: Ο νέος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της BMW AG

Πρώτη Δημοσίευση: 12.12.25, 20:31
Milan Nedeljković: Ο νέος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της BMW AG
Ο Dr. Milan Nedeljković θα αναλάβει τη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της BMW AG από τις 14 Μαΐου 2026. Η απόφαση αυτή ελήφθη σήμερα από το εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας. Μετά το επιτυχημένο λανσάρισμα της Neue Klasse, ο Nedeljković θα διαδεχθεί τον Oliver Zipse, ο οποίος είναι μέλος του διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG για περισσότερα από δέκα χρόνια και υπηρετεί ως πρόεδρός του από τον Αύγουστο του 2019. Το εποπτικό συμβούλιο εκφράζει τις ειλικρινείς ευχαριστίες του στον Oliver Zipse για τα εξαιρετικά επιτεύγματά του για το BMW Group.

Ο 56χρονος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην BMW ως ασκούμενος το 1993 και έχει αποκτήσει εκτεταμένη διεθνή εμπειρία. Έχει διατελέσει σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στο εργοστάσιο της Οξφόρδης, ως Διευθύνων Σύμβουλος των εργοστασίων της Λειψίας και του Μονάχου και ως ανώτερος αντιπρόεδρος εταιρικής ποιότητας. Η θητεία του στη θέση του προέδρου του Δ.Σ. θα παραταθεί έως το 2031.

 

BMW
ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
MILAN NEDELJKOVIĆ
