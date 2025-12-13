Αστρολογικές προβλέψεις 2026: Οι τάσεις της χρονιάς από την Άση Μπήλιου

Stars System: Τι φέρνει το 2026 για κάθε ζώδιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.12.25 , 16:10 Kia PV5 Cargo: Ανακηρύχθηκε ‘Van of the Year’ και ‘Compact Van of the Year’
13.12.25 , 15:56 Φοινικούντα: Τα στοιχεία που «έκαψαν»  τον ανιψιό και τον φίλο του
13.12.25 , 15:39 Ανοιχτά τα καταστήματα όλες τις Κυριακές μέχρι τέλος του χρόνου
13.12.25 , 15:35 To ρόφημα με τις λίγες θερμίδες που ενισχύει το ανοσοποιητικό
13.12.25 , 14:51 Αστρολογικές προβλέψεις 2026: Οι τάσεις της χρονιάς από την Άση Μπήλιου
13.12.25 , 14:23 Αποκλειστικό: Το «ελληνικό FBI» μέσα στους καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής
13.12.25 , 14:09 Tα ζώδια που θα ερωτευτούν πριν τελειώσει το 2025
13.12.25 , 13:03 Η ΝΔ διέγραψε τον Μ. Χιλετζάκη για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
13.12.25 , 12:52 Η Σίσσυ Χρηστίδου για την Ιωάννα Τούνη: «Την καταλαβαίνω απόλυτα»
13.12.25 , 12:40 Στον «αέρα» Νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας για «καψώνι» στον Δένδια;
13.12.25 , 12:28 Νεκρός στο διαμέρισμά του ο Πίτερ Γκριν σε ηλικία 60 ετών
13.12.25 , 11:55 Βασιλιάς Κάρολος: «Ανταποκρίθηκα καλά στη θεραπεία για τον καρκίνο»
13.12.25 , 11:45 Δύο ταινίες με αγαπημένους ήρωες το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
13.12.25 , 11:32 Ουκρανία: Ζημιές σε 3 τουρκικά πλοία από την επίθεση Ρωσίας στην Οδησσό
13.12.25 , 11:22 Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Διαμαντής Καραναστάσης: Αυτό είναι το νέο του επαγγελματικό βήμα
Ηλίας Βαλάσης: «Όταν την είδα στο πάτωμα τα έβαλα με τον Θεό»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Άση Μπήλιου στο αγαπημένο της Stars System μας αποκαλύπτει τις γενικές τάσεις για το 2026, εστιάζοντας σε πλανητικές αλλαγές, εκλείψεις και σημαντικά αστρολογικά γεγονότα που θα επηρεάσουν όλα τα ζώδια.

H μετάβαση στο 2026

Το 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις για κάποιους και ευκαιρίες για άλλους. Σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, αποτέλεσε τον πρόλογο για το 2026, καθώς οι αργοί πλανήτες ξεκίνησαν αλλαγές ζώδιου, αλλά δεν παρέμειναν στα νέα ζώδια, με αποτέλεσμα η ενέργεια της χρονιάς να είναι προσωρινή.

Το 2026 όμως σηματοδοτεί μια νέα εποχή: οι πλανήτες πλέον θα εγκατασταθούν μόνιμα στα νέα ζώδια, δημιουργώντας μια σταθερή βάση για μακροχρόνιες εξελίξεις, τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Αριθμολογία και Νέα Ξεκινήματα

Στην αριθμολογία, το 2026 είναι έτος 1, που συνδέεται με νέα ξεκινήματα, πρωτοβουλίες και αλλαγές. Η Άση Μπήλιου τονίζει ότι η αστρολογική εικόνα και η αριθμολογία συμφωνούν: όλοι θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, να χαράξουμε νέες πορείες και να θέσουμε νέους στόχους για τη ζωή μας.

Οι Σημαντικές Πλανητικές Αλλαγές του 2026

Ποσειδώνας και Κρόνος: Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας εγκαθίστανται οριστικά στον Αιγόκερω από τις αρχές της χρονιάς. Ο Κρόνος θα παραμείνει μέχρι τον Απρίλιο του 2028, ενώ ο Ποσειδώνας μέχρι το 2039, επηρεάζοντας σημαντικά τα ζώδια του Αέρα και της Γης.

Ουρανός: Από τις 26 Απριλίου, ο Ουρανός αφήνει τον Ταύρο και περνά στους Διδύμους, μένοντας εκεί μέχρι το 2033. Αυτή η κίνηση φέρνει αλλαγές και απρόσμενες εξελίξεις, ιδιαίτερα για τα μεταβλητά ζώδια.

Δίας: Ο Δίας περνάει το πρώτο εξάμηνο στον Καρκίνο, ευνοώντας τα ζώδια του Νερού (Καρκίνοι, Σκορπιοί, Ιχθύες), και από τις 29 Ιουνίου μπαίνει στον Λέοντα, επηρεάζοντας κυρίως Λέοντες και Τοξότες.

Εκλείψεις και Ευαίσθητοι Άξονες

Το 2026 θα έχουμε σημαντικές εκλείψεις:

Σεληνιακές εκλείψεις: 3 Μαρτίου στην Παρθένο και 28 Αυγούστου στους Ιχθύς.

Ηλιακές εκλείψεις: 17 Φεβρουαρίου στον Υδροχόο και 12 Αυγούστου στον Λέοντα.

Ο άξονας Υδροχόου-Λέοντα θα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος για τη χώρα μας, δημιουργώντας ενδεχομένως αλλαγές και προκλήσεις σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.

Τι Περιμένει Κάθε Ζώδιο

Η Άση Μπήλιου τονίζει ότι η χρονιά θα έχει απαιτητικά και τυχερά διαστήματα για κάθε ζώδιο. Οι γενικές τάσεις υποδεικνύουν ότι όσοι σημειώσουν τις ευνοϊκές ημερομηνίες θα έχουν σημαντικά οφέλη, ενώ οι πιο απαιτητικές περιόδους θα χρειαστούν προσοχή, υπομονή και ψυχραιμία.

Συνολικά, το 2026 φέρνει νέες ευκαιρίες, ανανέωση και σημαντικά ξεκινήματα, και είναι μια χρονιά όπου όλοι μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε στη δική μας ζωή.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
STARS SYSTEM
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top