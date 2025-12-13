Αστρολογικές προβλέψεις 2026: Οι τάσεις της χρονιάς από την Άση Μπήλιου

Η Άση Μπήλιου στο αγαπημένο της Stars System μας αποκαλύπτει τις γενικές τάσεις για το 2026, εστιάζοντας σε πλανητικές αλλαγές, εκλείψεις και σημαντικά αστρολογικά γεγονότα που θα επηρεάσουν όλα τα ζώδια.

H μετάβαση στο 2026

Το 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις για κάποιους και ευκαιρίες για άλλους. Σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, αποτέλεσε τον πρόλογο για το 2026, καθώς οι αργοί πλανήτες ξεκίνησαν αλλαγές ζώδιου, αλλά δεν παρέμειναν στα νέα ζώδια, με αποτέλεσμα η ενέργεια της χρονιάς να είναι προσωρινή.

Το 2026 όμως σηματοδοτεί μια νέα εποχή: οι πλανήτες πλέον θα εγκατασταθούν μόνιμα στα νέα ζώδια, δημιουργώντας μια σταθερή βάση για μακροχρόνιες εξελίξεις, τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Αριθμολογία και Νέα Ξεκινήματα

Στην αριθμολογία, το 2026 είναι έτος 1, που συνδέεται με νέα ξεκινήματα, πρωτοβουλίες και αλλαγές. Η Άση Μπήλιου τονίζει ότι η αστρολογική εικόνα και η αριθμολογία συμφωνούν: όλοι θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, να χαράξουμε νέες πορείες και να θέσουμε νέους στόχους για τη ζωή μας.

Οι Σημαντικές Πλανητικές Αλλαγές του 2026

Ποσειδώνας και Κρόνος: Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας εγκαθίστανται οριστικά στον Αιγόκερω από τις αρχές της χρονιάς. Ο Κρόνος θα παραμείνει μέχρι τον Απρίλιο του 2028, ενώ ο Ποσειδώνας μέχρι το 2039, επηρεάζοντας σημαντικά τα ζώδια του Αέρα και της Γης.

Ουρανός: Από τις 26 Απριλίου, ο Ουρανός αφήνει τον Ταύρο και περνά στους Διδύμους, μένοντας εκεί μέχρι το 2033. Αυτή η κίνηση φέρνει αλλαγές και απρόσμενες εξελίξεις, ιδιαίτερα για τα μεταβλητά ζώδια.

Δίας: Ο Δίας περνάει το πρώτο εξάμηνο στον Καρκίνο, ευνοώντας τα ζώδια του Νερού (Καρκίνοι, Σκορπιοί, Ιχθύες), και από τις 29 Ιουνίου μπαίνει στον Λέοντα, επηρεάζοντας κυρίως Λέοντες και Τοξότες.

Εκλείψεις και Ευαίσθητοι Άξονες

Το 2026 θα έχουμε σημαντικές εκλείψεις:

Σεληνιακές εκλείψεις: 3 Μαρτίου στην Παρθένο και 28 Αυγούστου στους Ιχθύς.

Ηλιακές εκλείψεις: 17 Φεβρουαρίου στον Υδροχόο και 12 Αυγούστου στον Λέοντα.

Ο άξονας Υδροχόου-Λέοντα θα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος για τη χώρα μας, δημιουργώντας ενδεχομένως αλλαγές και προκλήσεις σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.

Τι Περιμένει Κάθε Ζώδιο

Η Άση Μπήλιου τονίζει ότι η χρονιά θα έχει απαιτητικά και τυχερά διαστήματα για κάθε ζώδιο. Οι γενικές τάσεις υποδεικνύουν ότι όσοι σημειώσουν τις ευνοϊκές ημερομηνίες θα έχουν σημαντικά οφέλη, ενώ οι πιο απαιτητικές περιόδους θα χρειαστούν προσοχή, υπομονή και ψυχραιμία.

Συνολικά, το 2026 φέρνει νέες ευκαιρίες, ανανέωση και σημαντικά ξεκινήματα, και είναι μια χρονιά όπου όλοι μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε στη δική μας ζωή.

