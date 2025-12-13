OΠΕΚΕΠΕ: Τι λέει ο Χιλετζάκης για τις παράνομες επιδοτήσεις

Αθώος εμφανίζεται να δηλώνει ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε στη δικαστική συντάκτρια του Star Άννα Σταματιάδου πρόσωπο του στενού του περιβάλλοντος, ο ίδιος υποστηρίζει ότι η παρουσία και η δραστηριότητά του είναι γνωστές σε όλους, τονίζοντας ότι δεν είναι ούτε υπόδικος ούτε φυγόδικος. Φέρεται, επίσης, να δηλώνει πως είναι αγρότης και καλλιεργητής, καθώς και πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, απορρίπτοντας κάθε κατηγορία σε βάρος του.

Αναφορικά με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, στην οποία περιλαμβάνονται και άλλα συγγενικά του πρόσωπα που έχουν συλληφθεί, πηγές κοντά στον ίδιο κάνουν λόγο για μια εύπορη οικογένεια, με επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητη περιουσία, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και σημαντικό κύκλο εργασιών. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρχαν και νέα επενδυτικά σχέδια σε εξέλιξη.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποσαφηνιστούν όλα όσα θα υποστηριχθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και κατά τη διάρκεια των απολογιών για τις φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις, το ύψος των οποίων αγγίζει τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται ότι πληροφορίες αναφερούν πως ο Μύρωνας Χιλετζάκης εμφανιζόταν δημόσια να πρωτοστατεί σε δράσεις κατά της κλοπής ελαιοκάρπου, ακόμη και με τη χρήση συσκευών GPS στα ελαιόδεντρα. Σύμφωνα όμως με τις Αρχές, τα τελευταία χρόνια φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην υποβολή παράνομων αιτήσεων επιδοτήσεων, από τις οποίες επωφελούνταν συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί του.

OΠΕΚΕΠΕ: Ψευδείς αιτήσεις και δηλώσεις ανύπαρκτων αγροτεμαχίων

Τα νέα στοιχεία για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη είναι αποκαλυπτικά.

Σύμφωνα με τις έρευνες των Αρχών, τα μέλη του κυκλώματος υπέβαλλαν ψευδείς αιτήσεις δηλώνοντας ανύπαρκτα αγροτεμάχια, βοσκοτόπια και ζωικό κεφάλαιο, ακόμη και στο όνομα ανθρώπων που είχαν αποβιώσει.

Οι 16 συλληφθέντες αναμένεται να μεταχθούν με πλοίο της γραμμής από το Ηράκλειο στην Αθήνα, καθώς η ογκώδης δικογραφία διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αύριο αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του αρμόδιου Ευρωπαίου ανακριτή, προκειμένου να ζητήσουν προθεσμίες για τις απολογίες τους.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο ρόλος λογιστή και δικηγόρου στο νέο κύκλωμα

Οι έρευνες δείχνουν ότι το κύκλωμα λειτουργούσε με συγκεκριμένο καταμερισμό ρόλων, με κομβική συμμετοχή λογιστή και της συζύγου του, γνωστής δικηγόρου, που φέρονται να χειρίζονταν οικονομικά στοιχεία, αιτήσεις και τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων, πάντως, υποστηρίζει ότι η εμπλοκή τους περιορίζεται σε συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς και αρνείται την ύπαρξη εγκληματικής δράσης.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Λογαριασμοί ακόμη και στο όνομα νεκρών

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη δικογραφία, εντοπίστηκαν 11 ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί, ανάμεσά τους και λογαριασμός αποβιώσαντος προσώπου, ο οποίος εμφάνιζε κινήσεις καταθέσεων και αναλήψεων.

Συνολικά φέρονται να έχουν υποβληθεί 143 ψευδείς αιτήσεις, με το παράνομο όφελος να εκτιμάται σε εκατομμύρια ευρώ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατασχέσεις χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε κατοικίες, λογιστικά γραφεία, Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και οχήματα, οι Αρχές κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων:

το χρηματικό ποσό των 35.750 ευρώ

μία ράβδο χρυσού

19 χρυσές λίρες

χρυσές αλυσίδες

πλήθος τραπεζικών καρτών

ηλεκτρονικές συσκευές και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, με τους συνηγόρους υπεράσπισης να ζητούν σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας, τονίζοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Τον τελικό λόγο θα έχει η Δικαιοσύνη, ενώ οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές τις επόμενες ημέρες.

