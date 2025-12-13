Συναγερμός στα ΚΤΕΛ Κηφισού: 20χρονος εντοπίστηκε με καλάσνικοφ σε βαλίτσα

Ερευνάται ποιος ήταν ο τελικός αποδέκτης του όπλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.12.25 , 18:42 Συναγερμός στα ΚΤΕΛ Κηφισού: 20χρονος εντοπίστηκε με καλάσνικοφ σε βαλίτσα
13.12.25 , 18:25 Η «Κουταλένια» του Λι Χολ ανεβαίνει στο Θέατρο Μουσούρη
13.12.25 , 18:17 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τραπεζικοί λογαριασμοί «φαντάσματα» και επιδοτήσεις σε νεκρό!
13.12.25 , 18:17 Έρωτας στη σκηνή: Το φιλί της Δέσποινας Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη
13.12.25 , 17:29 Οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα - Δεν πάνε στο Μαξίμου
13.12.25 , 17:11 Μυστήριο με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη
13.12.25 , 16:33 Ο νέος στόχος του Νίκου Μουτσινά: Τι ονειρεύεται να κάνει;
13.12.25 , 16:10 Kia PV5 Cargo: Ανακηρύχθηκε ‘Van of the Year’ και ‘Compact Van of the Year’
13.12.25 , 15:56 Φοινικούντα: Τα στοιχεία που «έκαψαν»  τον ανιψιό και τον φίλο του
13.12.25 , 15:39 Ανοιχτά τα καταστήματα όλες τις Κυριακές μέχρι τέλος του χρόνου
13.12.25 , 15:35 To ρόφημα με τις λίγες θερμίδες που ενισχύει το ανοσοποιητικό
13.12.25 , 14:51 Αστρολογικές προβλέψεις 2026: Οι τάσεις της χρονιάς από την Άση Μπήλιου
13.12.25 , 14:23 Αποκλειστικό: Το «ελληνικό FBI» μέσα στους καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής
13.12.25 , 14:09 Tα ζώδια που θα ερωτευτούν πριν τελειώσει το 2025
13.12.25 , 13:03 Η ΝΔ διέγραψε τον Μ. Χιλετζάκη για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»
Διαμαντής Καραναστάσης: Αυτό είναι το νέο του επαγγελματικό βήμα
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Στάθης Σταμουλακάτος: Η ηλικία, η σύζυγος και η καταγωγή
Χριστίνα Ωνάση: Όταν συνελήφθη για πορνεία στο Παρίσι - Ο άγνωστος εθισμός
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε στα ΚΤΕΛ Κηφισού έπειτα από επιχείρηση στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όταν εντοπίστηκε 20χρονος να μεταφέρει πολεμικό όπλο μέσα σε αποσκευή.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν λάβει πληροφορίες για μεταφορά βαρέος οπλισμού μέσω υπεραστικών λεωφορείων και έθεσαν την περιοχή υπό διακριτική παρακολούθηση. Όταν έφτασε λεωφορείο από την Ξάνθη, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ύποπτο, έναν νεαρό αλβανικής καταγωγής, τη στιγμή που κατέβαινε κρατώντας μια βαλίτσα.

Ακολούθησε άμεση επέμβαση, με τους αστυνομικούς να τον ακινητοποιούν και να προχωρούν σε έλεγχο της αποσκευής. Μέσα στη βαλίτσα βρέθηκε κρυμμένο ένα καλάσνικοφ, το οποίο κατασχέθηκε.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιος ήταν ο τελικός αποδέκτης του όπλου και για ποιον σκοπό προοριζόταν.

Παράλληλα, αναζητείται και δεύτερο άτομο, το οποίο φέρεται να παρέδωσε το καλάσνικοφ στον 20χρονο λίγες ημέρες νωρίτερα, στην περιοχή Γαλατάδων Πέλλας.

Πετράλωνα: Πολωνός συνελήφθη με όπλο και πλαστή αστυνομική ταυτότητα

Σε δεύτερη υπόθεση που απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν σε έλεγχο 44χρονου αλλοδαπού στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια περιπολίας.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας, πολωνικής καταγωγής, έφερε στην κατοχή του πιστόλι, δύο γεμιστήρες με 12 φυσίγγια, αναδιπλούμενο μαχαίρι, αλλά και υπηρεσιακή ταυτότητα αστυνομικού, η οποία είχε δηλωθεί ως απολεσθείσα ή κλαπεί.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 44χρονος είχε αντικαταστήσει τη φωτογραφία της ταυτότητας με τη δική του, επιχειρώντας να εμφανίζεται ως αστυνομικός.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αντιποίηση αρχής, πλαστογραφία πιστοποιητικών και απείθεια, ενώ οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ
 |
ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ
 |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top