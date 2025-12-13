Συναγερμός στα ΚΤΕΛ Κηφισού: 20χρονος εντοπίστηκε με καλάσνικοφ σε βαλίτσα

Συναγερμός σήμανε στα ΚΤΕΛ Κηφισού έπειτα από επιχείρηση στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όταν εντοπίστηκε 20χρονος να μεταφέρει πολεμικό όπλο μέσα σε αποσκευή.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν λάβει πληροφορίες για μεταφορά βαρέος οπλισμού μέσω υπεραστικών λεωφορείων και έθεσαν την περιοχή υπό διακριτική παρακολούθηση. Όταν έφτασε λεωφορείο από την Ξάνθη, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ύποπτο, έναν νεαρό αλβανικής καταγωγής, τη στιγμή που κατέβαινε κρατώντας μια βαλίτσα.

Ακολούθησε άμεση επέμβαση, με τους αστυνομικούς να τον ακινητοποιούν και να προχωρούν σε έλεγχο της αποσκευής. Μέσα στη βαλίτσα βρέθηκε κρυμμένο ένα καλάσνικοφ, το οποίο κατασχέθηκε.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιος ήταν ο τελικός αποδέκτης του όπλου και για ποιον σκοπό προοριζόταν.

Παράλληλα, αναζητείται και δεύτερο άτομο, το οποίο φέρεται να παρέδωσε το καλάσνικοφ στον 20χρονο λίγες ημέρες νωρίτερα, στην περιοχή Γαλατάδων Πέλλας.

Πετράλωνα: Πολωνός συνελήφθη με όπλο και πλαστή αστυνομική ταυτότητα

Σε δεύτερη υπόθεση που απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν σε έλεγχο 44χρονου αλλοδαπού στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια περιπολίας.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας, πολωνικής καταγωγής, έφερε στην κατοχή του πιστόλι, δύο γεμιστήρες με 12 φυσίγγια, αναδιπλούμενο μαχαίρι, αλλά και υπηρεσιακή ταυτότητα αστυνομικού, η οποία είχε δηλωθεί ως απολεσθείσα ή κλαπεί.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 44χρονος είχε αντικαταστήσει τη φωτογραφία της ταυτότητας με τη δική του, επιχειρώντας να εμφανίζεται ως αστυνομικός.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αντιποίηση αρχής, πλαστογραφία πιστοποιητικών και απείθεια, ενώ οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.