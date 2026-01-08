Ακυρώσεις πτήσεων λόγω παγετού στην Ευρώπη: Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις

Τι προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία

Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Τι Ισχύει Για Αποζημίωση Μετά Από Ακύρωση Πτήσης Λόγω Καιρού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα τελευταία 24ωρα οι κακές καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις αεροπορικές μεταφορές στην Ευρώπη. Σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της ηπείρου, στο Amsterdam Schiphol, οι έντονες χιονοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι οδήγησαν σε χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, αφήνοντας πολλούς ταξιδιώτες να περιμένουν ώρες ή και μέρες για να φτάσουν στον προορισμό τους. Συνολικά από τις αρχές του κύματος κακοκαιρίας, περισσότερες από 2.500 πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν στο Schiphol, που είναι βασικός κόμβος για πτήσεις εντός Ευρώπης και προς άλλες ηπείρους, ενώ πολλοί επιβάτες αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα μέσα στο αεροδρόμιο. 

Ανάλογες δυσκολίες καταγράφηκαν σε διάφορα αεροδρόμια και αερογραμμές, με πτήσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο να καθυστερούν και να ακυρώνονται λόγω παγετού, ενώ πολλές υπηρεσίες εδάφους – όπως το de-icing των αεροσκαφών – δοκιμάζονται από την αυξημένη ζήτηση και την έλλειψη υλικών. 

Τι μπορεί να προκάλεσε το πρόβλημα στον FIR Αθηνών: Ειδικός εξηγεί στο Star

Τα δικαιώματα για αποζημίωση αν ακυρώθηκε η πτήση σας

Σε μια εποχή που οι ταξιδιώτες περιμένουν να φτάσουν στον προορισμό τους στην ώρα τους, οι καθυστερήσεις και ακυρώσεις δημιουργούν έντονη ταλαιπωρία. Ποια όμως είναι τα δικαιώματα των επιβατών όταν μια πτήση ακυρώνεται ή καθυστερεί λόγω καιρού; Σε γενικές γραμμές, όταν ταξιδεύεις από ή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή με ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία, ισχύει ο κανονισμός EC 261/2004, που παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα στους επιβάτες. 

Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται:

  • Ενημέρωση για την καθυστέρηση/ακύρωση και παροχή φροντίδας (π.χ. γεύματα, αναψυκτικά, δυνατότητα επικοινωνίας) όσο διαρκεί η αναμονή. 
  • Πραγματοποίηση του ταξιδιού με άλλη πτήση στην επόμενη διαθέσιμη πτήση ή επιστροφή των χρημάτων του εισιτηρίου αν η πτήση ακυρωθεί. 
  • Διαμονή και μεταφορά αν η νέα αναχώρηση είναι την επόμενη μέρα. 

Ωστόσο, χρηματική αποζημίωση (π.χ. €250-€600) δεν χορηγείται στις περιπτώσεις όπου η ακύρωση ή καθυστέρηση οφείλεται σε «εξαιρετικές περιστάσεις» που δεν μπορούσαν να αποφευχθούν ούτε με την άσκηση όλων των λογικών μέτρων από την αεροπορική — όπως συμβαίνει συνήθως με τον ακραίο καιρό.

Επιστροφή χρημάτων στους ταξιδιώτες έπειτα από ακύρωση πτήσης

Παρά το γεγονός ότι οι ίδιες οι αεροπορικές εταιρείες συχνά επικαλούνται τον καιρό για να αποφύγουν αποζημιώσεις, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της ΕΕ και άλλοι φορείς επισημαίνουν ότι οι επιβάτες πρέπει να λαμβάνουν σαφείς πληροφορίες για τα δικαιώματά τους και να διατηρούν αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. boarding pass, αποδείξεις εξόδων) σε περίπτωση που θελήσουν να διεκδικήσουν επιστροφή χρημάτων ή έξοδα. 

Καθώς η κατάσταση του καιρού συνεχίζει να επηρεάζει τα ταξίδια, οι ειδικοί συμβουλεύουν τους επιβάτες να ελέγχουν συχνά την κατάσταση της πτήσης τους, να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία και να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ώστε να αποφεύγουν πρόσθετη ταλαιπωρία.

